Bilete de tratament balnear pentru pensionari. Ce se întâmplă cu biletele neridicate până la 10 septembrie
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Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat repartizarea a 140 de bilete de tratament balnear pentru seria 10 din acest an. Pensionarii și ceilalți beneficiari eligibili pot merge în mai multe stațiuni din țară, iar sejururile vor începe în perioada 18–21 septembrie 2026, în funcție de destinație.
140 de bilete de tratament pentru seria 10
Casa Județeană de Pensii Sălaj informează că a primit 140 de bilete de tratament balnear pentru seria 10.
Locurile sunt disponibile în stațiunile 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Căciulata, Covasna, Felix, Mangalia, Moneasa, Herculane, Ocna Șugatag, Sovata, Tășnad, Tușnad, Turda și Vatra Dornei.
Seria va începe în perioada 18–21 septembrie 2026, data exactă fiind stabilită în funcție de stațiune.
Până când pot fi ridicate biletele
Persoanele aflate în repartiție pot ridica biletele de la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj în perioada 1–10 septembrie 2026.
Programul este între orele 08:00 și 14:00 de luni până joi, iar vinerea între orele 08:00 și 13:00.
Biletele care nu sunt ridicate în această perioadă vor fi redistribuite între 11 și 18 septembrie 2026, în funcție de punctajul obținut de solicitanți la depunerea cererii.
Ce acte trebuie prezentate
Ridicarea biletului se face personal de către titular sau printr-o persoană desemnată prin procură autentificată, din care să rezulte dreptul de a ridica documentul.
La eliberarea biletului sunt necesare actul de identitate în original, cuponul de pensie aferent lunii august 2026, în original și copie, sau o adeverință de la angajator cu venitul brut din luna anterioară.
De asemenea, beneficiarii trebuie să prezinte biletul de trimitere, pe formular cu regim special, emis de medicul de familie sau de medicul specialist, în original și copie. Documentul trebuie să conțină stațiunea recomandată pentru tratament.
Sejur de 16 zile, cu tratament timp de 12 zile
Un sejur are o durată de 16 zile și include cazare, trei mese pe zi și tratament pentru o perioadă de 12 zile.
Potrivit CJP Sălaj, până în prezent, în anul 2026 au fost depuse 2.654 de cereri pentru acordarea biletelor de tratament.
Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la numerele 0260/622.990 și 0799/902699, la Compartimentul Bilete de Tratament.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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