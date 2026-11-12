Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Valentina Robu, a vorbit despre posibilitatea majorării pensiilor de la 1 ianuarie 2027, în contextul discuțiilor privind o indexare de 7,3%. Șefa CNPP a explicat de ce instituția are nevoie de un act normativ pentru aplicarea majorării și a prezentat date despre pensiile de serviciu aflate în plată, inclusiv valoarea celei mai mari pensii speciale din România.

Valentina Robu a explicat că instituția pe care o conduce nu poate aplica o majorare a pensiilor în lipsa unui act normativ care să stabilească procentul de indexare. CNPP are rolul de a pune în aplicare legislația în vigoare, iar după publicarea documentului în Monitorul Oficial va putea începe demersurile necesare pentru ca noile valori să fie reflectate în drepturile pensionarilor aferente lunii ianuarie 2027.

Președintele CNPP a precizat la Antena 3 că instituția este pregătită să pună în aplicare eventualele modificări, însă decizia trebuie oficializată înainte de începerea procedurilor administrative.

„Legat de indexare, vreau să vă spun că, știți, Casa Națională este o instituție care aplică legislația. Așteptăm un act normativ care să confirme o un anumit procent și, în momentul în care va apărea acest act normativ în Monitorul Oficial, suntem pregătiți să facem diligențele necesare pentru ca acea majorare să se reflecte în drepturile de pensii aferente lunii ianuarie 2027”, a declarat Valentina Robu.

În cadrul discuției, reporterul Antena 3 a amintit că printre scenariile vehiculate recent se numără o indexare de 7,3%, procent despre care a vorbit inclusiv ministrul Muncii, și a întrebat dacă există deja calcule sau simulări privind impactul bugetar al unei asemenea măsuri.

Referitor la o eventuală majorare de 7,3%, șefa Casei Naționale de Pensii a arătat că impactul bugetar trebuie cunoscut, iar diferența rezultată din creșterea pensiilor trebuie inclusă în buget. Aplicarea măsurii depinde și de sustenabilitatea acesteia.

Valentina Robu a atras atenția că publicarea cât mai rapidă a actului normativ este importantă și din motive administrative. Emiterea taloanelor de pensie cu noile valori presupune o activitate complexă, care necesită timp pentru pregătire.

„Dacă ar fi o astfel de de majorare? Normal că un impact trebuie cunoscut. Trebuie bugetată diferența și dacă este sustenabilă, atunci, așa cum v-am spus, suntem pregătiți să facem majorarea pensiilor. Acest act normativ ne trebuie cât mai repede, pentru că emiterea taloanelor cu noile majorări presupune o activitate destul de laborioasă și necesită timp”, a declarat Valentina Robu.

Astfel, CNPP așteaptă stabilirea oficială a procentului de indexare înainte de a putea pregăti aplicarea efectivă a majorării. Instituția trebuie să aibă suficient timp pentru actualizarea drepturilor de pensie și emiterea documentelor corespunzătoare.

În cadrul interviului, reporterul Antena 3 a întrebat-o pe Valentina Robu câte pensii de serviciu, cunoscute și sub denumirea de pensii speciale, se află în prezent în plată.

Președintele CNPP a precizat că instituția gestionează șase categorii de pensii de serviciu, numărul beneficiarilor fiind de aproximativ 12.000.

„Da, Casa Națională plătește șase tipuri de pensii de serviciu și avem undeva la 12.000 în plată”, a declarat Valentina Robu.

Întrebată care este cea mai mare pensie specială plătită în prezent de Casa Națională de Pensii, Valentina Robu a indicat categoria magistraților. Potrivit acesteia, cea mai mare pensie de serviciu aflată în plată se ridică la aproximativ 67.000 de lei lunar.

Șefa CNPP a explicat că o parte importantă din această sumă are caracter necontributiv. Calculul pensiei de serviciu presupune două componente distincte, stabilite printr-un calcul dublu: partea contributivă, suportată din bugetul asigurărilor sociale, și diferența necontributivă, plătită de la bugetul de stat.

Potrivit datelor prezentate de șefa CNPP, cheltuielile totale cu pensiile de serviciu se ridică la aproximativ 209 milioane de lei. Din această sumă, circa 153 de milioane de lei provin de la bugetul de stat și sunt folosite pentru plata componentei necontributive a acestor pensii.