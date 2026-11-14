Alertă de toxiinfecție alimentară în Arad. Un magazin a fost închis după ce trei persoane au ajuns la spital

Autoritățile din Arad au declanșat o anchetă privind o posibilă toxiinfecție alimentară, după ce trei persoane au ajuns la spital. Pacienții, membri ai aceleiași familii, ar fi consumat telemea de vacă achiziționată dintr-un magazin local. O a patra persoană prezintă simptome similare. Inspectorii sanitari veterinari au suspendat activitatea unității și au aplicat amenzi de 33.000 de lei.

Autoritățile sanitare din Arad investighează o posibilă toxiinfecție alimentară, după ce trei membri ai unei familii au solicitat îngrijiri medicale. Printre pacienți se află și un copil, iar o a patra persoană ar prezenta simptome asemănătoare.

Potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad a primit sesizarea în jurul orei 13:00. Informarea a venit din partea Direcției de Sănătate Publică județene.

Cele trei persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) cu stare generală de rău și vărsături. Pacienții au indicat drept posibilă cauză consumul de telemea de vacă.

Produsul fusese cumpărat în aceeași dimineață dintr-un magazin amplasat în parcarea unui hipermarket din municipiul Arad. Unitatea comercializa atât produse lactate, cât și mezeluri.

„Astăzi, în jurul orei 13:00, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad a fost anunţată de Direcţia de Sănătate Publică judeţeană că trei membri ai unei familii, între care un copil, s-au prezentat la UPU cu stare de rău şi vărsături. Din informaţiile ulterioare se pare că există şi o a patra persoană cu simptome similare. Pacienţii au indicat ca posibilă sursă telemeaua de vacă cumpărată în această dimineaţă de la o unitate din parcarea unui hipermarket din municipiul Arad. Unitatea vindea lactate şi mezeluri”, a anunțat ANSVSA.

În urma sesizării privind posibila toxiinfecție alimentară, reprezentanții DSVSA Arad au efectuat un control la magazinul indicat de pacienți. La verificări au participat directorul executiv al instituției și doi inspectori sanitari veterinari.

Controlul a evidențiat mai multe nereguli privind comercializarea și manipularea produselor alimentare. Inspectorii au constatat că lactatele și mezelurile nu erau etichetate corespunzător.

De asemenea, unitatea nu putea asigura trasabilitatea produselor comercializate. Această obligație permite identificarea provenienței alimentelor și urmărirea circuitului lor până la consumator.

Inspectorii au identificat și încălcări ale normelor sanitare veterinare privind manipularea alimentelor.

În urma constatării acestor deficiențe, autoritățile au dispus oprirea de la comercializare a tuturor produselor existente în magazin. Activitatea unității a fost suspendată până la remedierea neregulilor.

Totodată, operatorul economic a fost sancționat contravențional. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la 33.000 de lei.

Inspectorii sanitari veterinari au recoltat probe pentru analize de laborator, în cadrul anchetei declanșate în Arad. Rezultatele urmează să clarifice dacă produsele comercializate prezintă probleme de siguranță alimentară.

Autoritățile precizează că, în această etapă, nu există dovezi care să confirme legătura dintre telemeaua consumată și simptomele pacienților.

Ancheta se desfășoară prin colaborarea inspectorilor sanitari veterinari cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Arad. Stabilirea cauzei îmbolnăvirilor depinde de rezultatele analizelor și de verificările efectuate de cele două instituții.