Boom-ul inteligenței artificiale continuă să surprindă piețele. Broadcom, Nvidia, Dell și HPE raportează cereri uriașe

Sezonul raportărilor financiare continuă să ofere informații noi despre evoluția industriei inteligenței artificiale, iar rezultatele publicate în ultimele două săptămâni au întărit teza privind investițiile masive în AI. Performanțele unor companii precum Broadcom, Dell, Nvidia și Hewlett-Packard Enterprise indică o cerere puternică pentru cipuri, servere, echipamente de rețea și soluții de infrastructură necesare dezvoltării tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Broadcom a raportat o creștere de 86% a veniturilor față de aceeași perioadă a anului trecut, în cel mai recent trimestru fiscal. Profitul pe acțiune ajustat a avansat cu 96%, iar ambele rezultate au depășit cu ușurință estimările analiștilor, conform Yahoo! Finance.

Performanța companiei a fost susținută de cererea constantă venită din partea marilor operatori de centre de date, cunoscuți drept hyperscalers, pentru cipuri AI personalizate și echipamente de rețea. Veniturile trimestriale ale Broadcom provenite exclusiv din segmentul semiconductorilor pentru inteligență artificială s-au triplat, ajungând la 16,7 miliarde de dolari.

Compania estimează o creștere foarte importantă a livrărilor către șase dintre principalii săi clienți hyperscaler, printre care Meta și Google. Pentru anul fiscal 2027, Broadcom estimează livrări de cipuri în valoare de 115 miliarde de dolari către acești clienți, iar pentru 2028 anticipează alte 230 de miliarde de dolari. În total, estimarea pentru următorii doi ani ajunge astfel la aproximativ 350 de miliarde de dolari în semiconductori pentru inteligență artificială.

În ciuda rezultatelor și perspectivelor favorabile, acțiunile Broadcom au fost penalizate de investitori după publicarea raportului. Evoluția a fost considerată surprinzătoare în condițiile în care mesajul companiei privind cererea pentru AI a fost similar celui transmis recent de Dell și Nvidia.

Dell a prezentat o perspectivă privind veniturile care depășea cu 25 de miliarde de dolari estimările analiștilor. La rândul său, Nvidia a indicat că vânzările sale ar putea crește cu 70% în următorul an fiscal. Ritmul de creștere al Nvidia ar putea depăși chiar 100% în cazul în care compania ar avea suficiente componente pentru a răspunde cererii.

Un alt exemplu al expansiunii infrastructurii pentru inteligență artificială este Hewlett-Packard Enterprise. Compania a raportat venituri de 12,21 miliarde de dolari în al treilea trimestru fiscal, în creștere cu 34% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Profitul pe acțiune ajustat a urcat cu peste 30%, până la 1,11 dolari. Atât veniturile, cât și rezultatul ajustat au depășit confortabil estimările de pe Wall Street.

Rezultatele HPE au fost susținute de interesul tot mai mare al companiilor pentru servere destinate inteligenței artificiale și pentru infrastructură de rețea de înaltă performanță. Cererea a dus la creșterea comenzilor și la extinderea portofoliului de comenzi restante al companiei până la niveluri record.

HPE și-a majorat, de altfel, perspectiva privind creșterea veniturilor pentru întregul an fiscal, până la un nivel de până la 37%. Cu toate acestea, acțiunile companiei au scăzut după raportare, investitorii marcând profituri după creșterea puternică a titlurilor înainte de publicarea rezultatelor.

Directorul general al Hewlett-Packard Enterprise, Antonio Neri, a descris cererea actuală din partea clienților ca fiind foarte largă. Companiile sunt interesate de întreaga gamă de produse și servicii oferite de HPE, de la soluții de networking și cloud până la tehnologii AI.

Evoluțiile din ultimele săptămâni vin într-un moment important pentru piața tehnologică, înaintea conferinței Goldman Sachs Communacopia, care urma să aibă loc la San Francisco. Evenimentul este considerat unul dintre cele mai importante pentru industria tehnologică și oferă acces direct la unii dintre cei mai importanți reprezentanți și factori de decizie din domeniu.

Conferința urma să fie folosită și pentru obținerea unor informații suplimentare despre evoluția sectorului AI, într-un moment în care rezultatele financiare ale marilor companii oferă indicii tot mai clare privind nivelul cererii și al investițiilor în infrastructura necesară inteligenței artificiale.

În centrul atenției se află inclusiv posibilitatea unor oferte publice inițiale importante pentru OpenAI și Anthropic, considerate potențial istorice pentru piața tehnologică.

Pe parcursul celor două zile ale conferinței sunt programate aproximativ 20 de interviuri cu directori executivi și alți membri ai conducerilor unor companii. Informațiile obținute în cadrul acestor întâlniri urmează să fie prezentate publicului prin intermediul emisiunii Opening Bid.