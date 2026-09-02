Un nou buget pentru Rabla 2026. Milioane de lei sunt puși la bătaie pentru vehicule și motociclete

Programul Rabla Auto 2026 a fost suplimentat cu 2.749 de ecotichete, cu o valoare totală de 33.782.500 de lei. Decizia a fost aprobată miercuri de membrii Comitetului de Avizare al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), pentru persoanele fizice înscrise în program.

Suplimentarea permite continuarea acordării finanțărilor pentru solicitanții care doresc să achiziționeze vehicule noi prin Programul Rabla Auto 2026.

Ecotichetele sunt acordate în limita fondurilor disponibile și în funcție de categoria de vehicul pentru care este solicitat sprijinul financiar. Președintele AFM, Florin Bănică, a transmis că instituția continuă aprobarea ecotichetelor destinate persoanelor fizice.

„Continuăm aprobarea ecotichetelor în cadrul Programului Rabla Auto, oferind persoane fizice capabile de a beneficia de sprijinul parcului financiar pentru dezvoltarea unui autovehicul nou. Prin acest program contribuim la înnoirea autovehiculului național, încurajăm cele mai puțin poluante și susținem reducerea impactului transportului asupra mediului”, a declarat Florin Bănică.

Sesiunea destinată achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv cele cu motorizare GPL/GNC, precum și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid este în derulare. Înscrierile sunt deschise până la 31 decembrie 2026, la ora 23:59, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate.

Pentru noile înscrieri este disponibilă suma totală de 93,737 milioane de lei. Banii provin din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți de program.

Din suma alocată acestei sesiuni, 70,312 milioane de lei sunt destinați cumpărării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv motorizare GPL/GNC, și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid.

Alți 20,45 milioane de lei sunt alocați pentru achiziția de autovehicule noi plug-in hibrid și autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru cumpărarea motocicletelor și motocicletelor electrice sunt prevăzuți 2,975 milioane de lei.

În Programul Rabla Auto 2026, persoanele fizice pot beneficia de ecotichete cu valori diferite, în funcție de tipul de vehicul nou achiziționat. Pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, valoarea ecotichetului este de 18.500 de lei.

Pentru achiziția unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, ecotichetul are o valoare de 15.000 de lei. Pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, valoarea sprijinului este de 12.000 de lei.

În cazul unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv motorizare GPL/GNC, ecotichetul este de 10.000 de lei. Aceeași valoare este acordată pentru achiziționarea unei motociclete.

La finalizarea înscrierii în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului sau ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.

După obținerea numărului de înregistrare, solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru a completa în aplicație seria de șasiu a autovehiculului uzat. În aceeași etapă trebuie încărcate documentele prevăzute în Ghidul de finanțare și selectat un producător validat.

Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, după obținerea statutului de „beneficiar aprobat pentru finanțare”, persoana fizică are obligația ca, în termen de 60 de zile, să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat.

Ulterior, solicitantul trebuie să încarce în aplicația informatică documentele care dovedesc efectuarea acestor operațiuni și să introducă data radierii autovehiculului uzat.