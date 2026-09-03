Obligație pentru românii care au carte de identitate. Cine sunt cei care trebuie să schimbe documentul în 15 zile. Amendă de până la 1.000 de lei pentru nerespectare

Românii care își schimbă domiciliul trebuie să actualizeze și datele din evidențele oficiale. În 2026, procedura depinde de tipul actului de identitate ales: cartea electronică de identitate (CEI) sau cartea de identitate simplă (CIS). Există diferențe importante privind locul în care poate fi depusă cererea, costurile și termenul de eliberare. Cei care locuiesc la o altă adresă decât cea înscrisă în actul de identitate și nu respectă termenul legal riscă o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.

Schimbarea domiciliului este una dintre situațiile în care datele din evidențele de identitate trebuie actualizate.

Potrivit OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, persoanele care locuiesc la o altă adresă decât cea trecută în actul de identitate trebuie să solicite schimbarea domiciliului sau înscrierea reședinței.

Termenul prevăzut este de 15 zile de la mutarea la noua adresă. Nerespectarea obligației constituie contravenție și poate atrage o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.

În cazul persoanelor care locuiesc doar temporar la o altă adresă poate fi solicitată înscrierea reședinței, cunoscută drept „flotant”.

Pentru eliberarea cărții electronice de identitate, solicitantul trebuie să se prezinte personal la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor.

În cazul schimbării domiciliului sunt necesare actul de identitate, certificatul de naștere și, după caz, certificatul de căsătorie ori documentele referitoare la divorț. De asemenea, poate fi necesar documentul prin care este dovedită noua adresă și dovada achitării contravalorii actului de identitate, atunci când se percepe o taxă.

În cazul CEI există însă o facilitate. Dacă imobilul este înscris în cartea funciară, iar informațiile disponibile prin evidențele ANCPI sunt suficiente, documentul privind dovada adresei nu mai trebuie prezentat.

Dacă apar neconcordanțe între adresa declarată și informațiile din cartea funciară, documentul trebuie prezentat.

Pentru evitarea unor drumuri suplimentare, MAI recomandă ca solicitantul să aibă asupra sa documentul privind domiciliul chiar și atunci când informațiile pot fi verificate electronic, întrucât acesta poate fi necesar pentru scanarea și atașarea la cerere.

Procedura este diferită dacă persoana care își schimbă domiciliul nu este proprietarul imobilului.

În această situație, dovada adresei trebuie însoțită de consimțământul găzduitorului, respectiv al proprietarului. Acordul poate fi dat în fața lucrătorului serviciului de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului sau a unui funcționar al unei misiuni diplomatice ori al unui oficiu consular al României.

Există și posibilitatea exprimării electronice a consimțământului pentru primirea în spațiu, prin HUB-ul Ministerului Afacerilor Interne.

Proprietarul trebuie să dețină un cont în HUB și să încarce un extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile înainte de completarea declarației.

Dacă extrasul nu este încărcat în platformă, persoana care solicită CEI trebuie să prezinte la ghișeu, în original, documentul care atestă titlul locativ.

Costurile diferă în funcție de documentul solicitat.

Prima carte electronică de identitate este gratuită. Pentru eliberarea unei alte CEI, contravaloarea documentului este de 70 de lei.

În cazul cărții de identitate simple, taxa este de 40 de lei.

Plata poate fi efectuată la ghișeele unităților CEC Bank sau la stațiile SelfPay, în contul colector al Companiei Naționale „Imprimeria Națională”.

Există diferențe considerabile și în privința perioadei de eliberare.

Pentru CEI, timpul mediu indicat de MAI este de cinci zile calendaristice, iar termenul maxim este de 30 de zile calendaristice.

În cazul CIS, timpul mediu de eliberare este de 30 de zile calendaristice, iar termenul maxim ajunge la 45 de zile.

Cererea trebuie depusă personal.

Unul dintre avantajele cărții electronice de identitate este posibilitatea depunerii cererii la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea sau sectorul în care solicitantul are domiciliul.

Programarea pentru CEI se realizează prin platforma HUB a Ministerului Afacerilor Interne.

Regulile sunt diferite pentru cartea de identitate simplă. În cazul CIS, cererea se depune, iar documentul se ridică de la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la domiciliu sau reședință.

Cartea electronică de identitate aduce și o diferență importantă pentru schimbările ulterioare de domiciliu.

Adresa de domiciliu nu este tipărită pe CEI, iar informația este stocată electronic. Astfel, ulterior, modificarea domiciliului poate fi realizată prin actualizarea electronică a datelor, fără să mai fie necesară emiterea unei noi cărți electronice de identitate.

Prin urmare, mutarea la o altă adresă nu trebuie actualizată doar în relația cu băncile, furnizorii de utilități sau alte companii. Persoanele care își schimbă domiciliul trebuie să respecte și obligațiile privind evidența populației, inclusiv termenul legal de 15 zile.