Google restrânge accesul gratuit la Gemini. Ce modele vor putea folosi utilizatorii din 9 octombrie?

Google schimbă accesul la Gemini începând din 9 octombrie, limitând utilizatorii fără abonament la modelul Flash-Lite și restrângând opțiunile disponibile abonaților Plus. Modificările sunt aplicate în aplicația Gemini și urmăresc extinderea serviciilor plătite, în timp ce compania introduce și noi niveluri de efort pentru generarea răspunsurilor AI.

Gigantul american Google încearcă să determine utilizatorii să plătească pentru accesul la funcțiile de inteligență artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) oferite prin Gemini, după ce a extins rapid serviciul pe miliarde de dispozitive și a promovat avantajele utilizării modelelor sale AI.

Începând din data de 9 octombrie, utilizatorii care nu au un abonament plătit nu vor mai avea acces la modelele Pro și Flash. Aceștia vor fi limitați la versiunea Flash-Lite, ceea ce reprezintă o reducere a nivelului de acces disponibil în prezent. Schimbări similare îi vizează și pe abonații Plus, care plătesc 5 dolari pe lună. Aceștia vor pierde accesul la modelul Pro și vor putea utiliza în continuare doar modelele Flash și Flash-Lite.

Google nu a anunțat public aceste modificări. Compania a actualizat în schimb paginile de suport și a transmis notificări individuale utilizatorilor aplicației Gemini, introducând schimbările fără o comunicare oficială amplă.

În același timp, utilizatorii care au abonamente de 20 de dolari pe lună primesc un beneficiu suplimentar. Aceștia vor avea acces la funcția Deep Think, disponibilă până acum exclusiv pentru abonamentele mai scumpe, de 100 și 200 de dolari pe lună.

Tot din luna octombrie, modelele disponibile în aplicația Gemini vor putea fi configurate pe trei niveluri de efort: redus, mediu și ridicat. Un nivel mai ridicat presupune răspunsuri mai complete, dar și utilizarea unei cantități mai mari de resurse pentru generarea acestora.

Modificările sunt introduse la scurt timp după ce Google a prezentat modelul Gemini 4 Argon. Deocamdată, acesta este disponibil doar unui număr limitat de parteneri, accesul fiind restricționat din cauza capabilităților sale cibernetice avansate.