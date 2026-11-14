Aproape 17 milioane de euro au fost descoperite în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orbán este vizat de anchetă

Autoritățile din Ungaria au confiscat aproape 17 milioane de euro, în cadrul unei anchete privind presupuse fapte de corupție. Banii au fost descoperiți în păduri, clădiri agricole, depozite și locuințe, în urma unor percheziții desfășurate joi și vineri. Investigația îl vizează pe Miklós Seszták, fost ministru în guvernul condus de Viktor Orbán. Acesta este suspectat că ar fi primit mită într-un dosar privind achiziția unor autobuze second-hand.

Autoritățile din Ungaria au descoperit sume importante de numerar în timpul perchezițiilor efectuate în mai multe proprietăți și zone izolate. Operațiunea a fost coordonată de Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor (NVVH).

Instituția anticorupție, înființată de administrația premierului Péter Magyar, a anunțat că perchezițiile au avut loc joi și vineri. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul procedurilor penale care îl vizează pe fostul ministru Miklós Seszták.

Acesta a condus Ministerul Dezvoltării Naționale între 2014 și 2018, în perioada guvernării lui Viktor Orbán. Anchetatorii suspectează că fostul oficial ar fi primit mită într-o schemă care implica societatea de transport de stat.

Investigația urmărește achiziționarea unor autobuze second-hand la prețuri supraevaluate. Suspiciunile privesc posibile plăți ilegale asociate acestor tranzacții.

Perchezițiile au dus la descoperirea unor cantități mari de numerar, ascunse în păduri, construcții agricole și proprietăți rezidențiale. Unele sume erau depozitate în seifuri amplasate în locuri izolate.

„În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit sume mari de bani: îngropate în păduri, ascunse în clădiri agricole și depozite, precum și în proprietăți rezidențiale, dar și depozitate în seifuri de mare valoare, în locuri izolate”, a transmis NVVH.

Potrivit publicației The Guardian, numerarul recuperat în cele două zile a fost inventariat în trei monede. Autoritățile au confiscat 5.071.632.000 de forinți, 2.658.350 de euro și 1.257.100 de dolari americani.

Valoarea cumulată a sumelor a fost estimată la aproximativ 19,5 milioane de dolari, echivalentul a aproape 17 milioane de euro. Ulterior, banii au fost depuși în contul Trezoreriei de Stat a Ungariei.

Ministrul Finanțelor, András Kármán, a prezentat pe Facebook detalii despre operațiunea de inventariere a numerarului confiscat.

„După primirea banilor, 12 angajați ai Trezoreriei au petrecut opt ore numărându-i, folosind cinci aparate de numărat bancnote”, a scris oficialul într-o postare pe Facebook.

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a publicat pe Facebook imagini realizate în timpul operațiunii de recuperare a numerarului. Fotografiile prezintă teancuri de bancnote scoase din pământ de anchetatori.

Șeful guvernului a susținut că banii descoperiți îi aparțineau fostului ministru Miklós Seszták. Totodată, Magyar a lansat acuzații grave împotriva lui Viktor Orbán și a partidului Fidesz.

„Iată imaginile publicate de Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor, care arată cum sunt scoase din pământ teancuri de bani în valoare de miliarde de forinți. Banii îi aparțineau fostului ministru al lui Viktor Orbán, Miklós Seszták. În momentul predării banilor, 12 angajați ai Trezoreriei de Stat a Ungariei au petrecut opt ore numărându-i, folosind cinci aparate de numărat bancnote. Începând de astăzi, Viktor Orbán este dovedit a fi un șef mafiot. Un șef mafiot înlăturat de la putere. Iar Fidesz este o organizație criminală”, a scris Péter Magyar pe Facebook.

Declarațiile reprezintă acuzații politice formulate de actualul premier. Descoperirea numerarului nu constituie, în sine, o dovadă judiciară a vinovăției persoanelor menționate.

Ancheta care îl vizează pe Miklós Seszták face parte dintr-o serie de investigații privind presupuse acte de corupție. Dosarele privesc fapte suspectate că ar fi fost comise în timpul celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

Péter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din aprilie 2026, încheind perioada în care Orbán s-a aflat la conducerea guvernului. În campania electorală, actualul premier a promis investigarea acuzațiilor de corupție și abuz în serviciu din timpul fostei administrații.

În ultimele săptămâni, autoritățile au intensificat investigațiile, iar mai multe persoane apropiate fostului premier au fost reținute. Printre acestea se numără doi foști miniștri din guvernele Orbán și fratele fostului șef al executivului.

Reținerile au fost efectuate în dosare separate de investigația care îl vizează pe Miklós Seszták.

Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor a fost creat de noua administrație pentru identificarea și recuperarea bunurilor. Instituția participă la demersurile privind tragerea la răspundere a persoanelor suspectate de corupție.

Viktor Orbán nu a comentat public cea mai recentă descoperire de numerar. Anterior, fostul premier a descris anchetele împotriva apropiaților săi drept „persecuție politică”. El a susținut că investigațiile ar urmări trimiterea sa la închisoare.