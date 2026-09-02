„Minunea” de la pompă a durat o singură zi. Majorarea se va resimți în prețurile alimentelor

Ieftinirea carburanților a durat doar o zi, iar prețurile la pompă au început din nou să crească. Majorarea tarifelor la motorină și benzină afectează direct transportatorii, iar costurile suplimentare pot ajunge, prin lanțul de distribuție, să fie suportate de consumatori.

Reducerea cu 25% a accizei la combustibil a oferit, pentru scurt timp, o diminuare a prețurilor. Românii au putut vedea timp de o singură zi motorina coborând ușor sub pragul de 10 lei pe litru.

Scăderea nu s-a menținut însă. Benzinăriile au majorat prețurile cu 11 până la 15 bani pe litru la motorină și cu până la 5 bani la benzină, pe fondul evoluției cotațiilor internaționale.

Pentru un plin de aproximativ 50 de litri, destinat unui autoturism personal, diferența ajunge la 6,5-7,5 lei pentru o singură alimentare. Suma este calculată exclusiv prin raportare la majorarea de la pompă, însă impactul asupra costurilor poate apărea și în alte zone, prin cheltuielile suportate de transportatori.

Transportul produselor alimentare presupune un consum constant de combustibil, iar creșterea prețului motorinei se reflectă în costurile curselor. Distribuția de la fabrică spre rețelele de retail presupune mai multe etape în care sunt utilizate autovehicule și echipamente care consumă energie.

Un camion frigorific de capacitate medie consumă, potrivit datelor prezentate, între 25 și 30 de litri de motorină la 100 de kilometri. La acest consum se adaugă motorina utilizată de agregatul frigorific, estimată la 2-3 litri pe oră, pentru menținerea temperaturii produselor între 2 și 4 grade Celsius.

În cazul unei curse tur-retur de 300 de kilometri, consumul este estimat la aproximativ 90 de litri de motorină, la care se adaugă încă 10-15 litri pentru funcționarea instalației frigorifice. Creșterea prețului carburantului majorează astfel direct costul unei singure deplasări.

Pentru fiecare cursă, diferența de preț rezultată din majorarea de la pompă este estimată la cel puțin 15-18 lei. La un parcurs de 20 de curse pe lună pentru un singur camion, cheltuiala suplimentară poate depăși 350-400 de lei.

Majorarea costurilor cu motorina poate fi transferată de transportatori către procesatori prin mecanismele prevăzute în contractele comerciale. Printre acestea se află clauzele de fuel surcharge, prin care tarifele de transport sunt ajustate în funcție de evoluția prețului carburantului.

„Combustibilul reprezintă peste 35% – 40% din costul operational al unui transportator de distribuție alimentară. Când motorina sare de 10,18 lei/litru, nu mai vorbim despre marjă de profit, ci despre supraviețuire.

Toată această scumpire se mută din contract în contract, până pe eticheta de la raft”, explică analiștii din piața de transporturi.

Pentru distribuitorii de produse alimentare, evoluția prețului motorinei este, astfel, legată direct de costul curselor. În cazul produselor care necesită transport frigorific, cheltuielile includ atât carburantul utilizat pentru deplasare, cât și cel necesar funcționării agregatelor de răcire.

În cazul lactatelor, traseul costului suplimentar pornește de la transportator și continuă către procesator, apoi către comerciant. Procesatorul primește tariful majorat pentru transport și poate include costul suplimentar în prețul de livrare către retailer.

La rândul său, comerciantul aplică adaosul comercial peste prețul de intrare. Astfel, costul inițial al produsului poate include deja cheltuieli suplimentare generate de transport înainte ca marfa să ajungă pe raft.

Un exemplu îl reprezintă distribuția zilnică a lactatelor de la un procesator local către hipermarketuri. Pentru un astfel de transport, camionul frigorific trebuie să mențină temperatura.