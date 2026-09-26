Fitch îmbunătățește perspectiva Bulgariei la pozitivă. Ratingul țării rămâne la „BBB+”

Agenția Fitch Ratings a confirmat ratingul Bulgariei la „BBB+” și a îmbunătățit perspectiva de la stabilă la pozitivă. Decizia este legată de reducerea incertitudinii politice după formarea unui guvern susținut de o majoritate parlamentară formată dintr-un singur partid.

Fitch consideră că un mediu politic mai stabil ar putea crea condițiile pentru avansarea reformelor structurale. Acestea ar putea contribui la susținerea potențialului de creștere economică, la sporirea prosperității și la consolidarea guvernanței sectorului public.

Agenția evidențiază, în același timp, progresele realizate de Bulgaria în direcția aderării la zona euro, relatează Novinite.

Ratingul Bulgariei continuă să beneficieze de apartenența țării la Uniunea Europeană și la zona euro. Printre punctele forte menționate de Fitch se numără și indicatorii solizi privind finanțele publice și echilibrul extern.

Aceste avantaje sunt însă parțial contrabalansate de riscurile de supraîncălzire a economiei. Printre acestea se află cele asociate unei politici fiscale prociclice, inflației ridicate și deficitelor de cont curent.

Fitch a remarcat că economia Bulgariei a menținut, începând din 2024, un ritm de creștere de aproximativ 3%. Acesta este semnificativ peste media de aproximativ 1% înregistrată în zona euro.

Agenția estimează însă o încetinire treptată a ritmului de creștere a produsului intern brut. Potrivit estimării Fitch, creșterea PIB-ului Bulgariei va ajunge la 2,4% în 2028.

Încetinirea este estimată în contextul unei orientări a economiei către o creștere mai lentă a cererii interne și către o performanță mai puternică a exporturilor.

Prin urmare, perspectiva pozitivă stabilită de Fitch vine în contextul unei diminuări a incertitudinii politice, al progreselor Bulgariei în direcția zonei euro și al unor indicatori solizi privind finanțele publice și echilibrul extern. În același timp, agenția atrage atenția asupra riscurilor reprezentate de supraîncălzirea economiei, politica fiscală prociclică, inflația ridicată și deficitele de cont curent.

Fitch Ratings este una dintre cele mai mari agenții internaționale de rating, care evaluează bonitatea și capacitatea statelor și companiilor de a-și onora obligațiile financiare.