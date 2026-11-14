FJORD, filmul lui Cristian Mungiu, a primit cinci nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film. Sebastian Stan concurează pentru un trofeu important

SURSA FOTO: Festivalul de Film de la Cannes

Filmul „FJORD”, regizat de Cristian Mungiu, a obținut cinci nominalizări la cea de-a 39-a ediție a Premiilor Academiei Europene de Film. Producția concurează inclusiv pentru titlul de Cel mai bun film european. Sebastian Stan și Renate Reinsve au fost nominalizați la categoriile dedicate actorilor. Câștigătorii vor fi anunțați pe 16 ianuarie 2027, în cadrul ceremoniei organizate la Atena.

Filmul „FJORD”, realizat de Cristian Mungiu, se numără printre producțiile nominalizate la cinci categorii ale Premiilor Academiei Europene de Film. Anunțul a fost făcut în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Salonic.

Anterior, lungmetrajul fusese inclus pe lista scurtă a celor 45 de filme europene de ficțiune selectate pentru competiție.

Cristian Mungiu a primit două nominalizări individuale, pentru regie și scenariu. Sebastian Stan concurează pentru premiul acordat celui mai bun actor european, iar Renate Reinsve pentru cel mai bun rol feminin.

Cele cinci categorii la care este nominalizată producția sunt:

Cel mai bun film european – „FJORD”

Cel mai bun regizor – Cristian Mungiu

Cel mai bun scenariu – Cristian Mungiu

Cel mai bun actor – Sebastian Stan

Cea mai bună actriță – Renate Reinsve

Premiile Academiei Europene de Film reprezintă unele dintre principalele distincții acordate industriei cinematografice europene. Organizația reunește peste 5.700 de profesioniști din domeniu, printre care regizori, actori și producători.

Câștigătorii ediției a 39-a vor fi desemnați pe 16 ianuarie 2027, la Atena.

„FJORD” a fost prezentat până în prezent la aproximativ 50 de festivaluri internaționale și a început distribuția cinematografică în mai multe țări.

Producția a fost deja lansată în cinematografele din Marea Britanie și Irlanda. Următoarea premieră este programată pentru 19 noiembrie, în Italia.

Înaintea lansării oficiale, sunt organizate avanpremiere la Roma, Milano și Bologna. Regizorul Cristian Mungiu va participa la aceste proiecții și la întâlnirile cu publicul.

Filmul va ajunge și în Germania, unde este programată o proiecție pe 28 noiembrie, la Berlin. Evenimentul face parte din festivalul „Around the World in 14 Films”.

Festivalul reunește 14 producții cinematografice care s-au remarcat în cadrul unor importante competiții internaționale.

La începutul lunii noiembrie, „FJORD” a obținut Premiul Publicului la Jakarta World Cinema. Acesta este singurul premiu acordat în cadrul festivalului.

Directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru a participat la evenimentul din Jakarta. El a susținut un masterclass dedicat tehnicilor cinematografice utilizate în realizarea filmelor „FJORD” și „R.M.N.”.

Panduru a fost prezent și la festivalul internațional Toruń CAMERIMAGE 2026. Acolo, producția regizată de Cristian Mungiu a fost inclusă în secțiunea Special Screenings.

Tot în noiembrie, lungmetrajul a figurat în secțiunea de Gală a celei de-a 39-a ediții a Tokyo International Film Festival.

Cristian Mungiu desfășoară în această perioadă o campanie de promovare a filmului „FJORD” în Statele Unite. Demersul este legat de participarea producției la selecția pentru Premiile Oscar.

Lungmetrajul reprezintă propunerea României la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional.

Regizorul participă la întâlniri și evenimente de promovare destinate creșterii vizibilității filmului în rândul membrilor Academiei Americane de Film.

Selectarea unei producții drept propunere națională nu garantează însă includerea acesteia pe lista nominalizărilor la Oscar. Filmul trebuie să parcurgă etapele de evaluare și selecție organizate de Academia Americană.

În paralel, „FJORD” se pregătește pentru ceremonia Premiilor Academiei Europene de Film, programată pe 16 ianuarie 2027. La gala de la Atena, producția va concura pentru cinci trofee, inclusiv pentru Cel mai bun film european.