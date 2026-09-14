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Anthropic alege Nasdaq pentru posibila listare. Compania din spatele Claude pregătește un IPO uriaș

Anthropic alege Nasdaq pentru posibila listare. Compania din spatele Claude pregătește un IPO uriaș

SURSA FOTO: Dreamstime - Anthropic

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Publicat de Horea Georgiana-Natalia la 14 septembrie 2026, 11:53
Din cuprinsul articolului

Anthropic pregătește o posibilă listare de proporții, într-un moment în care interesul pentru companiile de inteligență artificială continuă să crească. Firma a ales deja bursa pe care intenționează să se listeze. Planurile analizate ar putea duce la una dintre cele mai mari oferte publice din istorie.

Anthropic alege Nasdaq pentru posibila listare. Compania din spatele Claude pregătește un IPO uriaș

Anthropic, compania de inteligență artificială care dezvoltă modelul Claude, a ales Nasdaq pentru o posibilă ofertă publică inițială (IPO), potrivit Business Insider, care citează o persoană familiarizată cu planurile companiei.

Alegerea bursei reprezintă un nou pas în pregătirea uneia dintre cele mai mari listări din istorie. Anthropic a depus deja documentația preliminară pentru o posibilă ofertă publică, însă prețul acțiunilor și numărul acestora nu au fost stabilite definitiv.

Listarea depinde în continuare de condițiile de pe piețele financiare și de procesul de reglementare.

Anthropic vrea să atragă până la 100 de miliarde de dolari prin IPO. Nvidia ar putea investi 10 miliarde de dolari

Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile, Anthropic analizează posibilitatea de a atrage până la 100 de miliarde de dolari prin oferta publică inițială, la o evaluare care ar putea ajunge la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari. Nvidia discută participarea în calitate de investitor principal și ar putea investi până la 10 miliarde de dolari în cadrul ofertei.

O ofertă de asemenea dimensiuni ar putea transforma listarea Anthropic într-una dintre cele mai importante operațiuni bursiere realizate vreodată. Posibila listare vine într-o perioadă de activitate excepțională pe piața IPO, unde ofertele publice inițiale au atras la nivel global 206 miliarde de dolari până la 10 septembrie, cu 183% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor LSEG.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Horea Georgiana-Natalia

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.

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