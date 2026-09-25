România a ajuns să cumpere gaze din Ungaria! De ce s-a schimbat direcția importurilor înainte de iarnă

România a ajuns să importe gaze din Ungaria, în timp ce fluxurile obișnuite de aprovizionare prin Bulgaria sunt oprite temporar. Situația este cauzată de lucrările pentru extinderea capacității unei conducte bulgare.

România a ajuns să importe gaze din Ungaria, după ce, în mod obișnuit, fluxul era în sens invers, iar gazele românești erau tranzitate către această țară prin rețeaua Transgaz. Astăzi, 0,6 milioane de metri cubi de gaze intră în România din Ungaria, prin punctul Szeged/Arad, pentru consumul intern și pentru continuarea injecției în depozitele subterane înaintea sezonului rece.

În rest, potrivit datelor interactive ale Transgaz, importurile României sunt oprite, iar țara asigură doar tranzitul a 2,4 milioane de metri cubi de gaze destinați Republicii Moldova. Gazele intră din Bulgaria, prin punctul Ruse/Giurgiu, și ies din România pe la Iași/Ungheni.

Fluxul de gaze importate pentru piața românească a fost oprit deoarece principala rută de aprovizionare prin Bulgaria se află în lucrări pentru creșterea capacității.

„Bulgarii fac lucrări la conducta care transportă gazele în amonte, pentru a-i crește capacitate de la 5 la 10 miliarde mc anual. Fac anumite cuplări, oricum erau anunțate lucrările, iar situația va dura toată această săptămână”, precizează Sterian.

În lipsa gazelor destinate pieței interne, a scăzut și ritmul de umplere a depozitelor subterane. În prezent, România mai injectează puțin peste 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, față de 12-13 milioane de metri cubi săptămâna trecută.

Cu cinci săptămâni înainte de începerea oficială a sezonului rece, depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de 80% din capacitate. Nivelul este peste media Uniunii Europene, de aproximativ 70%.

După ce Comisia Europeană a renunțat, pentru acest an, la obligația ca statele membre să își umple depozitele la cel puțin 90% din capacitate, fiecare țară și-a stabilit propriul ritm de stocare. Polonia, de exemplu, și-a umplut deja depozitele în proporție de 100%. Italia și Franța se află, de asemenea, la niveluri ridicate de stocare.

Cea mai dificilă situație este în Germania, cea mai mare țară și economie din Uniunea Europeană și cel mai mare consumator de gaze de pe continent. Depozitele germane sunt umplute în prezent doar în proporție de 56%.