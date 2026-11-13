Nucile consumate zilnic pot aduce beneficii importante pentru organism, de la susținerea sănătății cardiovasculare până la protejarea celulelor creierului și reducerea inflamației. Cercetările au analizat inclusiv legătura dintre consumul de nuci și semințe, alimentația echilibrată și ameliorarea simptomelor depresive. Nutrienții din aceste alimente, în special acizii grași omega-3, vitamina E și mineralele, pot avea un rol important în menținerea funcțiilor organismului, relatează theobjective.com.

Un pumn de nuci și semințe introdus în meniul zilnic poate contribui la îmbunătățirea calității alimentației și la asigurarea unor nutrienți necesari pentru buna funcționare a organismului. Efectele consumului acestor alimente au fost analizate și în cadrul unor cercetări care au urmărit relația dintre dietă și sănătatea mintală, în special în cazul tinerilor.

Un studiu realizat pe această categorie de participanți a urmărit schimbările apărute după introducerea unor modificări alimentare. Persoanele incluse în cercetare au consumat zilnic două-trei linguri de nuci și semințe, în paralel cu alte ajustări ale meniului.

La încheierea studiului, cercetătorii au constatat o ameliorare a simptomelor depresive. Printre explicațiile posibile se numără aportul de nutrienți care susțin activitatea cerebrală, precum aminoacizii și acizii grași omega-3.

Rezultatele trebuie însă interpretate în contextul cercetării, deoarece participanții și-au schimbat întreaga alimentație, nu doar cantitatea de nuci consumată. Prin urmare, nu se poate afirma că nucile, luate separat, au determinat îmbunătățirea observată.

Nucile conțin grăsimi nesaturate, atât mononesaturate, cât și polinesaturate, printre care se regăsesc acizii grași omega-3. Aceste substanțe nutritive sunt importante pentru sănătatea cardiovasculară, iar includerea lor în alimentație poate contribui la menținerea unui profil lipidic favorabil.

Unul dintre aspectele urmărite în cercetările privind consumul de grăsimi sănătoase este legătura cu nivelul trigliceridelor. Valorile ridicate ale acestora reprezintă un factor de risc pentru afecțiunile cardiovasculare. Creșterea aportului de omega-3 prin alimentație este una dintre modalitățile prin care poate fi susținută reglarea nivelului trigliceridelor.

De asemenea, consumul regulat de alimente care conțin grăsimi nesaturate a fost asociat cu valori mai ridicate ale colesterolului HDL, cunoscut drept colesterolul bun, și cu niveluri mai scăzute ale colesterolului LDL, denumit colesterolul rău. Aceste modificări sunt relevante pentru sănătatea inimii, în condițiile în care echilibrul grăsimilor din sânge reprezintă un element important în evaluarea riscului cardiovascular.

Inflamația cronică este asociată cu numeroase probleme de sănătate, printre care bolile cardiovasculare, cancerul, diabetul de tip 2 și alte afecțiuni. Cercetările științifice au evidențiat importanța acestui proces în apariția și evoluția unor boli grave, iar alimentația reprezintă unul dintre factorii care pot influența nivelul inflamației din organism.

Datele menționate în materialul publicat de The Objective arată că aproximativ trei din cinci persoane mor la nivel mondial din cauza unor boli asociate inflamației. În acest context, alegerea alimentelor care furnizează substanțe nutritive cu rol antioxidant poate avea importanță pentru protejarea celulelor.

Nucile și migdalele se numără printre alimentele care pot contribui la aportul de astfel de nutrienți. În special migdalele sunt o sursă importantă de vitamina E, o porție furnizând aproximativ 48% din aportul zilnic recomandat al acestei vitamine, potrivit informațiilor prezentate în materialul-sursă.

Vitamina E are proprietăți antioxidante și contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Acest proces este asociat cu deteriorarea celulară și poate favoriza apariția inflamației. Prin urmare, includerea alimentelor bogate în vitamina E în meniul obișnuit poate susține mecanismele naturale de protecție ale organismului.

Pe lângă beneficiile asociate sănătății cardiovasculare, nucile au atras atenția cercetătorilor și prin conținutul de substanțe nutritive importante pentru funcționarea creierului. Acizii grași omega-3, antioxidanții și vitamina E sunt printre componentele care pot contribui la protejarea celulelor nervoase.

Nutriționistul Trista Best atrage atenția asupra legăturii dintre consumul regulat de nuci și sănătatea cerebrală. Potrivit acesteia, nutrienții din compoziția lor pot contribui la protejarea creierului împotriva stresului oxidativ și a inflamației, două procese care pot afecta funcționarea celulelor.

„Nucile sunt benefice pentru sănătatea creierului, deoarece sunt bogate în nutrienți esențiali, cum ar fi acizii grași omega 3, antioxidanți și vitamina E, care pot ajuta la protejarea celulelor creierului de stresul oxidativ și inflamație. Nucile sunt o sursă bogată de minerale precum magneziu și zinc, care joacă un rol în funcția cognitivă și în memorie”, a explicat Best în Eatthis .

Magneziul și zincul sunt minerale implicate în numeroase procese biologice, inclusiv în cele care susțin activitatea sistemului nervos. Prezența lor în nuci completează profilul nutrițional al acestui aliment și explică interesul cercetătorilor pentru posibila contribuție a consumului regulat la menținerea funcțiilor cognitive.

În ultimii ani, cercetările privind nutriția au acordat o atenție tot mai mare relației dintre alimentație și starea psihică. Dieta poate influența mai multe procese din organism, inclusiv mecanismele implicate în funcționarea creierului și reglarea dispoziției.

Unul dintre studiile relevante în acest domeniu este SMILES, care a analizat efectele adoptării unei diete mediteraneene asupra persoanelor cu simptome depresive. Rezultatele cercetării au indicat că îmbunătățirea alimentației, prin respectarea principiilor acestui model alimentar, poate contribui la ameliorarea simptomelor depresiei.

Dieta mediteraneană pune accent pe alimente variate, inclusiv fructe, legume, cereale integrale, pește, ulei de măsline, nuci și semințe. În cadrul acestui model alimentar, consumul zilnic al unei porții de nuci poate contribui la aportul de acizi grași omega-3, antioxidanți și minerale, nutrienți importanți pentru funcționarea organismului și pentru sănătatea cerebrală.