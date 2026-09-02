Aveai cont pe vechiul portal CNPP? Ce se întâmplă cu datele și cum se face accesul acum

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat un nou portal instituțional destinat pensionarilor și persoanelor asigurate. Noua platformă le permite utilizatorilor să găsească mai ușor informații, documente și servicii legate de sistemul public de pensii, fără să fie necesară deplasarea la casele teritoriale de pensii.

Printre serviciile disponibile online se numără verificarea stagiilor de cotizare și a contribuțiilor virate către Pilonul II. Utilizatorii pot accesa, de asemenea, talonul electronic de pensie și pot folosi un instrument pentru simularea drepturilor de pensie.

Portalul reunește informațiile și serviciile referitoare la pensiile publice și asigurările sociale. Sunt incluse și date privind accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi acordate în sistemul de asigurări sociale.

O componentă importantă a noii platforme este Spațiul Privat Virtual (SPV). Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de CNPP, fără să mai fie nevoie să se prezinte la casa teritorială de pensii.

Persoanele care aveau deja un cont creat pe vechiul portal nu trebuie să își creeze unul nou. CNPP precizează că aceste conturi au fost migrate către noua platformă, iar autentificarea se poate face cu aceleași date de acces.

Și procesul de deschidere a unui cont nou a fost simplificat. Din cele trei modalități de înregistrare disponibile, două pot fi realizate integral online, fără prezența solicitantului la sediul instituției.

Una dintre metodele de înregistrare utilizează ROeID, sistemul național de identificare electronică. Astfel, utilizatorii care optează pentru această variantă își pot crea contul fără să fie necesară deplasarea la o casă teritorială de pensii.

Prin Spațiul Privat Virtual, persoanele care utilizează platforma pot consulta o serie de informații și documente referitoare la situația lor în sistemul public de pensii.

Printre datele care pot fi accesate online se află stagiile de cotizare și contribuțiile virate către Pilonul II. Utilizatorii pot consulta și decizia de pensionare, precum și talonul de pensie în format electronic, denumit e-Talon.

Portalul include și un modul destinat simulării drepturilor de pensie. Instrumentul furnizează informații cu caracter orientativ privind drepturile de pensie și momentul de la care acestea ar putea fi solicitate.

Noua platformă pune la dispoziție și informații referitoare la pensiile internaționale, biletele de tratament balnear, accidentele de muncă și bolile profesionale. Utilizatorii au acces la formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice.

Platforma este disponibilă de pe computer, tabletă și telefon mobil. Pentru găsirea informațiilor, portalul include un motor de căutare, iar utilizatorii au la dispoziție materiale video, explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități.

CNPP precizează că digitalizarea serviciilor urmărește și reducerea necesității deplasărilor la sediile caselor teritoriale de pensii. Accesul online la documente și servicii este una dintre măsurile prin care instituția își propune să limiteze drumurile la ghișee.

Noul portal a fost realizat prin proiectul „Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare”. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prin noua platformă sunt reunite într-un singur spațiu digital informațiile și serviciile oferite de CNPP pentru pensionari și persoane asigurate, de la consultarea stagiilor de cotizare și a documentelor de pensie până la transmiterea online a unor cereri și accesarea informațiilor despre drepturile din sistemul de asigurări sociale.