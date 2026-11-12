Bosch schimbă regulile pentru munca de acasă din 2027. Angajații vor avea garantate doar cinci zile de telemuncă pe lună

Compania germană Bosch pregătește modificarea politicii de muncă hibridă, printr-o revenire graduală a angajaților de birou la sediu, începând cu 1 ianuarie 2027. Noul model va garanta cinci zile de telemuncă pe lună, cu posibilitatea extinderii acestui număr numai cu aprobarea companiei. Schimbarea a generat nemulțumiri în rândul unor salariați, în special la sediul din Cluj-Napoca, unde naveta zilnică reprezintă o problemă suplimentară din cauza traficului.

Potrivit informațiilor obținute de Economedia, unii angajați consideră că modificarea condițiilor de muncă reprezintă o eliminare mascată a telemuncii și reclamă presiuni pentru acceptarea noilor reguli. Nemulțumirile vizează atât reducerea flexibilității, cât și posibilele consecințe asupra drepturilor salariale și oportunităților de promovare.

Reprezentanții Bosch confirmă că pregătesc tranziția către un model de lucru bazat pe o prezență mai mare la birou. Compania susține că măsura este parte a răspunsului la situația actuală din industria auto și că implementarea va avea loc gradual. Totodată, conducerea precizează că modificările privind munca hibridă nu au legătură cu salariile sau evaluările profesionale.

Schimbarea intervine într-o perioadă dificilă pentru industria automotive. Bosch se numără printre companiile din sector care au anunțat concedieri la nivel internațional, dar și în România, pe fondul deteriorării pieței auto. La nivel global, grupul german a raportat o scădere cu 6.500 a numărului de angajați într-un interval de jumătate de an și a anunțat că anticipează o nouă rundă de reduceri de personal.

O parte dintre salariații Bosch contestă modificarea condițiilor de muncă și susțin că noua politică limitează semnificativ posibilitatea de a lucra de acasă.

Una dintre principalele nemulțumiri privește numărul zilelor de telemuncă. Angajații reclamă că vor putea beneficia de cel mult 10 zile de muncă de acasă pe lună, însă numai dacă primesc aprobarea prealabilă a managementului. În opinia acestora, această condiționare transformă telemunca dintr-un beneficiu contractual clar într-o excepție acordată discreționar de conducerea companiei.

De asemenea, unii dintre angajații vizați consideră că drepturile salariale și evoluția profesională ar putea ajunge să fie condiționate de renunțarea la drepturile privind telemunca. Aceștia apreciază că o asemenea practică ar fi abuzivă.

O altă nemulțumire se referă la modul în care ar urma să fie gestionată semnarea noilor documente contractuale. Potrivit unor comunicări interne menționate de angajați, actul adițional referitor la prezența la birou ar urma să fie atașat automat oricărui alt act adițional viitor.

Astfel, salariații care refuză să semneze documentul privind noile condiții de prezență se tem că ar putea pierde accesul la viitoare majorări salariale sau promovări, întrucât acceptarea regulilor ar deveni o condiție pentru primirea unor asemenea beneficii.

Revenirea la birou ridică și probleme logistice. Pentru sute de angajați, noua politică ar însemna navetă zilnică, ceea ce ar putea avea efecte asupra traficului și mediului. Situația este relevantă în special pentru Cluj-Napoca, unul dintre centrele importante în care Bosch desfășoară activități și un oraș care se confruntă deja cu ambuteiaje.

Reprezentanții Bosch au confirmat pentru sursa menționată că entitatea Robert Bosch SRL pregătește o tranziție graduală către un model de lucru care presupune o prezență mai mare la sediu.

Compania își justifică decizia prin schimbările din industria auto globală, concurența puternică și evoluția rapidă a cerințelor clienților. În acest context, conducerea consideră că este necesară accelerarea procesului decizional și consolidarea colaborării directe între diferitele funcțiuni ale organizației.

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții companiei, interacțiunea față în față ar urma să faciliteze rezolvarea mai rapidă a problemelor complexe, schimbul de cunoștințe și menținerea competitivității grupului.

Noul model va garanta fiecărui angajat cinci zile de muncă remote pe lună. Numărul acestora va putea fi extins, însă numai cu aprobarea companiei. Bosch susține că acest cadru va permite adaptarea punctuală a zilelor de telemuncă, în funcție de obiectivele organizației.

Tranziția va fi realizată gradual, astfel încât angajații să aibă timp să își ajusteze programul și viața personală.

Compania precizează că își menține angajamentul de a păstra flexibilitatea și că va acorda o atenție separată situațiilor personale sau familiale speciale. Până la începerea oficială a tranziției, clauzele contractuale actuale vor rămâne neschimbate.

În cazul salariaților care desfășoară activități predominant pe teren, modul de lucru nu va suferi modificări.

Bosch a mai transmis că se află într-un dialog social constructiv cu reprezentanții angajaților, respectiv Sindicatul Bosch Future România.

De asemenea, Bosch a respins posibilitatea ca drepturile salariale și avansarea în carieră să fie condiționate de renunțarea la telemuncă sau de acceptarea noilor reguli privind prezența la birou.

Potrivit companiei, stabilirea condițiilor de muncă și evaluarea performanței profesionale sunt procese complet independente.

Potrivit companiei, semnarea actului adițional privind munca de acasă nu are legătură cu evaluările anuale sau cu revizuirile salariale. Nici evaluarea performanței nu va depinde de decizia individuală a angajatului privind utilizarea zilelor de telemuncă.

În ceea ce privește evoluția profesională, oportunitățile de promovare și accesul la noi poziții, reprezentanții Bosch afirmă că acestea vor continua să fie stabilite pe baza unor criterii obiective. Printre criteriile menționate se numără performanța, competențele demonstrate și îndeplinirea obiectivelor convenite de comun acord în cadrul echipelor.

Există însă o precizare importantă privind viitoarele contracte de muncă.

În cazul mobilității interne, al candidaturilor pentru noi roluri sau al semnării unor noi contracte individuale în cadrul proceselor de reorganizare și optimizare structurală, documentele contractuale vor prelua regulile de muncă hibridă aflate în vigoare în organizație la momentul respectiv.

Cu alte cuvinte, angajații care vor trece pe alte poziții sau vor semna contracte noi în cadrul companiei vor trebui să respecte cadrul de lucru hibrid aplicabil la acel moment.

Bosch afirmă că va continua să sprijine salariații în procesele de tranziție profesională și că urmărește menținerea unui program flexibil, care să permită echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Ovidiu Blidar, reprezentant Bosch Future România, a explicat pentru sursa menționată că sindicatul a urmărit încă de la anunțarea măsurii facilitarea unui dialog social constructiv cu reprezentanții companiei Robert Bosch SRL.

Obiectivul discuțiilor a fost transmiterea solicitărilor angajaților referitoare la noul model de lucru și asigurarea unei tranziții predictibile, corecte și transparente. Sindicatul susține că a colaborat permanent cu managementul pentru protejarea echilibrului dintre viața profesională și cea personală a salariaților.

Potrivit reprezentantului sindical, solicitările angajaților au vizat trei direcții principale:

Păstrarea flexibilității programului de lucru.

Asigurarea predictibilității în planificarea timpului liber și a timpului de lucru.

Separarea completă a modului de lucru de evaluările salariale și de evoluția în carieră.

Aceste solicitări au fost luate în considerare de managementul companiei, potrivit sindicatului. Reprezentantul Bosch Future România consideră că soluția rezultată în urma consultărilor cu conducerea Robert Bosch SRL este una echilibrată, deoarece încearcă să răspundă atât nevoii de flexibilitate a angajaților, cât și cerințelor actuale ale industriei automotive.

Sindicatul subliniază că industria auto traversează o perioadă caracterizată de provocări și incertitudine, iar flexibilitatea a rămas un element central al solicitărilor salariaților. Potrivit organizației sindicale, acest aspect a fost luat în considerare și va fi păstrat în noul model de lucru.

Reprezentantul sindicatului a precizat că principalele modificări constau în revenirea graduală la sediu, începând cu data de 1 ianuarie 2027.

Până atunci, angajații Robert Bosch SRL vor beneficia de flexibilitatea cu care sunt deja obișnuiți. De asemenea, compania va oferi sprijin în eventualele situații de relocare în Cluj-Napoca.

Sindicatul confirmă că au existat nemulțumiri în rândul angajaților cu privire la noul model de lucru.

Printre preocupările exprimate s-au numărat limitările logistice ale clădirii și timpul suplimentar necesar pentru deplasarea către și dinspre sediu.

Potrivit lui Ovidiu Blidar, aceste aspecte au fost clarificate punctual în urma discuțiilor individuale cu angajații vizați.

Reprezentantul sindical apreciază că procesul de consultare a fost benefic pentru ambele părți. În opinia sindicatului, păstrarea flexibilității programului și existența unui drept clar la zile lucrătoare în regim de telemuncă reprezintă elemente favorabile pentru salariații Robert Bosch SRL.

Modificarea condițiilor de lucru ridică și problema cadrului legal în care poate fi schimbat contractul individual de muncă.

Potrivit prevederilor din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Prin excepție, modificarea unilaterală este posibilă doar în cazurile și în condițiile prevăzute expres de Codul muncii.

Modificarea contractului individual de muncă poate viza următoarele elemente:

Durata contractului.

Locul muncii.

Felul muncii.

Condițiile de muncă.

Salariul.

Timpul de muncă și timpul de odihnă.

Prin urmare, schimbările privind condițiile de desfășurare a activității trebuie analizate și în raport cu prevederile contractuale existente și cu regulile legale aplicabile modificării acestora.

Pentru angajații Bosch, revenirea graduală la birou va începe la 1 ianuarie 2027, iar noul model va garanta cinci zile de telemuncă pe lună, cu posibilitatea acordării unor zile suplimentare prin aprobarea companiei.