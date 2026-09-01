Bilete de tratament balnear pentru pensionari. Ce se întâmplă cu biletele neridicate până la 10 septembrie

Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat repartizarea a 140 de bilete de tratament balnear pentru seria 10 din acest an. Pensionarii și ceilalți beneficiari eligibili pot merge în mai multe stațiuni din țară, iar sejururile vor începe în perioada 18–21 septembrie 2026, în funcție de destinație.

Casa Județeană de Pensii Sălaj informează că a primit 140 de bilete de tratament balnear pentru seria 10.

Locurile sunt disponibile în stațiunile 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Căciulata, Covasna, Felix, Mangalia, Moneasa, Herculane, Ocna Șugatag, Sovata, Tășnad, Tușnad, Turda și Vatra Dornei.

Seria va începe în perioada 18–21 septembrie 2026, data exactă fiind stabilită în funcție de stațiune.

Persoanele aflate în repartiție pot ridica biletele de la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj în perioada 1–10 septembrie 2026.

Programul este între orele 08:00 și 14:00 de luni până joi, iar vinerea între orele 08:00 și 13:00.

Biletele care nu sunt ridicate în această perioadă vor fi redistribuite între 11 și 18 septembrie 2026, în funcție de punctajul obținut de solicitanți la depunerea cererii.

Ridicarea biletului se face personal de către titular sau printr-o persoană desemnată prin procură autentificată, din care să rezulte dreptul de a ridica documentul.

La eliberarea biletului sunt necesare actul de identitate în original, cuponul de pensie aferent lunii august 2026, în original și copie, sau o adeverință de la angajator cu venitul brut din luna anterioară.

De asemenea, beneficiarii trebuie să prezinte biletul de trimitere, pe formular cu regim special, emis de medicul de familie sau de medicul specialist, în original și copie. Documentul trebuie să conțină stațiunea recomandată pentru tratament.

Un sejur are o durată de 16 zile și include cazare, trei mese pe zi și tratament pentru o perioadă de 12 zile.

Potrivit CJP Sălaj, până în prezent, în anul 2026 au fost depuse 2.654 de cereri pentru acordarea biletelor de tratament.

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la numerele 0260/622.990 și 0799/902699, la Compartimentul Bilete de Tratament.