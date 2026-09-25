America își pierde poziția în lume, avertizează Rockefeller Foundation. Unul din trei oameni vede SUA drept o amenințare

Statele Unite își pierd din influența și prestigiul la nivel mondial, avertizează președintele Rockefeller Foundation, pornind de la rezultatele unui sondaj realizat în 34 de țări. SUA au fost indicate drept o amenințare mai mare decât Rusia și China în jumătate dintre țările analizate, iar la nivel global unul din trei respondenți vede America drept o amenințare.

Sondajul susținut de Rockefeller Foundation a inclus 35.000 de persoane din 34 de țări. Participanții au fost întrebați care dintre trei state, Rusia, China sau Statele Unite, reprezintă cea mai mare amenințare.

Rezultatele plasează SUA pe primul loc în jumătate dintre țările incluse în cercetare. La nivelul întregului sondaj, unul din trei respondenți consideră Statele Unite o amenințare, o proporție mai mare decât cea înregistrată în cazul Chinei, transmite Fortune.

Pentru președintele Rockefeller Foundation, cifrele arată cât de mult s-a deteriorat poziția internațională a Americii. El își amintește perioada în care conducea Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și vizita comunități izolate din Africa de Vest, India sau Indonezia. În unele școli întâlnea inclusiv portrete ale fostului președinte american John F. Kennedy.

În opinia sa, admirația de care se bucurau Statele Unite era legată nu numai de puterea economică și militară a țării, ci și de asocierea Americii cu libertatea și demnitatea umană.

Statele Unite și-au consolidat influența internațională după Al Doilea Război Mondial inclusiv prin programe de sprijin și investiții în alte state. Sunt amintite Planul Marshall pentru reconstrucția Europei, programele de dezvoltare din perioada Războiului Rece și inițiativele internaționale pentru combaterea bolilor, precum GAVI și PEPFAR.

Președintele Rockefeller Foundation susține că asemenea programe au servit în același timp interesele strategice ale SUA. Influența acumulată a oferit Washingtonului o poziție mai puternică în negocieri privind armele nucleare, comerțul sau rolul internațional al dolarului.

El amintește și faptul că singura activare din istorie a Articolului 5 al NATO a avut loc pentru apărarea Statelor Unite.

În ultimii ani, consideră acesta, politica externă americană s-a îndepărtat însă de modelul prin care SUA încercau să conducă prin exemplu și s-a orientat tot mai mult spre ceea ce el descrie drept o conducere „prin frică”.

Una dintre comparațiile făcute privește cheltuielile militare și reducerea asistenței externe. Președintele Rockefeller Foundation afirmă că Statele Unite au cheltuit 38 de miliarde de dolari pentru actualul război cu Iranul, conflict despre care spune că a provocat moartea a 18 militari americani și a mii de civili și a contribuit la actuala criză energetică globală.

În același timp, bugetul american pentru asistență externă a fost redus cu 38 de miliarde de dolari între 2024 și 2025.

Rockefeller Foundation a susținut o analiză care estimează că 9,4 milioane de persoane vulnerabile ar putea muri până în 2030 pe fondul reducerii sprijinului pentru securitatea alimentară în perioadele de foamete și pentru programele destinate combaterii bolilor în rândul copiilor.

Sunt citate și estimări ale cercetătorilor de la Boston University, potrivit cărora peste 700.000 de persoane ar fi murit deja după desființarea unor astfel de programe.

Un exemplu este tabăra de refugiați Kakuma din Kenya, în apropierea graniței cu Somalia. Aproximativ 150.000 de persoane ar fi rămas fără alimentele de care aveau nevoie după ce Statele Unite au oprit finanțarea pentru Programul Alimentar Mondial.

Datele prezentate arată însă că americanii nu susțin neapărat retragerea țării din programele internaționale. Un sondaj din iunie 2026 arată că 72% dintre americani consideră că ajutorul extern contribuie la securitatea Statelor Unite.

În același timp, 81% dintre respondenți preferă reformarea asistenței externe și întărirea mecanismelor de control în locul eliminării programelor. Proporția ajunge la 80% inclusiv în rândul susținătorilor lui Donald Trump.

Președintele Rockefeller Foundation consideră că revenirea la vechiul model de ajutor extern nu ar fi însă suficientă. În locul reconstruirii programelor exact în forma în care au funcționat după Al Doilea Război Mondial, el propune o abordare bazată mai mult pe investiții, tehnologie și implicarea directă a țărilor beneficiare.

Un exemplu oferit este Mission 300, program prin care Rockefeller Foundation și partenerii săi au contribuit la extinderea accesului la electricitate pentru aproape 100 de milioane de persoane din Africa.

Modelul este prezentat mai degrabă ca unul de investiții decât ca un program tradițional de ajutor. Pentru fiecare dolar investit prin acest mecanism ar fi atrase alte 15 dolari sub formă de investiții.

Accesul la energie electrică poate permite școlilor și unităților medicale să funcționeze mai bine și poate sprijini dezvoltarea afacerilor locale. Ideea este ca investițiile inițiale să genereze locuri de muncă și creștere economică, reducând în timp dependența de ajutorul extern.

O altă direcție este inteligența artificială. Este oferit exemplul clinicilor Penda Health din Nairobi, unde utilizarea unui instrument AI care le oferă medicilor o „a doua opinie” a dus, potrivit unui studiu al Gates Foundation, la o creștere cu 16% a preciziei diagnosticelor.

AI și analiza datelor ar putea fi folosite și pentru identificarea timpurie a riscului de foamete.

Noua abordare propusă ar presupune și o implicare mai mare a statelor beneficiare. Inițiativa „Accra Reset”, condusă de țări africane, urmărește tocmai trecerea de la ajutorul tradițional către investiții controlate mai mult de statele care își dezvoltă propriile sisteme de sănătate.

În acest model ar urma să participe guvernele, companiile private, organizațiile filantropice, companiile de tehnologie și societatea civilă.

Președintele Rockefeller Foundation consideră că Statele Unite își pot reconstrui astfel influența internațională, fără să revină pur și simplu la vechiul sistem de ajutor extern. Investițiile și noile tehnologii ar putea deveni instrumentele prin care America încearcă să recâștige o parte din încrederea pierdută la nivel global.