Surpriză pe piața muncii din România. Unde vor să se angajeze românii trecuți de 60 de ani

Vârsta influențează alegerile profesionale ale românilor care își caută un loc de muncă, iar diferențele dintre generații sunt vizibile în domeniile către care se îndreaptă. Dacă persoanele trecute de 60 de ani manifestă cel mai mare interes pentru sectorul construcțiilor, tinerii își concentrează atenția asupra comerțului, serviciilor și altor activități în care pot găsi oportunități de angajare.

O radiografie a pieței recrutării, realizată de eJobs pe baza candidaturilor înregistrate în primele zece luni ale anului 2026, arată că românii nu urmăresc aceleași tipuri de locuri de muncă. Experiența acumulată, calificările și momentul în care se află fiecare persoană din punct de vedere profesional se reflectă în opțiunile de angajare.

Analiza ia în calcul peste 11.500.000 de aplicări și evidențiază o activitate deosebit de intensă în rândul candidaților tineri. Persoanele cu vârste între 14 și 29 de ani au transmis aproape 6.000.000 de candidaturi, ceea ce reprezintă o creștere de 34,8% față de primele zece luni din 2025.

Pentru candidații cu vârste de peste 61 de ani, construcțiile reprezintă principala direcție de interes atunci când vine vorba despre găsirea unui loc de muncă. Acest domeniu concentrează 28,6% dintre aplicările înregistrate pentru categoria respectivă, potrivit datelor publicate de eJobs.

Apropiat ca pondere este comerțul, care atrage 26,6% dintre candidaturi. Următoarele domenii preferate sunt serviciile, producția și transporturile. În privința ocupațiilor, persoanele din această categorie de vârstă urmăresc în mod frecvent posturi de contabil, șofer, contabil senior, inginer constructor sau consilier juridic.

O altă distribuție apare în cazul persoanelor cu vârste între 46 și 61 de ani, încadrate în generația X. Pentru acești candidați, retailul ocupă prima poziție în preferințe, iar construcțiile se situează pe locul al doilea, cu 14,1% din totalul aplicărilor.

Bogdan Badea, CEO eJobs România, pune diferențele dintre opțiunile candidaților și pe seama parcursului profesional. Persoanele aflate la început de drum caută, de regulă, oportunități care nu presupun competențe tehnice foarte specializate, în timp ce cei cu experiență urmăresc posturi apropiate de pregătirea lor.

„Etapa de carieră poate explica o parte dintre aceste diferențe. Pentru un candidat care își caută primul job, contează să găsească un angajator într-un domeniu care nu cere un set foarte specific de competențe tehnice, cum ar fi retailul sau serviciile”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Acesta precizează că experiența profesională acumulată determină adesea orientarea către domenii în care candidații își pot valorifica aptitudinile și calificările. Astfel, preferințele pentru anumite sectoare nu sunt distribuite uniform între grupele de vârstă analizate.

Generația Z are cea mai mare contribuție la activitatea de recrutare de pe platforma eJobs. Candidații cu vârste între 14 și 29 de ani au reprezentat 51,5% din totalul aplicărilor înregistrate în primele zece luni din 2026. Aproape patru din zece candidaturi ale acestei categorii au fost direcționate către retail. Mai exact, comerțul a cumulat 39,4% din aplicări, fiind urmat de servicii, cu 14,6%, și de sectorul financiar-bancar, care a atras 12,8%.

În topul domeniilor preferate de tineri se mai regăsesc activitățile de call-center/BPO, cu 12% dintre candidaturi, și turismul, cu o pondere de 11,5%. În ceea ce privește funcțiile urmărite, printre cele mai frecvente opțiuni se află posturile de reprezentant de vânzări, asistent manager, agent de vânzări, barista și consilier de vânzări.

Interesul crescut al tinerilor pentru angajare este reflectat și de evoluția numărului de candidaturi. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, numărul candidaților activi din generația Z a crescut cu 14,9%, însă volumul aplicărilor a avut un avans de peste două ori mai mare.

„Față de primele 10 luni din 2025, numărul candidaților activi din generația Z a crescut cu 14,9%. Avansul aplicărilor este însă de peste două ori mai mare, ceea ce arată că a crescut și intensitatea cu care tinerii își caută un loc de muncă”, a explicat Bogdan Badea.

În medie, fiecare candidat din generația Z a trimis 21,8 aplicări în perioada analizată. Valoarea este mai mare decât cea înregistrată în primele zece luni ale anului trecut, când media se situa la 18,6 candidaturi pentru fiecare persoană activă pe platformă.

Posibilitatea de a lucra de la distanță atrage cel mai mult candidații cu vârste între 30 și 45 de ani. Datele analizei arată că 9,39% dintre aplicările trimise de această categorie au vizat posturi remote, ceea ce plasează generația Millennial pe primul loc în privința interesului pentru acest tip de activitate.

Generația Z ocupă poziția următoare, cu 9,12% dintre candidaturi orientate către locuri de muncă ce pot fi desfășurate de acasă. Diferența dintre cele două categorii este redusă, însă preferința pentru munca la distanță este mai puțin pronunțată în cazul candidaților mai în vârstă.

Pentru generația X, ponderea aplicărilor destinate posturilor remote este de 4,20%. În cazul persoanelor care au depășit 61 de ani, procentul coboară la 3,84%, cea mai mică valoare dintre toate grupele de vârstă incluse în analiză. Millennialii se remarcă și prin frecvența cu care folosesc platforma de recrutare. Aceștia au înregistrat o medie de 23,2 aplicări pentru fiecare candidat, depășind toate celelalte categorii generaționale.

Bilanțul realizat pentru primele zece luni din 2026 indică peste 523.000 de persoane care au folosit platforma eJobs pentru a-și căuta un loc de muncă. Împreună, acestea au transmis mai mult de 11.500.000 de candidaturi.

Oferta disponibilă la momentul publicării analizei cuprindea peste 16.000 de posturi listate pe eJobs. Candidații puteau consulta și alte 8.000 de oportunități profesionale publicate pe iajob.ro, conform comunicatului emis de către eJobs România.