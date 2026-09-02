Peste 40.000 de elevi primesc abonamente gratuite pentru noul an școlar. Cum pot fi încărcate cardurile de transport

Elevii din Cluj-Napoca și din zece comune ale Zonei Metropolitane își pot încărca, începând de miercuri, abonamentele gratuite pentru anul școlar 2026-2027. Facilitatea este acordată pentru transportul public local și metropolitan. Compania de Transport Public Cluj-Napoca recomandă utilizarea automatelor din stații, pentru evitarea aglomerației la centrele de vânzare. Procedura diferă în cazul elevilor care nu au card, l-au pierdut sau trebuie să modifice tipul abonamentului.

Abonamentele gratuite pot fi obținute de elevii înscriși în învățământul preuniversitar, începând cu clasa pregătitoare și până la nivelul postliceal, dacă studiază în unități de învățământ acreditate sau autorizate din localitățile incluse în program.

Transportul public gratuit este asigurat elevilor din Cluj-Napoca, precum și celor din comunele Florești, Baciu, Apahida, Gilău, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton, Petreștii de Jos și Săvădisla, potrivit reprezentanților CTP Cluj-Napoca.

Facilitatea poate fi utilizată atât pe mijloacele de transport public local, cât și pe traseele metropolitane, pe întreaga durată a anului școlar 2026-2027.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că administrația locală continuă să susțină și să încurajeze folosirea transportului în comun de către elevi. Potrivit datelor prezentate de edil, 36.680 de elevi din municipiu și 3.506 elevi din Zona Metropolitană beneficiază de gratuitate pe întreaga durată a anului școlar.

Emil Boc a explicat că, în septembrie, cardurile elevilor pot fi încărcate atât la automatele din stații, cât și la centrele de ticketing ale CTP Cluj-Napoca. De la 1 octombrie, operațiunea va putea fi efectuată numai la centrele de ticketing.

În cazul copiilor din clasa pregătitoare, abonamentele vor fi eliberate pe baza tabelelor nominale întocmite de școli și depuse la Centrul de eliberare a abonamentelor CTP Cluj-Napoca, situat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 79A.

„Transportul public gratuit pentru elevi înseamnă un sprijin și un acces mai ușor la educație, astfel încât fiecare copil să aibă șansa de a-și putea împlini potențialul educațional”, spune Emil Boc.

Elevii care au beneficiat de abonament în anul școlar anterior pot prelungi același titlu de călătorie direct la automatele amplasate în stații. Operațiunea trebuie efectuată înainte de expirarea abonamentului existent și poate fi realizată până la 30 septembrie 2026.

Reprezentanții CTP Cluj-Napoca le recomandă elevilor să folosească automatele pentru încărcarea cardurilor, astfel încât să fie redusă aglomerația de la centrele de vânzare ale companiei.

Pentru copiii înscriși în clasa pregătitoare, cardurile de transport încărcate cu abonamente gratuite vor fi distribuite prin intermediul școlilor. Emiterea acestora se va face pe baza tabelelor transmise de unitățile de învățământ către operatorul de transport.

Elevii care solicită schimbarea tipului de abonament, nu au mai deținut un card de transport, și-au pierdut cardul sau întâmpină probleme la prelungirea abonamentului prin automate trebuie să se prezinte la unul dintre centrele de vânzare ale CTP Cluj-Napoca.

Pentru emiterea sau actualizarea cardului este necesar carnetul de elev, în care trebuie să fie înscrise numele și prenumele, codul numeric personal, adresa și numărul matricol. În locul carnetului poate fi prezentată o adeverință eliberată de unitatea de învățământ.

În septembrie, compania acceptă și carnetele de elev care nu au încă viza aferentă noului an școlar. După actualizarea datelor în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, calitatea de elev va putea fi verificată pe baza codului numeric personal.

Solicitanții trebuie să prezinte și cartea de identitate. Pentru elevii care nu au împlinit 14 ani este necesar certificatul de naștere, alături de dovada domiciliului, prezentată în copie sau în format electronic.

La emiterea primului card de transport trebuie completată o cerere disponibilă la centrele de vânzare ale CTP Cluj-Napoca sau pe site-ul companiei. Documentul poate fi completat de elevul major, de unul dintre părinți sau de tutorele legal.

Fotografia necesară cardului poate fi preluată din cartea de identitate ori din carnetul de elev. Solicitanții pot furniza și o altă fotografie, inclusiv una păstrată pe telefon, au precizat reprezentanții CTP Cluj-Napoca.