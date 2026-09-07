Telefoanele ar putea fi interzise complet în școli. Ce alte măsuri noi sunt propuse pentru copii

Deputatul PNL Raluca Turcan solicită Parlamentului să adopte, la începutul noului an școlar, mai multe proiecte dedicate protejării copiilor și îmbunătățirii educației. Inițiativele vizează școlile și accesul tinerilor la rețelele sociale și jocurile de noroc. Propunerile au fost prezentate luni de parlamentară. Unele dintre proiecte urmează să fie dezbătute în Camera Deputaților.

Măsurile noi pentru copii susținute de Raluca Turcan includ interzicerea telefoanelor mobile pe întreaga durată a programului școlar, acordarea mai rapidă a unei calificări profesionale elevilor din liceele tehnologice și ridicarea la 21 de ani a vârstei minime pentru participarea la jocuri de noroc.

Raluca Turcan a declarat luni, într-un mesaj publicat pe Facebook, că Parlamentul trebuie să își asume „decizii curajoase” în privința copiilor și a prezentat cinci direcții legislative pe care le consideră prioritare.

Prima inițiativă prevede interzicerea folosirii telefoanelor mobile în școli pe tot parcursul programului, inclusiv în timpul pauzelor. Potrivit deputatei, proiectul ar urma să conțină și măsuri pentru consilierea psihologică a elevilor, precum și instrumente mai ferme pentru combaterea violenței școlare.

„La început de an școlar, Parlamentul trebuie să-și asume votarea unor proiecte importante pentru copii:

1. Fără telefoane în școli. 2. „Legea meseriașilor” – obținerea unei calificări profesionale încă de la finalul clasei a X-a. 3. Acces la jocurile de noroc doar de la 21 de ani, nu de la 18, cum e legea acum. 4. Restricționarea drastică a publicității online la jocurile de noroc pentru minori. 5. Acces la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani doar cu acordul părinților”, scrie Raluca Turcan.

O altă propunere prezentată de Raluca Turcan este „Legea meseriașilor”, prin care elevii liceelor tehnologice ar putea primi o calificare profesională recunoscută încă de la finalul clasei a X-a. Deputata susține că un tânăr obligat să-și întrerupă studiile ar trebui să poată părăsi sistemul de învățământ cu o calificare și cu posibilitatea reală de a se angaja.

În domeniul jocurilor de noroc, parlamentara a anunțat că a depus două proiecte legislative. Acestea prevăd majorarea de la 18 la 21 de ani a vârstei minime pentru acces și limitarea drastică a publicității online pentru jocurile de noroc. Raluca Turcan afirmă că inițiativele au fost aprobate de Senat și trebuie să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional.

„Avem obligația să ne uităm la educația unui copil în ansamblu, nu doar la ce se întâmplă cu el la școală. Cerem școlii să educe, să protejeze, să formeze caractere. Dar ce se întâmplă după ce copilul iese pe poarta școlii? Degeaba îi luăm telefonul în clasă, dacă apoi îl lăsăm ore întregi pe rețelele sociale. Degeaba îi vorbim despre muncă și performanță, dacă reclamele la jocuri de noroc îl urmăresc pe telefon.

Școala, familia, societatea și statul trebuie să tragă în aceeași direcție”, mai spune deputatul PNL.

O altă inițiativă legislativă susținută de deputatul PNL stabilește că minorii care nu au împlinit 16 ani ar putea folosi rețelele sociale numai după obținerea acordului părinților.

„Trebuie să luăm decizii. Din păcate, sunt încă prea mulți politicieni care se feresc de decizii curajoase de teama pierderii popularității. Eu cred exact invers: dacă o decizie este bună, argumentată și le explicăm oamenilor de ce este necesară, cu puțin curaj și asumare putem schimba lucrurile în bine. Până la finalul acestei sesiuni parlamentare, mă voi lupta pentru adoptarea acestor proiecte pe care le-am inițiat sau co-inițiat, majoritatea dintre ele având semnatari de la toate partidele. Știu că războiul politic este în toi, dar hai să luăm odată aceste decizii foarte bune pentru copii”, mai spune ea.

Raluca Turcan solicită și extinderea programului „Masă Sănătoasă” în toate unitățile de învățățământ din România. Pentru atingerea acestui obiectiv, parlamentara propune includerea în bugetul pentru 2027 a fondurilor necesare astfel încât programul să devină accesibil tuturor elevilor.

Datele prezentate de deputată arată că programul „Masă Sănătoasă” funcționează în 1.427 de unități de învățământ și asigură zilnic hrană pentru peste 542.000 de copii. Raluca Turcan susține că bugetul alocat programului a fost majorat în 2026 cu aproximativ 40%.

„Pentru un copil vulnerabil, o masă caldă poate fi chiar motivul pentru care continuă să vină la școală”, afirmă Raluca Turcan.

Deputata PNL a enumerat și alte măsuri pe care le consideră investiții în sistemul educațional, între care premierea elevilor care obțin media 10 la Bacalaureat sau la Evaluarea Națională și proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit datelor prezentate de Raluca Turcan, 2,5 miliarde de euro au fost alocate educației prin PNRR. Finanțarea este destinată construirii și modernizării unităților de învățământ, dezvoltării campusurilor pentru învățământ dual, digitalizării educației și reducerii abandonului școlar.

„Să continuăm și lucrurile bune începute! Mă bucur că Guvernul Bolojan a decis acordarea unui premiu de 5.000 de lei, respectiv 2.000 de lei, pentru copiii care obțin media 10 la Bacalaureat sau la Evaluarea Națională. La fel cum mă bucur că prin PNRR am reușit să direcționăm 2,5 miliarde de euro către educație, pentru construirea a peste 100 de creșe, modernizarea a peste 4000 de școli, construirea a 7 campusuri pentru învățământ dual, digitalizarea educației sau reducerea abandonului școlar. PNRR a însemnat investiții concrete și în educația din Sibiu: 43 de proiecte pentru modernizarea, renovarea și dotarea școlilor, grădinițelor și liceelor din județ și 4 creșe noi construite de la zero”, a spus Turcan.

Raluca Turcan a făcut referire și la investițiile realizate în județul Sibiu. Conform informațiilor comunicate de aceasta, au fost derulate 43 de proiecte pentru modernizarea, renovarea și dotarea școlilor, grădinițelor și liceelor, iar alte investiții au vizat construirea a patru creșe.

În mesajul publicat la începutul noului an școlar, deputata a admis că în sistemul educațional există tensiuni și nemulțumiri. Ea a susținut că acestea trebuie ascultate și transformate în soluții concrete.

„Criteriul după care judecăm fiecare decizie ar trebui să fie acesta: ce câștigă copilul din ea?”, afirmă Raluca Turcan.

Fostul ministru al Muncii și al Culturii a afirmat că este „fiică de profesori” și a pledat pentru susținerea cadrelor didactice care își desfășoară activitatea cu seriozitate. În opinia sa, profesorii au nevoie de respect, predictibilitate și de un sistem care să le sprijine activitatea la clasă.

Raluca Turcan a anunțat că va susține, până la încheierea sesiunii parlamentare, adoptarea proiectelor pe care le-a inițiat sau co-inițiat. Deputata le-a cerut parlamentarilor să voteze măsurile pe care le consideră benefice pentru copii.