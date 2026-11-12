ANAF descoperă o fraudă de peste 100 de milioane de lei. Prejudiciul a crescut de peste 5 ori după verificările Antifraudă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei într-o investigație care vizează 12 persoane și opt firme din sectorul construcțiilor. Inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism de facturare și refacturare a unor operațiuni economice fictive, utilizat pentru obținerea ilegală a unor rambursări de TVA. Investigația, anunțată inițial în martie 2026, a fost finalizată după opt luni de verificări. Prejudiciul stabilit de Fisc este de peste cinci ori mai mare decât suma identificată la începutul anchetei.

ANAF a finalizat, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), verificările într-un dosar privind presupuse fraude fiscale comise prin intermediul unor societăți din domeniul construcțiilor. Investigația vizează opt persoane juridice și 12 persoane fizice care ar fi participat la organizarea și funcționarea unui circuit de tranzacții fictive.

Cazul a fost făcut public pentru prima dată la 12 martie 2026, când inspectorii antifraudă anunțau identificarea unui prejudiciu de aproximativ 18 milioane de lei. După extinderea verificărilor și analizarea operațiunilor desfășurate între societățile implicate, suma a depășit 100 de milioane de lei.

Potrivit informațiilor comunicate de ANAF, persoanele investigate ar fi organizat un „circuit economic fals cu scopul obținerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlu de rambursări de TVA”.

Inspectorii au identificat indicii privind posibila săvârșire a unor infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor. Documentele și probele obținute în timpul controalelor au fost transmise organelor de urmărire penală competente.

Verificările ANAF au evidențiat două categorii principale de prejudicii, rezultate din operațiunile atribuite grupului de persoane care controla societățile investigate.

Din punct de vedere fiscal, obligațiile identificate de inspectori depășesc 81 de milioane de lei. Suma include TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile din alte surse, precum și taxe și contribuții salariale cu reținere la sursă.

Separat, inspectorii au identificat un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat unor presupuse fapte de delapidare și spălare a banilor.

Structura prejudiciului identificat de ANAF Categoria Valoarea Obligații fiscale Peste 81 mil. lei Posibile fapte de delapidare și spălare a banilor Peste 19 mil. lei Prejudiciu total Peste 100 mil. lei Valorile reprezintă constatările inspectorilor antifraudă, nu prejudicii stabilite definitiv de o instanță.

Creșterea prejudiciului față de evaluarea inițială reflectă rezultatele verificărilor suplimentare, care au permis identificarea altor operațiuni și obligații fiscale asociate societăților investigate.

Investigațiile ANAF au scos la iveală un mecanism prin care societățile controlate de același grup de persoane ar fi înregistrat tranzacții fără corespondent în activități economice reale. Acesta funcționa în paralel cu un sistem de facturare și stornare a avansurilor, identificat anterior de inspectori.

Circuitul presupunea emiterea succesivă a unor facturi pentru prestări de servicii, mărfuri și materiale de construcții. Operațiunile erau înregistrate între firmele implicate, deși bunurile și serviciile facturate nu ar fi corespuns unor tranzacții efective.

Prin aceste înregistrări, societățile ar fi creat condițiile pentru exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA. Ulterior, firma beneficiară ar fi solicitat și obținut rambursări sau compensări de la bugetul de stat.

Valoarea rambursărilor și compensărilor de TVA obținute prin mecanismul investigat depășește 26 de milioane de lei, potrivit constatărilor inspectorilor antifraudă.

Aceste operațiuni au reprezentat una dintre componentele mecanismului prin care persoanele investigate ar fi urmărit obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.

Pe lângă presupusele fraude privind TVA, verificările DGAF au evidențiat un mecanism distinct, prin care ar fi fost transferate creanțe create artificial între societățile controlate de persoanele investigate.

Potrivit constatărilor inspectorilor, aceste creanțe ar fi fost cesionate la valori subevaluate, în beneficiul unor persoane fizice.

Operațiunile ar fi produs prejudicii atât societăților comerciale implicate, cât și partenerilor de afaceri de bună-credință ai acestora.

Inspectorii consideră că tranzacțiile identificate prezintă indicii privind săvârșirea unor fapte de delapidare, în contextul circuitelor financiare investigate.

În etapa inițială a investigației, ANAF anunțase că urmărea recuperarea prejudiciului prin instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor identificate ca aparținând societății vizate.

Activele indicate de instituție cuprindeau 46 de imobile și o suprafață de 5.386 de metri pătrați de teren intravilan.

Verificările au arătat că una dintre societățile implicate, respectiv firma care obținuse rambursări de la bugetul de stat, dezvoltase un ansamblu imobiliar în zona de sud-vest a Bucureștiului.

Aceste informații au fost prezentate în contextul demersurilor inițiale de recuperare a sumelor considerate prejudiciu de către autoritățile fiscale.

După finalizarea investigațiilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a înaintat organelor de urmărire penală documentația și întregul material probator rezultat din verificările efectuate asupra celor opt societăți și a celor 12 persoane fizice.

Transmiterea documentelor permite procurorilor să analizeze constatările inspectorilor și să dispună măsurile corespunzătoare, în limitele competențelor legale.

ANAF precizează că entitățile vizate de această investigație fac deja obiectul unor cercetări penale și în legătură cu alte fapte.

Constatările inspectorilor antifraudă reprezintă rezultatele verificărilor administrative și fiscale. Stabilirea eventualei răspunderi penale revine organelor judiciare, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

În contextul investigației privind societățile din sectorul construcțiilor, ANAF atrage atenția asupra riscurilor generate de operațiunile economice fictive, utilizate pentru obținerea unor avantaje fiscale nejustificate.

Instituția subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale și avertizează că înregistrarea unor tranzacții fără conținut economic real poate atrage consecințe legale.

Separat, Direcția Generală Antifraudă Fiscală transmite un avertisment persoanelor interesate să cumpere locuințe, în special celor care primesc oferte ce presupun achitarea integrală a prețului înainte de finalizarea și predarea imobilului.

Inspectorii atrag atenția asupra situațiilor în care dezvoltatorii condiționează acordarea unor reduceri substanțiale de plata întregii sume în avans, în schimbul promisiunii că locuința va fi livrată ulterior.

În absența unor garanții adecvate, asemenea tranzacții pot expune cumpărătorii unor pierderi financiare importante. Riscurile cresc atunci când persoanele interesate nu verifică documentația proiectului și situația juridică a imobilului înainte de efectuarea plăților.

ANAF avertizează că astfel de practici pot ascunde inclusiv mecanisme frauduloase, motiv pentru care recomandă verificarea atentă a condițiilor contractuale și a documentelor aferente proprietăților.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală precizează că își continuă activitățile de identificare și documentare a fraudelor fiscale, pentru protejarea bugetului general consolidat și menținerea unor condiții de concurență echitabile între contribuabili.