Semne de nervozitate pe piața IPO-urilor din SUA. Două companii și-au amânat listarea înaintea debutului bursier al Anthropic

Piața ofertelor publice inițiale din Statele Unite dă semne de încetinire, chiar dacă principalii indici bursieri se află aproape de niveluri record. Două companii și-au amânat recent listările, în timp ce investitorii continuă să aștepte mult anticipatul debut bursier al Anthropic.

Holtec Nuclear Corp., companie care furnizează servicii pentru sectorul energiei nucleare, și Bamboo Insurance Services Inc., susținută de CVC Capital Partners, și-au amânat ofertele publice inițiale la numai câteva zile distanță.

Ambele companii au invocat condițiile de piață, potrivit Bloomberg.

Deciziile vin într-un septembrie mai slab decât era anticipat pentru ofertele publice inițiale. Doar trei companii și-au făcut debutul până acum în perioada de după sărbătoarea Labor Day, deși aceasta este în mod obișnuit una activă pentru listările din SUA.

Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât piața bursieră nu traversează o scădere generalizată.

„Ceea ce face situația deosebit de surprinzătoare este că Nasdaq tocmai a atins un nivel record. Nu este ca și cum am avea o scădere puternică a pieței”, a declarat Jay Ritter, director al IPO Initiative de la University of Florida.

Indicele S&P 500 a avansat cu 1,1% de la începutul lunii septembrie, iar Nasdaq Composite a crescut cu peste 3%, până la un nivel record.

Unul dintre cele mai urmărite evenimente de pe piața ofertelor publice inițiale este posibila listare a Anthropic, companie din domeniul inteligenței artificiale.

Depunerea documentelor pentru listare era așteptată chiar de la sfârșitul lunii august, însă acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Între timp, compania a prezentat un nou model AI, mai eficient din punct de vedere al costurilor, și a abordat îngrijorările privind riscurile inteligenței artificiale.

Anthropic urmărește să atragă prin listare o sumă cel puțin comparabilă cu cea obținută de SpaceX în oferta sa record, potrivit Bloomberg.

Așteptarea listării Anthropic a influențat inclusiv planurile altor companii. Unele firme și acționarii lor au evitat să avanseze cu propriile oferte în perioada în care Anthropic era așteptată să depună documentele, deoarece era dificil să atragă atenția investitorilor pe termen lung și a fondurilor suverane.

Din cele peste douăzeci de companii care lucrează cu cel puțin una dintre marile bănci de investiții de pe Wall Street pentru o listare în SUA și care și-au publicat documentele începând din iulie, numai nouă au ajuns până acum la bursă.

Printre companiile care încearcă în prezent să atragă investitori se află producătorul de inele inteligente Oura. Compania și o parte dintre acționarii săi urmăresc să obțină până la 2,2 miliarde de dolari printr-o ofertă programată săptămâna viitoare.

În aceeași zi este programată și oferta Accelevation Holdings Corp., companie din domeniul infrastructurii pentru centre de date, care urmărește să atragă 720 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, anul 2026 rămâne unul puternic în privința valorii totale a listărilor. Companiile au atras 161,4 miliarde de dolari, fără a lua în calcul firmele de tip blank-check și alte vehicule financiare.

La această valoare au contribuit decisiv câteva tranzacții foarte mari, inclusiv debutul SpaceX, de 86,2 miliarde de dolari, și oferta de certificate americane de depozit a SK Hynix, de 26,5 miliarde de dolari.

Valoarea ridicată a ofertelor nu înseamnă însă că toate companiile găsesc cu ușurință momentul potrivit pentru listare.

Majorarea recentă a dobânzii de către Rezerva Federală și perspectiva unei noi creșteri complică situația companiilor care se bazează pe datorii pentru finanțarea investițiilor.

„Un mediu cu dobânzi în creștere afectează valoarea fluxurilor viitoare de numerar și, în același timp, crește costul datoriei pentru investiții precum construirea centrelor de date. Este, într-un fel, o dublă lovitură”, a explicat Matt Kennedy, strateg la Renaissance Capital.

Performanțele ofertelor recente sunt, de asemenea, inegale. Acțiunile a cinci dintre cele mai mari zece companii listate în acest an se tranzacționează sub prețul stabilit la ofertă.

În medie ponderată, ofertele din 2026 au adus un câștig de 13%, sub avansul de aproximativ 14% înregistrat de S&P 500.

În aceste condiții, companiile care nu au nevoie urgentă de capital pot prefera să aștepte o perioadă mai favorabilă, în loc să forțeze o listare într-un moment marcat de incertitudini legate de geopolitică, petrol și politica de dobânzi a Fed.