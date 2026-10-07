Fraudă de zeci de mii de lei în Centrul Vechi din Capitală. Suspecții s-ar fi folosit inclusiv de FaceID-ul telefoanelor

Polițiștii și procurorii au făcut miercuri, 7 octombrie, mai multe percheziții în București și Ilfov într-un dosar privind o presupusă fraudă care avea drept victime turiști străini racolați din Centrul Vechi. Suspecții ar fi folosit cardurile și chiar sistemele de recunoaștere facială de pe telefoanele victimelor pentru a face plăți și transferuri bancare.

În perioada cercetată au fost efectuate 40 de tranzacții, potrivit Poliției Capitalei. Numai din conturile unuia dintre bărbații păgubiți ar fi fost făcute 35 de tranzacții, în valoare de aproximativ 92.000 de lei.

Polițiștii Secției 27, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale Sector 3 și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere în București și județul Ilfov.

Dosarul vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, tot în formă continuată. Sunt cercetate 40 de acte materiale, precum și fapte de complicitate.

„Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 27 Poliție, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale Sector 3 și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (40 de acte materiale), precum și complicitate la săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”, a transmis Poliția Capitalei.

Surse judiciare au precizat că victimele sunt cetățeni străini, care ar fi fost racolați în Centrul Vechi al Capitalei. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona centrală arată cum bărbații erau abordați pe stradă.

Faptele cercetate ar fi avut loc între 14 iulie și 24 august 2026.

Potrivit anchetatorilor, persoanele suspectate ar fi acționat sub paravanul unei societăți comerciale care avea un punct de lucru în Sectorul 3.

Clienților le-ar fi fost oferite și vândute produse și servicii atractive pentru turiști, într-un context despre care anchetatorii susțin că era de natură să îi inducă în eroare în privința prețului plătit.

Metoda descrisă de Poliția Capitalei ar fi presupus atât reținerea codurilor PIN ale cardurilor utilizate de clienți, cât și folosirea sistemelor de recunoaștere facială de pe telefoanele acestora.

„Bănuiții ar fi acționat sub paravanul unei societăți comerciale, cu punct de lucru într-o zonă din Sectorul 3, context în care, prin oferirea și comercializarea unor produse și servicii atractive turiștilor, de natură a-i induce în eroare cu privire la prețul plătit, prin reținerea codurilor PIN ale cardurilor folosite de clienți, precum și prin folosirea sistemului de recunoaștere facială prin intermediul telefoanelor mobile ale persoanelor vătămate, ar fi efectuat, în mod ilicit, plăți în cadrul aceluiași operator economic sau transferuri în conturi bancare proprii”, a transmis Poliția Capitalei.

Banii ar fi ajuns fie prin intermediul POS-ului societății comerciale, fie direct în conturile bancare personale ale suspecților.

Până în prezent au fost identificate trei victime, doi bărbați și o femeie, potrivit surselor judiciare. În cazul unuia dintre bărbați, anchetatorii au identificat 35 de tranzacții în valoare totală de aproximativ 92.000 de lei. Banii ar fi fost transferați către POS-ul societății comerciale.

În cazul femeii, ar fi fost efectuate trei tranzacții către POS-ul firmei, în valoare totală de aproximativ 8.000 de lei. În plus, ar fi fost realizat un transfer bancar de 4.200 de euro către un cont personal.

Din conturile celui de-al doilea bărbat ar fi fost retrași 3.200 de lei prin intermediul POS-ului societății. Anchetatorii au identificat și un transfer bancar de 7.500 de euro către un cont bancar personal.