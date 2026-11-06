Operațiunea Jupiter continuă vineri. Aproape 280 de percheziții în toată țara. Prejudicii de peste 25 de milioane de lei

Operațiunea „Jupiter 6” continuă vineri cu 277 de percheziții domiciliare și 29 de mandate de aducere puse în executare în București și în mai multe județe. Anchetatorii vizează infracțiuni economico-financiare, fraude informatice, infracțiuni de mediu și fapte contra patrimoniului. Prejudiciile identificate în dosarele investigate depășesc 25 de milioane de lei.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că vineri, în cea de-a cincea zi a operațiunii „Jupiter 6”, sunt desfășurate 53 de acțiuni operative la nivel național.

Sub coordonarea procurorilor și a Inspectoratului General al Poliției Române, sunt puse în executare 277 de mandate de percheziție domiciliară și 29 de mandate de aducere.

Potrivit autorităților, prejudiciile identificate în dosarele penale vizate se ridică la 25.254.806 lei.

Cercetările privesc numeroase infracțiuni, printre care evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare, abuz în serviciu, fraudă informatică, înșelăciune, furt calificat, camătă și proxenetism.

Sunt investigate și fapte privind regimul armelor și munițiilor, precum și infracțiuni silvice și de mediu.

O componentă importantă a operațiunii vizează infracțiunile economico-financiare și recuperarea prejudiciilor provocate bugetului de stat, dar și persoanelor fizice și juridice.

Anchetatorii verifică suspiciuni privind nedeclararea veniturilor, neplata obligațiilor fiscale și însușirea ilegală a unor sume de bani. În paralel, sunt cercetate operațiuni suspectate de spălare a banilor.

Unele dosare vizează fraude informatice și înșelăciuni prin care ar fi fost prejudiciate societăți comerciale. Potrivit anchetatorilor, ar fi fost plasate comenzi fictive, urmate de solicitări nejustificate de rambursare a banilor.

De asemenea, sunt investigate activități de comercializare a unor articole vestimentare și de încălțăminte suspectate că ar fi contrafăcute, prin intermediul rețelelor de socializare.

Operațiunea include și cercetări privind infracțiunile care afectează mediul și patrimoniul natural.

Polițiștii și procurorii investighează activități ilegale de dezmembrare a autovehiculelor, abandonarea și incendierea deșeurilor, precum și transportul și comercializarea lemnului fără proveniență legală.

Sunt vizate inclusiv tăieri ilegale și furturi de arbori, în unele cazuri existând suspiciuni privind utilizarea unor avize de transport care conțin date nereale.

Alte anchete privesc furturi de combustibil și acumulatori auto, racordări clandestine la rețeaua electrică, activități de cămătărie și proxenetism.

Totodată, autoritățile cercetează fapte de amenințare, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice, în contextul unor conflicte între mai multe persoane.

În cadrul perchezițiilor sunt ridicate bunuri și documente relevante pentru anchete, iar persoanele vizate sunt audiate.

Potrivit autorităților, acțiunile urmăresc identificarea persoanelor implicate, stabilirea răspunderii penale, recuperarea prejudiciilor și prevenirea comiterii unor noi infracțiuni.