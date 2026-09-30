Șeful NATO: Nu există o amenințare iminentă din partea Rusiei. „Ne putem permite un pic de calm, dar şi un pic de asigurare că vom continua ceea ce facem”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis miercuri, 30 septembrie 2026, că Rusia nu reprezintă o amenințare iminentă pentru teritoriul Alianței Nord Atlantice. Declarația sa a fost făcută pe fondul avertismentelor nucleare ale Kremlinului.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat miercuri, 30 septembrie 2026, că nu există o amenințare iminentă pentru teritoriul Alianței Nord-Atlantice și că evaluarea amenințării ruse nu s-a schimbat față de acum trei săptămâni, trei luni sau un an.

„Dacă Rusia ar vrea să acţioneze împotriva Finlandei, o ţară baltică, Poloniei sau oricărei alte ţări NATO, ar exista o consolidare militară. Cred că cea mai bună modalitate de a trata această chestiune este de a exista puţin calm aici, de partea NATO. Ne putem permite un pic de calm, dar şi un pic de asigurare că vom continua ceea ce facem”, a spus Rutte.

El a subliniat că NATO este o alianță defensivă și că Rusia ar trebui să renunțe la amenințările nucleare. Rutte a mai afirmat că Statele Unite ale Americii vor rămâne implicate în apărarea convențională și nucleară a Europei.

Totuși, Kremlinul a confirmat că Rusia a transmis avertismente de natură nucleară către NATO prin care atenționează Alianța Nord Atlantică cu privire la riscurile unei eventuale încercări de izolare a exclavei ruse Kaliningrad de la Marea Baltică, situată între Polonia și Lituania.

„Este absolut firesc ca diplomaţii noştri să încerce să le readucă aminte capetelor înfierbântate din Europa de politica înscrisă în documentele noastre referitoare la această chestiune”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când a fost întrebat de presa internațională despre respectivul document ce cuprinde avertismentul transmis către NATO. „Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forţe şi capabilităţi de care dispune, inclusiv arme nucleare, pentru a-şi apăra teritoriul dacă ţările NATO întreprind orice încercare menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul ţării”, subliniază Moscova în acest document „non-paper”, un termen din jargonul diplomatic care face referire la un document informal.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a confirmat că Rusia a transmis un document „non-paper” Alianței Nord Atlantice, dar nu a dezvăluit conținutul acestuia.

„Noi am transmis un răspuns, în care subliniem că NATO este o alianţă defensivă şi că niciuna din activităţile sau exerciţiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei. Condamnăm ferm ameninţarea cu forţa, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă. Îndemnăm Rusia să înceteze războiului său neprovocat în Ucraina”, a afirmat Hart.

Un înalt oficial european din domeniul apărării a remarcat în acest timp că „este prima dată de la încheierea Războiului Rece când Rusia ne ameninţă în acest mod”.

„Aşadar, este ceva serios”, a atenționat el.

În opinia unui diplomat NATO, „scrisoarea rusă este doar încă o încercare a Rusiei de a intimida europenii”. Totuși, „răspunsul NATO este ferm şi responsabil. Acesta reafirmă că noi nu vom fi descurajaţi să susţinem Ucraina”, adaugă acel oficial european.