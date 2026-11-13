Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, estimează că economia României va începe să își revină spre finalul anului 2026, iar în 2027 ar putea înregistra o creștere economică între 1,7% și 2%. Oficialul a anunțat și că pensiile vor fi indexate, urmând ca procentul majorării să fie stabilit după integrarea tuturor datelor necesare. În același timp, ministrul a vorbit despre posibilitatea reducerii TVA la alimente.

Ministrul Finanțelor consideră că România ar putea înregistra o revenire economică în a doua jumătate a anului 2026, după perioada dificilă traversată de economie. Pentru anul viitor, estimările sale indică o creștere economică de aproximativ 1,7-1,8%, în timp ce alte prognoze iau în calcul un avans de 2% sau chiar peste acest nivel.

Alexandru Nazare a explicat că România trebuie să continue procesul de reducere a deficitului bugetar, însă eforturile ar trebui susținute de creșterea economică, astfel încât efectele măsurilor asupra populației și companiilor să fie mai ușor de suportat.

Ministrul Finanțelor a indicat și câteva evoluții economice pe care le consideră semnale ale unei posibile reveniri. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică invocate de acesta, lucrările de construcții au crescut cu 40% în august, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Alexandru Nazare a precizat că evoluția este legată de finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Totodată, exporturile au înregistrat o creștere de 11% în aceeași perioadă.

Oficialul consideră că aceste evoluții ar putea contribui la obținerea unui rezultat economic mai bun în trimestrul al treilea. Dacă datele statistice vor confirma o revenire tehnică, autoritățile ar putea avea motive să privească mai optimist și spre ultimul trimestru al anului.

„Încercăm, pe cât posibil, să găsim acel mix de măsuri care să nu aibă un efect asupra creșterii economice și asupra oamenilor mai mare decât cel pe care l-au avut până acum. Totuși, noi coborâm: venim de la 9% și ajungem la 6% în acest an. Și mai avem trei ani de zile programați pentru a ajunge la 3%. Deci efortul acesta pe care îl mai avem de făcut se întinde pe încă trei ani. Dar, dacă îl facem pe creștere economică, este mult mai ușor de dus pentru toată lumea: și pentru noi, ca stat, și pentru companii, și pentru oameni. De aceea este foarte important că există un consens că România va avea creștere economică în 2027. Unii spun că va fi de 2%, alții spun că va depăși 2%. Noi credem că va fi undeva la 1,7-1,8%, dar toată lumea este de acord că anul viitor vom avea creștere economică. Cu o creștere în 2027 la acest nivel și cu o gestiune corectă și serioasă a bugetului public, fără derapaje prea mari în nicio direcție, eu cred că ne vom reveni. Și, dacă vă uitați puțin la cifrele din luna august, comparativ cu august anul trecut, datele Institutului Național de Statistică arată că lucrările de construcții au crescut cu 40%. Bineînțeles, este pe fondul finalizării PNRR, dar este important. Exporturile au crescut cu 11%, la fel de important. Deci sunt niște semne. Este adevărat, nu sunt poate la nivelul așteptărilor, dar sunt niște semne care ne transmit că trimestrul al treilea ar putea să fie un trimestru de revenire.

Un trimestru al treilea care să fie pozitiv, care să pună bazele, încet-încet, astfel încât, să sperăm, la finalul anului să avem un rezultat chiar mai bun. Eu cred că, în trimestrul al treilea, în momentul în care se vor publica datele, dacă se confirmă acest lucru și trimestrul indică o revenire tehnică, atunci putem spera ca în trimestrul al patrulea, care este cel mai important din an și care are cea mai mare greutate, să avem un rezultat chiar mai bun decât cel indicat de prognoza de recesiune de 0,4%. Deci să sperăm că putem să avem un rezultat mai bun decât minus 0,4%, adică să fim mai optimiști decât indică prognoza”, a declarat Alexandru Nazare, la Antena 3.

O altă măsură despre care a vorbit ministrul Finanțelor este indexarea pensiilor. Alexandru Nazare a confirmat că această majorare va avea loc, însă a precizat că Guvernul mai are nevoie de câteva date înainte de a lua o decizie privind procentul de creștere.

Ministrul a explicat că autoritățile așteaptă integrarea tuturor informațiilor în platforma utilizată pentru fundamentarea deciziilor bugetare. Ulterior, subiectul va fi discutat în Guvern, unde urmează să fie stabilite detaliile indexării.

În privința calendarului și a procentului de majorare, Alexandru Nazare nu a prezentat deocamdată cifre concrete.

„Am discutat despre indexarea pensiilor. Trebuie să o facem. În momentul în care vom avea toate datele integrate în platformă, vom avea decizia în Guvern. Dar va fi o indexare a pensiilor”, a afirmat demnitarul.

Alexandru Nazare a fost întrebat și despre posibilitatea reducerii TVA la alimente. Ministrul Finanțelor a declarat că și-ar dori ca o asemenea măsură să poată fi aplicată, însă a subliniat că Guvernul trebuie să analizeze cu atenție efectele asupra bugetului și asupra angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Unul dintre aspectele care trebuie luate în considerare este reforma fiscală prevăzută în cadrul PNRR, care presupune existența a două cote de TVA, de 11% și 21%. Alexandru Nazare a atras atenția că orice modificare fiscală trebuie evaluată și prin prisma implicațiilor pe care le-ar putea avea asupra absorbției fondurilor europene.

Ministrul a precizat că nu dorește să creeze așteptări în rândul populației înainte ca autoritățile să calculeze efectele unei eventuale reduceri a taxei.