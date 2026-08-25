Când intră pensiile și alocațiile în luna septembrie? Bunicii își vor primi banii mai devreme

Septembrie vine cu bani pentru milioane de români, însă datele de plată diferă în funcție de beneficiu și modalitatea de încasare. Alocațiile copiilor ar urma să intre pe card în prima parte a lunii, în timp ce pensionarii ar putea primi pensiile mai devreme decât de obicei.

Părinții și pensionarii se pregătesc pentru plățile din luna septembrie 2026. Alocațiile de stat pentru copii ar urma să fie virate pe card în prima parte a lunii, în timp ce pensiile plătite prin cont bancar ar putea ajunge mai devreme decât în mod obișnuit, deoarece data standard de plată cade în weekend.

Părinții care primesc alocația de stat pentru copii prin virament bancar ar urma să încaseze banii marți, 8 septembrie 2026, potrivit calendarului obișnuit de plată. Beneficiarii care aleg plata prin mandat poștal vor primi sumele ulterior, în funcție de programul de distribuire al Poștei Române.

Plata alocațiilor este realizată, în mod obișnuit, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) și agențiile teritoriale. În aceeași perioadă sunt achitate și alte drepturi sociale, printre care indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Alocația de stat este acordată lunar pentru peste 3,3 milioane de copii la nivel național. În 2026, copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și copiii cu handicap cu vârste între trei și 18 ani, beneficiază de 719 lei pe lună. Pentru copiii cu vârste între doi și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit 18 ani și își continuă studiile în condițiile prevăzute de lege, alocația este de 292 de lei pe lună.

Alocația de stat se acordă tuturor copiilor care au domiciliul sau reședința legală în România, inclusiv copiilor cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie care locuiesc legal în țară.

În ceea ce privește pensiile, beneficiarii care primesc banii prin cont curent sau pe card ar putea avea sumele disponibile vineri, 11 septembrie 2026. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) stabilește, în mod normal, plata pensiilor prin cont bancar în data de 12 a fiecărei luni, fără a depăși data de 13.

În septembrie 2026, data de 12 cade într-o zi de sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică. Din acest motiv, plata ar putea fi devansată pentru ultima zi lucrătoare anterioară, respectiv vineri, 11 septembrie. Până în prezent, CNPP nu a publicat însă un comunicat separat care să confirme oficial această dată, astfel că pensionarii trebuie să urmărească eventualele anunțuri ale instituției și informațiile transmise de banca la care au deschis contul.

Ora la care banii devin vizibili în cont poate varia de la o bancă la alta, în funcție de timpul necesar procesării operațiunilor. Astfel, sumele nu vor apărea neapărat în toate conturile în același moment.

Pentru pensionarii care primesc pensia în numerar, la domiciliu, calendarul obișnuit de distribuire nu este influențat de faptul că data de 12 septembrie cade în weekend. Banii vor fi aduși de factorii poștali în intervalul 1-15 septembrie 2026, iar ziua exactă depinde de programul stabilit pentru fiecare localitate și rută poștală.

Dacă pensionarul nu este găsit acasă, pensia și documentul de plată pot fi ridicate de la oficiul poștal indicat în aviz. Potrivit regulilor CNPP, banii sunt păstrați la oficiul poștal timp de două zile lucrătoare după ultima zi a perioadei de plată din luna respectivă. Dacă suma nu este ridicată nici în acest interval, aceasta este returnată casei teritoriale de pensii, iar beneficiarul poate solicita ulterior reordonanțarea la plată.

Pensionarii care primesc banii prin poștă primesc și documentul de informare privind suma achitată. În cazul celor care încasează pensia pe card, talonul este transmis separat la domiciliu. Dacă documentul este avizat și nu este ridicat, acesta rămâne la oficiul poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii. CNPP oferă și posibilitatea transmiterii electronice a documentului de informare, în urma unei cereri depuse prin portalul instituției.