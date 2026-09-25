Noi reguli pentru admiterea la liceu. Legea care elimină examenul suplimentar, promulgată

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu, organizat separat de Evaluarea Națională. Modificarea vizează prevederea care permitea liceelor să organizeze propriul concurs de admitere pentru maximum 50% dintre locurile disponibile în clasa a IX-a.

Legea promulgată modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Articolul 101 prevedea posibilitatea ca liceele să organizeze un concurs propriu de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri.

Acest concurs urma să aibă loc după ce elevii susțineau Evaluarea Națională.

Prevederea a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026, însă Senatul a decis pe 8 septembrie abrogarea articolului începând cu anul școlar 2026-2027. Proiectul a fost adoptat de Senat cu 104 voturi „pentru” și trei abțineri, iar acum legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

După intrarea în vigoare a modificărilor, Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin privind metodologia de examen.

Noile prevederi aduc o schimbare și în cazul articolului 248, alineatul 4, din Legea învățământului preuniversitar. Potrivit modificării, prevederile referitoare la admiterea la liceu și Evaluarea Națională organizată la finalul clasei a VIII-a se amână până când va absolvi clasa a VIII-a generația de elevi care a început clasa a V-a în anul școlar 2025-2026.

Schimbarea calendarului privește astfel generația care a intrat în clasa a V-a în anul școlar trecut.

Ștefan Pălărie, senator USR și președintele Comisiei pentru Învățământ din Senat, a susținut eliminarea examenului suplimentar și a prezentat decizia drept corectarea unei probleme din actuala legislație.

„Eliminăm definitiv existența unui examen paralel pentru admiterea la liceu. O mare nedreptate a fost corectată. Am votat pentru eliminarea acestei nedreptăți și mă bucur să văd că aproape am avut unanimitate în Senat”, a declarat acesta.

Senatorul a făcut referire și la rezultatele testelor PISA și la necesitatea unor schimbări privind Evaluarea Națională.