ANPIS anunță operaționalizarea SNIAS. Cererile pentru beneficii de asistență socială pot fi depuse online

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială (SNIAS), un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Noua soluție digitală are rolul de a simplifica accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială și de a integra procesele din acest domeniu.

SNIAS digitalizează și integrează procesele din domeniul asistenței sociale și facilitează schimbul de date între instituțiile implicate în acordarea drepturilor sociale. Prin intermediul sistemului, accesul la informațiile privind beneficiile de asistență socială ar trebui să fie mai rapid și mai simplu.

Unul dintre obiectivele proiectului este simplificarea relației dintre cetățean și administrația publică. Astfel, sistemul urmărește să evite solicitarea repetată a unor informații care există deja în evidențele instituțiilor publice și care pot fi verificate și utilizate, în condițiile legii, de autoritățile competente.

Prin intermediul platformei SNIAS, cetățenii pot depune online solicitările pentru acordarea beneficiilor de asistență socială, fără să mai fie necesară deplasarea la sediile primăriilor sau ale agențiilor teritoriale.

Pentru a putea depune o cerere, primul pas este crearea unui cont, respectiv a unei identități digitale, în aplicația ROeID.

„Unul dintre obiectivele SNIAS este simplificarea relaţiei dintre cetăţean şi administraţia publică, prin evitarea solicitării repetate a unor informaţii care există deja în evidenţele instituţiilor publice şi care pot fi verificate şi utilizate, în condiţiile legii, de autorităţile competente. SNIAS este sistemul informatic care digitalizează şi integrează procesele din domeniul asistenţei sociale, facilitând schimbul de date între instituţiile implicate în acordarea drepturilor şi accesul mai rapid şi mai simplu la informaţii privind beneficiile de asistenţă socială”, a transmis ANPIS într-un comunicat.

ROeID și SNIAS au roluri distincte în procesul de accesare a beneficiilor sociale. ROeID este sistemul prin care este confirmată identitatea cetățeanului în mediul online, în timp ce SNIAS gestionează întregul proces de acordare a prestațiilor sociale.

Prin urmare, procesul poate fi parcurs în trei etape. Cetățeanul își creează mai întâi un cont în aplicația ROeID, apoi se autentifică în SNIAS, după care poate accesa beneficiile de asistență socială disponibile online.

ANPIS precizează că pe site-ul instituției sunt disponibile informații utile pentru crearea contului personal în aplicația ROeID. De asemenea, cetățenii pot accesa secțiunea dedicată beneficiilor de asistență socială – SNIAS, disponibilă pe pagina principală a site-ului. Din această secțiune pot fi utilizate atât platforma SNIAS, cât și aplicația ROeID.