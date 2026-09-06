Comisia Europeană pregătește noi reguli pentru călătoriile cu trenul. O deplasare internațională ar putea fi acoperită de un singur bilet

Comisia Europeană vrea să pună capăt dificultăților întâmpinate de pasagerii care încearcă să rezerve călătorii internaționale cu trenul. În prezent, o călătorie precum cea dintre Bruxelles și Lisabona poate presupune utilizarea mai multor platforme, identificarea individuală a conexiunilor și asumarea riscului ca pasagerul să rămână fără protecție dacă o întârziere sau o anulare duce la pierderea unei conexiuni.

Bruxelles propune schimbarea acestui sistem printr-un nou pachet legislativ destinat călătoriilor cu trenul și transportului multimodal. Comisia Europeană și-a susținut în această săptămână propunerea în fața Comisiei pentru transport și turism a Parlamentului European, cunoscută sub denumirea TRAN, prezentând-o drept o soluție realistă pentru ca transportul feroviar și călătoriile care combină mai multe mijloace de transport să fie mai ușor de rezervat, comparat și protejat, potrivit informațiilor publicatre de EU Perspectives.

Pachetul legislativ are trei componente care ar urma să funcționeze împreună: un regulament privind rezervarea transportului multimodal, un regulament referitor la emiterea și vânzarea biletelor de tren pentru călătoriile internaționale și un regulament privind drepturile pasagerilor care folosesc un singur bilet pentru întreaga călătorie.

Magda Kopczyńska, directorul general pentru Mobilitate și Transport al Comisiei Europene, le-a explicat eurodeputaților că pasagerii nu beneficiază în prezent de o platformă unică prin care să poată compara și alege între diferite moduri de transport. Călătorii nu pot afla întotdeauna nici care dintre variantele disponibile generează cele mai mici emisii de carbon.

În același timp, operatorii de transport mai mici pot întâmpina dificultăți în obținerea unui acces echitabil la principalele platforme de rezervări care domină piața.

Regulamentul privind rezervările multimodale se va aplica atât platformelor business-to-business, cât și celor business-to-consumer care comercializează transport pe distanțe lungi. Cele mai mari platforme ar urma să fie supuse unor noi reguli privind notificarea și corectitudinea acordurilor comerciale încheiate cu furnizorii și clienții.

Pentru consumatori, unul dintre principalele obiective este introducerea unui sistem de clasare neutră a ofertelor. Astfel, rezultatele ar trebui prezentate în funcție de ceea ce este potrivit pentru călător, nu în funcție de oferta care aduce cele mai mari câștiguri platformei. Datele privind emisiile ar putea fi afișate, de asemenea, atunci când operatorii aleg să le furnizeze.

Comisia Europeană consideră că transportul feroviar necesită un regulament distinct. Motivul este necesitatea ca pasagerii să poată combina orarele mai multor operatori și să poată cumpăra fără probleme bilete pentru călătorii care implică servicii feroviare diferite. În prezent, acest lucru nu este posibil într-un mod suficient de simplu.

Sectorul feroviar se confruntă și cu un nivel mai redus de concurență în comparație cu alte domenii ale transportului. Obligațiile de serviciu public acoperă aproximativ 60% dintre serviciile de transport feroviar de pasageri din Uniunea Europeană, iar operatorii deja consacrați dețin majoritatea portalurilor importante de vânzare a biletelor.

Comisia consideră că această situație poate crea un risc pentru concurență. Un operator dominant ar putea utiliza poziția pe care o deține pentru a limita accesul rivalilor pe piața vânzării de bilete.

Noile reguli ar obliga operatorii feroviari să încheie acorduri comerciale cu orice platformă care dorește să le vândă biletele. Platformele considerate indispensabile și deținute de operatori dominanți ar trebui să afișeze toate serviciile feroviare disponibile în orice stat membru în care compania-mamă deține o poziție reală de putere pe piață.

De asemenea, biletele de tren ar trebui puse în vânzare cu cel puțin cinci luni înainte de data călătoriei.

A treia componentă a pachetului se referă la drepturile pasagerilor. În sistemul actual, atunci când un operator feroviar înregistrează o întârziere sau anulează un tren, pasagerii pot pierde conexiunea operată de o altă companie și pot rămâne fără protecție.

Comisia Europeană vrea să elimine această problemă. Pasagerii care călătoresc folosind un singur bilet pentru întreaga călătorie ar beneficia de protecție completă atunci când pierd o conexiune din motive care nu le sunt imputabile.

În astfel de situații, aceștia ar avea dreptul la redirecționare, rambursarea banilor, despăgubiri și asistență.

Responsabilitatea financiară ar reveni operatorului feroviar care a provocat perturbarea călătoriei. Totodată, Comisia vrea să împiedice platformele să împartă în mod artificial o călătorie în mai multe segmente pentru a evita obligațiile privind drepturile pasagerilor.

Propunerea prevede și stabilirea unor durate minime pentru conexiuni, astfel încât operatorii să nu poată vinde itinerarii nerealiste, în care timpul dintre două trenuri este insuficient pentru efectuarea în condiții normale a transferului.

Eurodeputații au susținut în linii mari pachetul propus de Comisia Europeană, însă au ridicat mai multe probleme legate de concurență, puterea platformelor, responsabilitatea operatorilor și prețurile biletelor. Unii dintre ei au pus sub semnul întrebării și măsura în care legislația propusă este suficient de ambițioasă.

Dariusz Joński, eurodeputat din grupul PPE din Polonia, a apreciat că obiectivul unui singur drum, al unei singure rezervări și al unui singur bilet corespunde așteptărilor cetățenilor.

Johan Danielsson, eurodeputat suedez din grupul S&D, a susținut, la rândul său, că deplasarea cu trenul între țările europene ar trebui să fie la fel de ușor de rezervat precum un zbor. Pasagerii nu ar trebui să fie nevoiți să cunoască aranjamentele contractuale dintre operatorii feroviari și platformele de rezervări.

Alți eurodeputați și-au exprimat îngrijorarea că legislația ar putea conduce la apariția unor noi gardieni digitali ai pieței și ar putea oferi prea multă putere platformelor dominante în distribuția biletelor de tren.

Unii s-au temut, de asemenea, că intensificarea concurenței ar putea reduce investițiile sau ar putea genera sarcini suplimentare pentru operatori.

Mai multe întrebări au vizat direct propunerea privind drepturile pasagerilor. Eurodeputații au atras atenția că o limită de 12 ore ar putea lăsa fără despăgubiri pasagerii care efectuează călătorii transfrontaliere mai lungi.

În răspunsul oferit eurodeputaților, Magda Kopczyńska a subliniat că obiectivul Comisiei este să pună pasagerul și consumatorul în centrul noilor reguli.

Pachetul ar trebui să ofere călătorilor un acces mai bun la bilete și informații mai bune, dar și certitudinea că drepturile lor sunt protejate atunci când folosesc un singur bilet pentru o călătorie cu trenul.

Kopczyńska a respins ideea că acordurile voluntare dintre companii ar fi suficiente pentru rezolvarea problemelor existente. Potrivit Comisiei, faptul că aceste acorduri nu au acoperit toți operatorii și nu au produs rezultatele necesare justifică intervenția legislativă.

Comisia nu urmărește ca operatorii să coopereze în detrimentul concurenței. Bruxelles consideră că o concurență mai mare poate extinde posibilitățile de alegere și poate contribui la reducerea prețurilor, cu condiția ca toți participanții să aibă șanse corecte de a concura.

De asemenea, Comisia nu intenționează să creeze un nou nivel european unic de vânzare a biletelor care să dubleze sistemele existente. Planul este ca noile reguli să se bazeze pe platformele deja disponibile, introducând obligații suplimentare doar în situațiile în care piața nu a reușit să ofere soluțiile necesare.

Comisia Europeană a precizat că pachetul nu vizează doar trenurile de mare viteză. Serviciile regionale și locale au, de asemenea, un rol important în îmbunătățirea conectivității europene.

Transportul feroviar urban a fost însă exclus din această inițiativă, deoarece funcționează diferit față de serviciile pe distanțe lungi și este utilizat în principal de persoanele care fac naveta între locuință și locul de muncă.

Pachetul este însoțit de mai multe inițiative privind transportul feroviar. Printre acestea se numără investițiile în infrastructura feroviară, un nou plan de acțiune pentru trenurile de mare viteză, reguli referitoare la capacitatea feroviară, precum și viitorul program de lucru al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate și al mecanismelor privind mecanicii de locomotivă.

Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene își propune ca statele membre să ajungă la o abordare generală asupra dosarului până la sfârșitul acestui an.