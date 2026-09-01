România lansează RO Wallet, portofelul digital pentru acte. Ce documente vei putea avea direct pe telefon

Ministerul Afacerilor Interne anunță lansarea site-ului RO Wallet și publicarea documentației tehnice a proiectului pe GitHub. Portofelul digital este conceput pentru a permite păstrarea și utilizarea pe telefon a unor documente importante, precum actul de identitate, permisul de conducere sau diplomele, cu valoare legală, potrivit informațiilor transmise de MAI.

RO Wallet este proiectul prin care România dezvoltă un portofel pentru identitatea digitală. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, acesta va permite utilizatorilor să păstreze pe telefon documente și informații importante.

Printre documentele menționate de MAI se află actul de identitate, permisul de conducere și diplomele. Acestea vor putea fi utilizate prin intermediul portofelului digital cu aceeași valoare legală ca documentele pe suport fizic.

Utilizatorul va putea decide ce informații prezintă, cui le transmite și în ce scop.

„RO Wallet este portofelul tău pentru identitate digitală: îți ții actul de identitate, permisul, diplomele și alte documente importante direct pe telefon, le folosești cu aceeași valoare legală ca pe hârtie și decizi de fiecare dată ce arăți, cui și în ce scop”, transmite MAI.

Proiectul nu este gândit exclusiv pentru interacțiunea cu autoritățile din România. Potrivit MAI, portofelul digital va putea fi utilizat atât în țară, cât și la nivelul Uniunii Europene.

RO Wallet ar urma să fie folosit treptat într-o gamă mai largă de situații, de la accesarea serviciilor publice și financiare până la educație, sănătate și călătorii.

Ministerul subliniază însă că proiectul se află încă în dezvoltare.

„Suntem abia la început, iar proiectul este în plină construcție. Îl dezvoltăm treptat, cu grijă pentru securitatea și confidențialitatea datelor tale, gândite din start, nu adăugate ulterior. Vor urma funcționalități noi și tot mai multe situații în care îl vei putea folosi, de la servicii publice și financiare, până la educație, sănătate și călătorii”, precizează instituția.

Odată cu lansarea site-ului dedicat proiectului, autoritățile au făcut publică și documentația tehnică pe GitHub. Sunt menționate proiectele „rowallet-documentation” și „rowallet-pid”.

Decizia permite accesul public la informațiile tehnice referitoare la dezvoltarea RO Wallet.

Site-ul oficial al proiectului poate fi consultat pe RO Wallet.

MAI precizează că vor fi organizate periodic și sesiuni deschise în care vor fi prezentate stadiul proiectului și etapele următoare.

Deocamdată, anunțul reprezintă lansarea site-ului și a documentației tehnice, nu anunțarea disponibilității unei aplicații finale pentru toți utilizatorii. Ministerul precizează explicit că RO Wallet este încă „în plină construcție”.