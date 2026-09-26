Erste Group pregătește o ofertă pentru acțiunile Erste Bank Polska. Banca austriacă vrea să își majoreze participația până la 75%

Grupul bancar austriac Erste Group intenționează să își majoreze participația la subsidiara sa din Polonia, Erste Bank Polska, până la 75%. Banca a anunțat vineri că intenționează să lanseze o ofertă publică de preluare pentru un pachet suplimentar de până la 26% din acțiunile instituției poloneze, în încercarea de a-și consolida prezența pe piața din Polonia.

În prezent, Erste Group deține 49% din Erste Bank Polska, a treia cea mai mare bancă din Polonia în funcție de valoarea activelor și una dintre cele mai profitabile instituții bancare poloneze.

Participația deținută în prezent de grupul austriac a fost achiziționată după preluarea unui pachet majoritar de la grupul bancar spaniol Santander, la începutul acestui an. Tranzacția a făcut parte din strategia Erste Group de extindere în Europa Centrală și de Est.

Erste Group estimează că va lansa oferta publică de preluare în luna noiembrie. Prețul propus este de aproximativ 713 zloți, echivalentul a 185,95 dolari, pentru fiecare acțiune, plata urmând să fie făcută în numerar.

Prețul oferit de banca austriacă este cu aproximativ 11,7% sub ultima cotație a acțiunilor Erste Bank Polska, care vineri seara era de 807,6 zloți.

Acțiunile Erste Bank Polska au crescut cu aproximativ 48% de la începutul anului până în prezent. În urma acestei evoluții, banca poloneză este evaluată la 82,5 miliarde de zloți, echivalentul a 21,51 miliarde de dolari.

Prin comparație, Erste Group are o valoare de piață de aproximativ 54 de miliarde de dolari.

Obiectivul Erste Group este să își majoreze participația la Erste Bank Polska la peste 50%. Grupul austriac nu intenționează însă să depășească pragul de 75%.

Limita este legată de reglementările privind ponderea acțiunilor aflate în liberă circulație. Astfel, Erste Group urmărește să își consolideze poziția în acționariatul băncii poloneze, menținând în același timp un nivel al acțiunilor disponibile pentru tranzacționare care să respecte cerințele de reglementare.

Rezultatele financiare ale Erste Group sunt strâns legate de evoluția economiilor din regiunea Europei Centrale și de Est.

Grupul bancar austriac are operațiuni importante în Cehia, Slovacia, România, Ungaria, Polonia, Croația și Serbia.

Majorarea participației la Erste Bank Polska face parte din strategia de extindere a Erste Group în regiune și urmărește consolidarea prezenței sale pe piața bancară din Polonia.