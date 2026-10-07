INS: Turismul românesc, în creștere în august: sosirile au urcat cu 9%, iar înnoptările cu 10,2%
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Turismul din România a înregistrat o creștere în august 2026, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Sosirile au ajuns la 2,27 milioane, iar înnoptările la 5,64 milioane, cu 9%, respectiv 10,2% peste nivelul din august 2025.
Turismul românesc, în creștere în august: sosirile au urcat cu 9%, iar înnoptările cu 10,2%
În luna august 2026, comparativ cu luna august 2025, sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au crescut cu 9,0%, respectiv cu 10,2%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).
sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna august
|Sosiri
|Înnoptări
|
August 2025*)
-mii-
|
August 2026
-mii-
|August 2026
faţă de august 2025
-%-
|
August 2025*)
-mii-
|
August 2026
-mii-
|August 2026
faţă de august 2025
-%-
|Total
|2080,7
|2268,9
|109,0
|5117,4
|5641,0
|110,2
|Turişti români
|1782,5
|1924,5
|108,0
|4537,6
|4959,8
|109,3
|Turişti străini **)
|298,2
|344,4
|115,5
|579,8
|681,2
|117,5
|din care:
|– Europa
|237,3
|263,4
|111,0
|440,8
|488,5
|110,8
|– Uniunea Europeană
|183,5
|201,1
|109,6
|335,7
|368,5
|109,8
|– Asia
|27,6
|41,5
|150,4
|66,8
|107,1
|160,3
|– America de Nord
|20,2
|24,8
|122,8
|43,3
|54,2
|125,2
|– America de Sud
|1,9
|2,0
|105,3
|4,4
|4,6
|104,5
|– Africa
|1,6
|1,4
|87,5
|4,0
|4,1
|102,5
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna august 2026 au însumat 2268,9 mii persoane, în creștere cu 9,0% față de cele din luna august 2025.
Din numărul total al sosirilor, în luna august 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 84,8%, iar sosirile turiștilor străini 15,2%.
Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna august 2026 au însumat 5641,0 mii, în creștere cu 10,2% față de cele din luna august 2025.
Din numărul total al înnoptărilor, în luna august 2026, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 87,9%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 12,1%.
Durata medie a şederii în luna august 2026 a fost de 2,6 zile la turiştii români și de 2,0 zile la turiştii străini.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna august 2026, a fost de 45,2% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în creștere cu 1,5 puncte procentuale faţă de luna august 2025.
Turismul românesc a crescut ușor în primele opt luni: aproape 9,8 milioane de turiști s-au cazat în România
sosiri şi înnoptări ale turiștilor în structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 august 2025
|Sosiri
|Înnoptări
|01.01-
|01.01-
|01.01-
|01.01-
|31.08.2026
|01.01-
|01.01-
|31.08.2026
|31.08.2025*)
|31.08.2026
|faţă de
|31.08.2025*)
|31.08.2026
|faţă de
|–mii-
|–mii-
|01.01-
|–mii-
|–mii-
|01.01-
|31.08.2025
|31.08.2025
|–%-
|–%-
|Total
|9690,6
|9756,4
|100,7
|21165,5
|21183,6
|100,1
|Turişti români
|8019,7
|7905,2
|98,6
|17721,0
|17379,4
|98,1
|Turişti străini**)
|1670,9
|1851,2
|110,8
|3444,5
|3804,2
|110,4
|din care:
|– Europa
|1303,9
|1426,5
|109,4
|2586,9
|2817,1
|108,9
|– Uniunea Europeană
|949,5
|1041,8
|109,7
|1868,5
|2040,5
|109,2
|– Asia
|175,7
|185,0
|105,3
|444,2
|464,2
|104,5
|– America de Nord
|116,3
|143,9
|123,7
|253,0
|324,8
|128,4
|– America de Sud
|10,9
|12,8
|117,4
|27,0
|29,6
|109,6
|– Africa
|9,5
|9,8
|103,2
|22,1
|24,6
|111,3
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, au însumat 9756,4 mii persoane, în creștere cu 0,7% față de perioada 1 ianuarie – 31 august 2025.
Din numărul total al sosirilor, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 81,0%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 19,0%.
Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, au însumat 21183,6 mii, în creștere cu 0,1% față de cele din perioada 1 ianuarie – 31 august 2025.
Din numărul total al înnoptărilor, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 82,0%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 18,0%.
Durata medie a şederii, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, a fost de 2,2 zile la turiştii români și de 2,1 zile la turiştii străini.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, a fost de 29,3% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 1,6 puncte procentuale faţă de perioada 1 ianuarie – 31 august 2025.
Pe judeţe, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, numărul sosirilor turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) a înregistrat valori mai mari în: Constanța (1862,0 mii persoane), Municipiul Bucureşti (1267,8 mii persoane) și Braşov (878,3 mii persoane). Înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat în aceeași perioadă, valori mai mari în: Constanța (5758,0 mii), Municipiul Bucureşti (2597,1 mii), Braşov (1686,7 mii).
Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, au provenit din: Germania (181,4 mii persoane), Italia (148,3 mii persoane) și
S.U.A. (122,4 mii persoane).
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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