Majorarea pensiilor din 2027. Valentina Robu, șefa Casei de Pensii: Se va reflecta în drepturile aferente lunii ianuarie
SURSA FOTO: Antena 3 - Valentina Robu, CNPP
Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Valentina Robu, a vorbit despre posibilitatea majorării pensiilor de la 1 ianuarie 2027, în contextul discuțiilor privind o indexare de 7,3%. Șefa CNPP a explicat de ce instituția are nevoie de un act normativ pentru aplicarea majorării și a prezentat date despre pensiile de serviciu aflate în plată, inclusiv valoarea celei mai mari pensii speciale din România.
Valentina Robu spune că CNPP așteaptă un act normativ pentru majorarea pensiilor din ianuarie 2027
Valentina Robu a explicat că instituția pe care o conduce nu poate aplica o majorare a pensiilor în lipsa unui act normativ care să stabilească procentul de indexare. CNPP are rolul de a pune în aplicare legislația în vigoare, iar după publicarea documentului în Monitorul Oficial va putea începe demersurile necesare pentru ca noile valori să fie reflectate în drepturile pensionarilor aferente lunii ianuarie 2027.
Președintele CNPP a precizat la Antena 3 că instituția este pregătită să pună în aplicare eventualele modificări, însă decizia trebuie oficializată înainte de începerea procedurilor administrative.
„Legat de indexare, vreau să vă spun că, știți, Casa Națională este o instituție care aplică legislația. Așteptăm un act normativ care să confirme o un anumit procent și, în momentul în care va apărea acest act normativ în Monitorul Oficial, suntem pregătiți să facem diligențele necesare pentru ca acea majorare să se reflecte în drepturile de pensii aferente lunii ianuarie 2027”, a declarat Valentina Robu.
În cadrul discuției, reporterul Antena 3 a amintit că printre scenariile vehiculate recent se numără o indexare de 7,3%, procent despre care a vorbit inclusiv ministrul Muncii, și a întrebat dacă există deja calcule sau simulări privind impactul bugetar al unei asemenea măsuri.
CNPP are nevoie de timp pentru pregătirea noilor taloane de pensie
Referitor la o eventuală majorare de 7,3%, șefa Casei Naționale de Pensii a arătat că impactul bugetar trebuie cunoscut, iar diferența rezultată din creșterea pensiilor trebuie inclusă în buget. Aplicarea măsurii depinde și de sustenabilitatea acesteia.
Valentina Robu a atras atenția că publicarea cât mai rapidă a actului normativ este importantă și din motive administrative. Emiterea taloanelor de pensie cu noile valori presupune o activitate complexă, care necesită timp pentru pregătire.
„Dacă ar fi o astfel de de majorare? Normal că un impact trebuie cunoscut. Trebuie bugetată diferența și dacă este sustenabilă, atunci, așa cum v-am spus, suntem pregătiți să facem majorarea pensiilor. Acest act normativ ne trebuie cât mai repede, pentru că emiterea taloanelor cu noile majorări presupune o activitate destul de laborioasă și necesită timp”, a declarat Valentina Robu.
Astfel, CNPP așteaptă stabilirea oficială a procentului de indexare înainte de a putea pregăti aplicarea efectivă a majorării. Instituția trebuie să aibă suficient timp pentru actualizarea drepturilor de pensie și emiterea documentelor corespunzătoare.
Casa Națională de Pensii plătește aproximativ 12.000 de pensii de serviciu
În cadrul interviului, reporterul Antena 3 a întrebat-o pe Valentina Robu câte pensii de serviciu, cunoscute și sub denumirea de pensii speciale, se află în prezent în plată.
Președintele CNPP a precizat că instituția gestionează șase categorii de pensii de serviciu, numărul beneficiarilor fiind de aproximativ 12.000.
„Da, Casa Națională plătește șase tipuri de pensii de serviciu și avem undeva la 12.000 în plată”, a declarat Valentina Robu.
Cea mai mare pensie de serviciu ajunge la aproximativ 67.000 de lei pe lună
Întrebată care este cea mai mare pensie specială plătită în prezent de Casa Națională de Pensii, Valentina Robu a indicat categoria magistraților. Potrivit acesteia, cea mai mare pensie de serviciu aflată în plată se ridică la aproximativ 67.000 de lei lunar.
Șefa CNPP a explicat că o parte importantă din această sumă are caracter necontributiv. Calculul pensiei de serviciu presupune două componente distincte, stabilite printr-un calcul dublu: partea contributivă, suportată din bugetul asigurărilor sociale, și diferența necontributivă, plătită de la bugetul de stat.
Potrivit datelor prezentate de șefa CNPP, cheltuielile totale cu pensiile de serviciu se ridică la aproximativ 209 milioane de lei. Din această sumă, circa 153 de milioane de lei provin de la bugetul de stat și sunt folosite pentru plata componentei necontributive a acestor pensii.
„Din pensii de serviciu, avem în zona magistraților, și e undeva la 67.000, cea mai mare pensie de serviciu, lunar. Din această sumă, mare parte este necontributivă.
Fiecărui pensionar care îndeplinește condiția unei pensii de serviciu i se face un dublu calcul, astfel că pensia lui este sectorizată și primește pensia.
Venitul este din două bugete: parte contributivă, din bugetul de asigurări și diferența din bugetul de stat.
Avem undeva la 209 milioane cheltuiala cu pensiile de serviciu, din care cam 153 de milioane e valoarea pe care o luăm din bugetul de stat pentru plata acestor pensii de serviciu”, a declarat Valentina Robu.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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