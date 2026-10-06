Burse pentru elevii români care vor să studieze în SUA. Toate costurile, acoperite. Dimian: Vă încurajez să candidați!
SURSA FOTO: Dreamstime - elevi, sală de clasă, profesor
Elevii români vor avea acces la mai multe burse pentru a studia timp de un an școlar în Statele Unite ale Americii. Numărul burselor acordate prin programul FLEX Global va crește semnificativ, de la 20 la 70, potrivit unui anunț făcut de Mihai Dimian.
Extinderea programului vine în urma semnării unui Memorandum de Înțelegere cu American Councils for International Education. În același timp, va crește și numărul burselor destinate elevilor americani care vor studia în România, de la 6 la 20.
70 de burse pentru elevii români
Mihai Dimian a anunțat semnarea acordului alături de Lisa Choate, președintele American Councils for International Education.
„Împreună cu doamna Lisa Choate, Președinte al American Councils for International Education, la semnarea Memorandumului de Înțelegere privind acordarea de burse în cadrul programelor de finanțare FLEX (Future Leaders Exchange) Global și FLEX Abroad Global.
Prin noul acord, numărul de burse acordate elevilor români care vor studia, timp de un an școlar, în licee din Statele Unite ale Americii, crește semnificativ de la 20 la 70, iar numărul de burse acordate elevilor americani care vor studia în România crește de la 6 la 20”, a transmis Mihai Dimian.
Cine va suporta costurile programului
Potrivit anunțului, bursele vor fi finanțate de guvernele celor două țări, prin Departamentul de Stat al SUA și Ministerul Educației și Cercetării din România.
„Bursele vor fi finanțate de Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Departamentului de Stat al SUA, și de Guvernul României, prin Ministerul Educației și Cercetării.
Investim astfel în educația tinerilor și în potențialul lor, precum și în parteneriatul dintre România și Statele Unite ale Americii. Le mulțumesc partenerilor noștri americani și American Councils for International Education pentru contribuția lor esențială la continuarea și dezvoltarea acestor programe”, a precizat Mihai Dimian.
Elevii selectați vor locui cu o familie gazdă
Pentru beneficiarii români, programul presupune un an petrecut în Statele Unite. Elevii selectați vor locui cu familii gazdă și vor urma cursurile unui liceu american.
Potrivit lui Mihai Dimian, toate costurile vor fi acoperite prin program. În plus, perioada de studii sau diploma obținută în SUA va fi recunoscută în România, conform prevederilor legale.
„Fiecare beneficiar român al burselor va locui timp de un an cu o familie gazdă americană și va frecventa un liceu american, toate costurile fiind acoperite de program. Perioada de studii sau diploma obținută în Statele Unite sunt recunoscute în România, potrivit prevederilor legale”, a transmis acesta.
Mihai Dimian îi îndeamnă pe tineri să candideze
Mihai Dimian a lansat și un apel către elevii interesați să profite de această oportunitate.
„Dragi tineri, vă încurajez să candidați! Iar dacă veți fi selectați, reprezentați cu mândrie comunitatea din care veniți și, la întoarcere, folosiți ceea ce ați învățat pentru a contribui la dezvoltarea ei”, a transmis acesta.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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