Aproape toate școlile din Sectorul 4 sunt pregătite pentru noul an. Daniel Băluță: Mai există una sau două excepții

Aproape toate școlile, liceele, grădinițele și creșele din Sectorul 4 sunt pregătite pentru începerea noului an școlar, a anunțat primarul Daniel Băluță. Edilul spune că mai există una sau două excepții și că lucrările continuă inclusiv la ultima unitate de învățământ din sector aflată în risc seismic și fără autorizație de securitate la incendiu.

Daniel Băluță a declarat duminică, în cadrul unei conferințe de presă, că infrastructura educațională din Sectorul 4 a fost modificată substanțial în ultimii ani, în principal cu ajutorul fondurilor europene.

Primarul a anunțat că urmează să înceapă lucrările și la ultima unitate de învățământ din sector care se află în risc seismic și nu deține autorizație de securitate la incendiu.

„Am luptat şi astăzi pot să vă spun că începem lucrările şi la ultima unitate de învăţământ care se găseşte în risc seismic şi nu are autorizaţie de securitate la incendiu. În rest, în ultimii ani, în primul rând din bani europeni, am reuşit să modificăm substanţial infrastructura educaţională astfel încât copiii noştri să poată învăţa în condiţii de siguranţă”, a declarat Daniel Băluță.

Există însă și lucrări care nu au fost încă finalizate. Primarul a dat exemplul Liceului „Dinu Lipatti”, unde mai sunt necesare intervenții la curte. Acestea ar urma să fie încheiate în aproximativ 10-15 zile.

„Dar, în mare, cu o excepţie sau două, toate şcolile, liceele, grădiniţele şi creşele sunt pregătite să înceapă noul an şcolar”, a precizat edilul.

O altă problemă rămâne numărul locurilor disponibile în creșe și grădinițe. Daniel Băluță a recunoscut că oferta nu acoperă încă toate solicitările.

Primăria a creat noi locuri în creșe, iar în zona de sud a sectorului sunt construite de la zero o școală, o grădiniță și o creșă.

„Mai avem foarte mult de lucrat până când vom avea o egalitate între numărul de cereri şi numărul de locuri pe care le oferim”, a declarat primarul.

El a explicat că dezvoltarea Sectorului 4 și numărul mare de familii tinere care locuiesc în această parte a Capitalei duc la creșterea cererii pentru infrastructură educațională. În aceste condiții, administrația locală trebuie să continue construirea de noi unități și extinderea numărului de locuri.

Daniel Băluță susține că modernizarea și punerea în siguranță a școlilor și grădinițelor reprezintă una dintre prioritățile administrației Sectorului 4.

Primarul a precizat că au fost căutate surse de finanțare atât la nivel național, cât și european.

Potrivit acestuia, Sectorul 4 a atras aproximativ 420 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Cu fondurile respective au fost renovate și consolidate 13 unități de învățământ, au fost construite două clădiri noi pentru școli și au fost dotate 57 de unități de învățământ.

„Aproape 39.000 elevi beneficiază de aceste investiţii”, a subliniat Daniel Băluță.

Fondurile din PNRR nu au fost utilizate exclusiv pentru educație. Potrivit primarului, prin același program a fost construit de la zero noul Centru de diagnostic, cercetare și tratament al tuberculozei de pe Calea Șerban Vodă.

Tot prin PNRR au fost reabilitate 201 blocuri, însumând 12.415 apartamente.

Daniel Băluță susține că administrația locală a apelat și la programe regionale, programe guvernamentale și alte mecanisme de finanțare europene.