Radu Georgescu avertizează asupra riscului asociat României: „Prima de risc este cu 50% mai mare decât a Serbiei”

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra primei de risc plătite de România pentru titlurile de stat în euro cu maturitatea la 10 ani. Într-o analiză publicată marți, acesta invocă un raport Erste Bank din 5 octombrie 2026 și susține că spread-ul României este cel mai ridicat din Europa.

Economistul susține că datele prezentate de Erste Bank arată o situație dificilă pentru România din perspectiva costurilor asociate datoriei.

„Ieri, Erste Bank a spus că România este mai rău decât Junk. Vezi print screen-ul din raportul de ieri, 5 octombrie 2026. Spread-ul plătit de România la titlurile de stat în euro, pe 10 ani, este de departe cel mai mare din Europa. Si tot creste Spread-ul reprezintă prima de risc care se pune peste cotația titlurilor de stat ale Germaniei. Prima de risc a României este cu 50% mai mare decât a Serbiei, țară care este în Junk!!! Și de 3 ori mai mare decât prima de risc a Bulgariei!!” Radu Georgescu continuă mesajul printr-o comparație între această situație și evoluția Bursei de la București. „România este o țară fascinantă. Dacă nu exista, trebuia inventată. Bursa de la Bucuresti a crescut ieri cu 4%. Poftim ?? Este banc? Mulți mă întreabă de ce.”

Economistul enumeră mai multe motive despre care spune că ar explica situația de pe piața de capital din România. El face referire la comportamentul investitorilor, lichiditatea redusă, răscumpărările de acțiuni și numărul limitat de titluri disponibile.

„Sunt mai multe motive:

90% dintre cei care sunt la bursa din România nu citesc rapoarte financiare.

nu înțeleg ce reprezintă indicatorul price to earnings (și nici nu simt nevoia).

Lichiditate mică.

Firmele își răscumpără acțiunile pentru a le crește valoarea.

Sunt puține acțiuni pe care se bat fondurile de pensii și populația.”

Radu Georgescu aduce în discuție și comportamentul unor investitori instituționali. Potrivit afirmațiilor sale, fondul suveran al Norvegiei și-a vândut anul trecut acțiunile deținute la Bursa de la București.

Economistul vorbește și despre BERD și acțiunile deținute la BT.

„În acest timp, cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, a vândut anul trecut toate acțiunile de pe bursa din România. Iar BERD se chinuie de 6 luni să vândă acțiunile de la BT. Dar când vinde o parte din acțiuni, prăbușește bursa din cauza lipsei de lichiditate.”

În ultima parte a mesajului, economistul face referire la noul premier propus și critică direcția economică a României.