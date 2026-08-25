Bilete de tratament pentru pensionari. O nouă serie începe în septembrie. Termenul-limită pentru ridicarea biletelor

Casa Județeană de Pensii Bihor a anunțat distribuirea unei noi serii de bilete de tratament balnear. Pentru seria 9 au fost repartizate 216 bilete în mai multe stațiuni din țară, iar sejururile încep din 2 septembrie 2026. Beneficiarii cărora le-au fost aprobate cererile trebuie să ridice biletele până la 27 august, în caz contrar locurile rămase urmând să fie redistribuite.

Pensionarii și ceilalți beneficiari eligibili din Bihor pot ridica biletele repartizate pentru seria 9 de la sediul Casei Județene de Pensii.

Cele 216 locuri sunt împărțite între mai multe stațiuni balneare din România. Cele mai multe sunt disponibile la Băile 1 Mai – 46 de bilete, Felix – 40 de bilete și Moneasa – 26 de bilete.

La Herculane au fost repartizate 16 bilete, la Tinca – 11, Vatra Dornei – 10, Tășnad – 9, iar la Covasna și Căciulata câte 8 bilete.

Pentru celelalte destinații, distribuția este următoarea: Sovata – 4 bilete, Călimănești – 4, Slănic Moldova – 2, Buziaș – 4, Eforie Nord – 6, Geoagiu – 4, Mangalia – 2, Ocna Șugatag – 6, Saturn – 2, Tușnad – 6 și Turda – 2.

Casa Județeană de Pensii Bihor a stabilit și calendarul pentru eliberarea documentelor.

Biletele pot fi ridicate de luni până joi, între orele 08:00 și 14:00, iar vinerea între orele 08:00 și 12:00.

Termenul-limită pentru beneficiarii cărora le-au fost repartizate bilete este 27 august 2026.

Locurile care nu sunt valorificate până atunci nu se pierd, ci vor fi redistribuite începând cu 28 august 2026, ora 08:00.

Instituția atrage atenția și asupra procedurii de eliberare. În mod obișnuit, biletul este ridicat personal de titular, în baza actului de identitate.

Dacă beneficiarul nu se poate prezenta, documentul poate fi ridicat de o altă persoană numai în baza unei procuri speciale autentificate la notar. Din procură trebuie să rezulte în mod expres mandatul pentru ridicarea biletului de tratament.

Casa de Pensii prezintă și condițiile aplicabile persoanelor încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizația lunară pentru însoțitor, precum și pensionarilor de invaliditate gradul I care primesc indemnizație de însoțitor.

În principiu, aceștia pot beneficia de biletul de tratament balnear dacă sunt însoțiți. Însoțitorul trebuie, la rândul său, să îndeplinească cerințele prevăzute de Legea nr. 360/2023.

Există însă și o excepție. Persoanele din aceste categorii pot merge fără însoțitor dacă depun o declarație pe propria răspundere din care rezultă că se pot descurca singure pe durata sejurului.

Precizarea este importantă deoarece bazele de tratament contractate funcționează în regim hotelier, nu în regim de spitalizare.

Biletele distribuite acum sunt aferente seriei 9, cu începerea sejurului din 2 septembrie 2026. Persoanele care au solicitat un loc pot verifica situația cererilor aprobate și neaprobate prin informațiile publicate de Casa Județeană de Pensii Bihor.

Cei care au primit repartiție trebuie să țină cont în special de termenul din 27 august. După această dată, biletele neridicate intră în procedura de redistribuire.