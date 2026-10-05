Taxa pentru aplicațiile din telefon. Giganții Apple și Google încasează sute de milioane fără ca utilizatorii să știe

Un duopol exercitat de Apple și Google domină piața aplicațiilor din Marea Britanie, impunând comisioane de până la 30% și blocând concurența. În ciuda noilor legi adoptate, autoritatea de reglementare ezită să aplice măsuri ferme. Deputata Chi Onwurah avertizează că pasivitatea costă scump consumatorii și dezvoltatorii, cerând guvernului o intervenție hotărâtă pentru a proteja suveranitatea tehnologică a țării.

Un duopol profund înrădăcinat le permite giganților din tehnologie să exploateze publicul și dezvoltatorii. Însă autoritatea de reglementare are puterea de a opri acest abuz – și ar trebui să o folosească.

Dezbaterea din jurul companiilor Big Tech și a reglementării digitale poate părea uneori îndepărtată de preocupările de zi cu zi ale alegătorilor. Însă puterea pe care un număr mic de companii tehnologice globale o exercită asupra vieților noastre depășește cu mult ceea ce își dau seama cei mai mulți oameni.

În calitate de președintă a Comisiei parlamentare pentru știință, inovare și tehnologie, Chi Onwurah a petrecut ani de zile atragând atenția asupra acestei probleme: de la datele pe care le colectează și „gemenii” digitali pe care i construiesc pe baza noastră, până la algoritmii care decid ce văd copiii noștri, scrie Chi Onwurah pentru The Guardian.

Dar există un exemplu mult mai puțin vizibil al acestui dezechilibru de putere, aflat în buzunarul aproape fiecărui utilizator de smartphone din Marea Britanie: „taxa pe aplicații”. Apple și Google controlează cele două magazine de aplicații prin care aproape fiecare aplicație mobilă din această țară ajunge la clienții săi, iar această poziție le permite să impună condiții dezvoltatorilor de aplicații pe care cele mai multe afaceri nu le-ar accepta niciodată de la un furnizor.

Dacă vinzi un abonament, un joc sau un software prin oricare dintre cele două magazine de aplicații, ambele companii percep acum un comision de până la 30% pentru achizițiile făcute în interiorul aplicațiilor, indiferent despre ce produs este vorba sau cât costă realizarea lui. În lipsa unor platforme alternative, dezvoltatorii trebuie pur și simplu să accepte condițiile dictate din Silicon Valley.

De asemenea, dezvoltatorii sunt împiedicați să le comunice utilizatorilor că există o opțiune mai ieftină în altă parte, practică cunoscută sub numele de „steering” (redirecționare). Această restricție este impusă de Apple și Google pentru a-și proteja propriile profituri.

Pentru micile firme britanice de dezvoltare software, care s-ar putea chinui să absoarbă acest cost, această diferență ar putea însemna posibilitatea de a angaja sau nu următorul inginer, de a investi într-un produs nou sau de a-l abandona, ori de a-și dezvolta afacerea aici sau de a se reloca și de a construi în străinătate.

Și consumatorii plătesc prețul. Un studiu comandat de Coalition for App Fairness, raportat de Daily Mail, a arătat că consumatorii britanici plătesc aproximativ 700 de milioane de lire sterline pe an către Apple și Google, cu 232 de milioane de lire sterline mai mult decât au plătit cele două companii la un loc ca impozit pe profit în Regatul Unit anul trecut.

Aceasta echivalează cu aproximativ 55 de lire sterline anual pentru o gospodărie cu patru utilizatori de smartphone. Este un cost inclus în prețul produsului, invizibil pe orice chitanță, care are mult mai mult de-a face cu controlul pieței și sporirea profiturilor decât cu ceva ce companiile au făcut efectiv pentru a-l merita.

Ultimul job al deputatei Chi Onwurah înainte de a intra în Parlament a fost la Ofcom, autoritatea de reglementare a piețelor de comunicații. Am fost responsabilă cu evaluarea competitivității piețelor, deoarece prin concurență consumatorii obțin posibilitatea de a alege, mai scrie aceasta.

Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA) a constatat că platformele mobile ale Apple și Google dețin un duopol efectiv, cel puțin 90% din dispozitivele mobile din Regatul Unit rulând pe sistemele lor de operare.

Dezvoltatorii de aplicații nu au de ales decât să își distribuie produsul prin Apple App Store sau Google Play Store. Dacă unui dezvoltator nu i-ar plăcea condițiile Apple și ar exista un alt magazin de aplicații, își va muta aplicația și clienții în altă parte, iar prețul ar scădea. Însă pe un iPhone nu există un magazin alternativ de aplicații și nu există nicio cale practică nici pentru utilizatorii de Android în afara Google Play. Apple și Google stabilesc regulile fără a fi contestate.

Parlamentul a anticipat această problemă când, în 2024, a adoptat Legea privind piețele digitale, concurența și consumatorii (DMCCA) cu sprijinul tuturor partidelor, oferind CMA puteri reale de a forța platformele dominante să își schimbe comportamentul. Cu toate acestea, până acum, CMA a recurs la angajamente voluntare și slabe din partea Apple și Google, în loc să impună cerințe pe care este obligată să le pună în aplicare.

Consultarea sa privind „redirecționarea” — care le-ar permite în sfârșit dezvoltatorilor să direcționeze utilizatorii către opțiuni mai ieftine în altă parte — s-a încheiat, iar o decizie urmează să fie luată în curând. Mulți sunt, pe bună dreptate, îngrijorați că acest proces s-ar putea încheia cu un alt gest voluntar considerat acceptabil, în loc de o regulă obligatorie.

Dar acest moment reprezintă, de asemenea, o oportunitate, afirmă Chi Onwurah. Va fi una dintre primele decizii serioase pe care acest Guvern le ia în privința marilor companii de tehnologie și va determina, cel mai probabil, direcția pe care o va urma în această privință. Prim-ministrul a fost clar, atât înainte, cât și după preluarea mandatului din Downing Street, că suveranitatea tehnologică înseamnă reducerea dependenței noastre de o mână de platforme din străinătate.

Nu este vorba despre a fi împotriva tehnologiei sau împotriva creșterii economice. Este vorba despre posibilitatea ca consumatorii britanici, dezvoltatorii britanici și autoritățile de reglementare britanice să poată modela condițiile în care tehnologia operează pe propria noastră piață și ne influențează societatea. Nivelul de putere este prea mare, mai scrie deputata.

Chi Onwurah este deputat din partea Partidului Laburist pentru circumscripția Newcastle upon Tyne Central and West și președintă a Comisiei parlamentare pentru știință, inovare și tehnologie.