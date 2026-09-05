Bani de la stat pentru copii. Familiile din România pot beneficia de un ajutor de 500 de lei în anul școlar 2026-2027. Până când pot fi depuse cererile (DOCUMENT)

Cardurile educaționale în valoare de 500 de lei urmează să fie acordate și în anul școlar 2026-2027 pentru achiziționarea rechizitelor și hainelor necesare copiilor la școală și grădiniță, potrivit unui anunț transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sprijinul financiar nu este acordat automat, iar părinții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate trebuie să depună cererea în termenul prevăzut de lege.

Pentru anul școlar 2026-2027, cererile pot fi depuse în termen de 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor, respectiv până la data de 2 octombrie. Suma acordată este de 500 de lei pentru fiecare copil, fondurile fiind asigurate din finanțare europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială. Banii sunt destinați achiziționării de rechizite și articole de îmbrăcăminte necesare participării la activitățile școlare și preșcolare.

Părinții copiilor proveniți din familii dezavantajate care doresc să beneficieze de cardurile sau tichetele educaționale de 500 de lei trebuie să respecte termenul pentru depunerea cererilor. Sprijinul financiar se acordă într-o singură tranșă pentru fiecare an școlar și poate fi folosit pentru cumpărarea rechizitelor și a articolelor de îmbrăcăminte necesare la școală și grădiniță.

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat care provin din medii dezavantajate. Măsura este prevăzută pentru perioada 2023-2027, în cadrul proiectului Sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Cardurile educaționale pot fi utilizate pentru achiziționarea materialelor necesare frecventării școlii și grădiniței. Printre acestea se numără rechizitele, articolele de papetărie, materialele pentru pictură, ghiozdanele și hainele. Programul are ca obiectiv contribuția la reducerea abandonului școlar și creșterea incluziunii în educație, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Beneficiarii cardurilor educaționale de 500 de lei sunt, potrivit OUG nr. 83 din 13 octombrie 2023, copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

În cazul copiilor din învățământul de stat preșcolar, sunt eligibili cei înscriși în acest sistem care îndeplinesc, în luna iulie a fiecărui an, condițiile pentru obținerea sprijinului educațional destinat copiilor din familii defavorizate, conform Legii nr. 248/2015, republicată.

Pentru învățământul primar, sprijinul este destinat copiilor dezavantajați înscriși în învățământul de stat primar care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002. Este vorba despre copiii aflați în întreținerea unor familii al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Aceleași criterii de venit se aplică și în cazul copiilor dezavantajați înscriși în învățământul de stat gimnazial. Aceștia trebuie să provină din familii al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, nu depășește 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Unitățile de învățământ au obligația de a informa reprezentanții legali sau tutorii copiilor cu privire la condițiile de eligibilitate necesare pentru accesarea sprijinului educațional.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic este de 500 de lei pentru fiecare an școlar. Suma poate fi utilizată pentru cumpărarea materialelor școlare, respectiv rechizite și articole de îmbrăcăminte necesare în procesul educațional.

Pentru completarea cererilor trebuie avută în vedere componența familiei, definită la articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea nr. 126/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În această categorie intră soțul, soția și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și se gospodăresc împreună. Este asimilată familiei și persoana singură care are copii aflați în întreținere, dacă aceștia locuiesc și se gospodăresc împreună.

La stabilirea veniturilor familiei sunt luate în calcul toate veniturile realizate. Printre acestea se află salariile obținute de membrii familiei, indemnizațiile de șomaj, creanțele legale, convențiile civile de întreținere aflate în executare și indemnizațiile cu caracter permanent.

În calcul intră, de asemenea, alocația de stat pentru copii, alocațiile de întreținere pentru copiii dați în plasament, bursele primite de elevi și studenți, veniturile din chirii și veniturile agricole.

Pentru solicitarea sprijinului educațional sunt necesare mai multe documente. Dosarul trebuie să conțină cererea tip, întocmită conform modelului disponibil la finalul articolului, copii după actele de identitate ale părinților și copii după certificatele de naștere sau actele de identitate ale celorlalți copii care fac parte din componența familiei.

Părinții eligibili trebuie să țină cont de termenul de depunere a cererilor pentru anul școlar 2026-2027, stabilit la 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor, respectiv până la 2 octombrie.

Tichetul social pe suport electronic destinat sprijinului educațional poate fi utilizat pentru achiziționarea rechizitelor necesare frecventării școlii. În această categorie intră articolele de papetărie, caietele, stilourile, articolele pentru pictură, ghiozdanele și alte materiale necesare în școli și grădinițe.

Cardurile pot fi folosite și pentru cumpărarea articolelor de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Produsele pot fi cumpărate de la unitățile comerciale care vând materiale școlare și articole de îmbrăcăminte și care se află pe lista unității emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Unitățile respective trebuie să fie autorizate potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.

În anul școlar precedent, 701.968 de copii au beneficiat de carduri educaționale pentru achiziționarea rechizitelor și hainelor necesare la școală și grădiniță.