Cumpărăturile online cu plata amânată pot presupune costuri suplimentare atunci când consumatorii aleg să achite produsele în mai multe rate. Pentru un produs de 1.000 de lei, finanțarea pe șase luni poate adăuga 202 lei la suma inițială, potrivit unui exemplu oferit de PayPo. Într-un interviu acordat Capital.ro, Raul Durma, General Manager PayPo România, a explicat cum sunt calculate plățile, ce verificări sunt efectuate înainte de aprobarea unei tranzacții și care este situația creditelor neperformante.

Posibilitatea de a cumpăra un produs și de a-l achita ulterior este utilizată de consumatorii care doresc să își distribuie cheltuielile pe o perioadă mai lungă. Costurile diferă însă în funcție de modalitatea de rambursare aleasă.

În cazul PayPo, plata integrală în termen de 30 de zile nu presupune costuri suplimentare, în timp ce achitarea în rate implică o dobândă contractuală. Raul Durma a prezentat, pentru Capital.ro, un exemplu concret de finanțare și a explicat cum sunt evaluate solicitările clienților.

Capital.ro: Pentru un român care dorește să cumpere un produs în valoare de 1.000 de lei, care sunt principalele diferențe între plata prin PayPo, utilizarea unui card de credit și achiziția în rate printr-o bancă? Puteți oferi un exemplu concret privind termenele de plată și costurile?

Raul Durma: Principala diferență dintre PayPo și soluțiile tradiționale de creditare constă în simplitatea și flexibilitatea experienței de cumpărare. PayPo oferă acces la finanțare direct în momentul achiziției, printr-un proces de evaluare și aprobare în timp real, fără birocrație, fără emiterea unui card fizic și fără blocarea fondurilor proprii ale clientului. Un alt avantaj este accesibilitatea. Serviciul poate fi utilizat și de persoanele care nu au un istoric de credit anterior, în urma evaluării eligibilității.

În cazul unei achiziții în valoare de 1.000 de lei, clientul poate opta pentru plata integrală în termen de 30 de zile, fără costuri suplimentare. Alternativ, dacă este eligibil pentru plata în rate, poate alege o perioadă de 6 luni, cu o rată lunară de aproximativ 212 lei și un cost total al finanțării de 202 lei. Este important de menționat că și în acest caz clientul păstrează posibilitatea de a achita integral suma în primele 30 de zile, fără niciun cost suplimentar. De asemenea, rambursarea anticipată este posibilă în orice moment, cu reducerea proporțională a costului finanțării pentru perioada rămasă.

Spre deosebire de unele produse bancare, PayPo nu percepe comisioane pentru deschiderea sau administrarea contului și nu presupune deschiderea unei linii de credit printr-un proces separat. În plus, utilizarea PayPo la finalizarea comenzii nu implică introducerea sau stocarea datelor cardului bancar, reducând astfel expunerea acestor informații sensibile în procesul de cumpărare. Un alt avantaj se remarcă în cazul retururilor: clientul nu trebuie să aștepte rambursarea contravalorii unei achiziții neachitate, deoarece obligația de plată poate fi anulată sau ajustată în funcție de valoarea produselor returnate.

Cardurile de credit și creditele bancare cu plata în rate pot oferi, la rândul lor, perioade fără dobândă sau condiții avantajoase, în funcție de bancă și de produsul ales. Diferența în cazul PayPo constă în integrarea directă în procesul de cumpărare, rapiditatea aprobării și posibilitatea de a decide ulterior dacă achiziția va fi achitată integral în termen de 30 de zile sau în rate.

Capital.ro: Ce procent dintre utilizatorii PayPo din România înregistrează întârzieri la plată? A crescut sau a scăzut această pondere în ultimul an și care sunt principalele cauze identificate?

Raul Durma: La PayPo, monitorizăm constant comportamentul de plată al clienților, iar rezultatele indică o evoluție pozitivă. Rata creditelor neperformante (bad debt ratio) este sub 3,5% și este într-o continuă scădere, ceea ce reflectă atât îmbunătățirea mecanismelor de evaluare a eligibilității, cât și eficiența măsurilor de prevenire și gestionare a întârzierilor la plată.

Este important să facem distincția între întârzierile ocazionale la plată și situațiile de neplată persistentă. O întârziere punctuală nu înseamnă că un client se confruntă cu dificultăți financiare. Astfel de situații pot avea cauze diverse, de la simple omisiuni sau decalaje între data scadentă și momentul încasării veniturilor, până la schimbări temporare ale priorităților financiare.

Abordarea noastră este una individualizată și orientată către identificarea unor soluții. Analizăm fiecare situație de neplată în parte și, în funcție de circumstanțele specifice, putem conveni împreună cu clientul asupra unor facilități de rambursare adaptate posibilităților sale, fără costuri suplimentare. Obiectivul este de a facilita achitarea obligațiilor într-un mod predictibil, fără a pune o presiune suplimentară asupra bugetului personal.

În paralel, continuăm să investim în mecanisme de prevenție, prin evaluarea fiecărei solicitări de finanțare, ajustarea limitelor în funcție de profilul individual de risc și de comportamentul de plată, precum și prin blocarea automată a accesului la noi cumpărături în cazul neachitării obligațiilor ajunse la scadență. Scăderea continuă a ratei creditelor neperformante confirmă faptul că flexibilitatea și responsabilitatea financiară pot merge mână în mână.

Capital.ro: Cum este evaluată capacitatea unui consumator de a achita cumpărăturile înainte de aprobarea unei tranzacții? Ce măsuri utilizați pentru a preveni acumularea unor datorii pe care clientul nu și le poate permite?

Raul Durma: La PayPo, evaluarea eligibilității se realizează în timp real, pentru fiecare tranzacție, pe baza a sute de indicatori relevanți, printr-un proces automatizat care îmbină analiza comportamentului de plată al clientului cu verificări în surse financiare oficiale, inclusiv la Biroul de Credit. Această abordare ne permite să evaluăm profilul individual de risc și să luăm decizii de finanțare adaptate fiecărui client, inclusiv să refuzăm o tranzacție atunci când criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite.

Un principiu esențial al modelului nostru este adaptarea permanentă a limitelor de finanțare. Acestea sunt flexibile și evoluează în funcție de comportamentul de plată al clienților și de rezultatele evaluărilor, astfel încât fiecare client să beneficieze de o limită adecvată profilului său financiar, pe care să o poată utiliza atunci când consideră oportun. În plus, aplicăm mecanisme concrete de prevenție: conturile sunt blocate automat, împiedincând efectuarea unor noi cumpărături în cazul neachitării obligațiilor ajunse la scadență, iar numărul ratelor disponibile este corelat cu valoarea achiziției, pentru a evita stabilirea unor obligații lunare de plată disproporționate în raport cu suma finanțată.

Obiectivul nostru nu este să maximizăm valoarea finanțărilor acordate, ci să construim o relație sustenabilă cu fiecare client.