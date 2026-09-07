Horoscop săptămânal, 7-13 septembrie 2026. Pentru această zodie, chiar și relațiile sănătoase pot suferi de răceală emoțională

Horoscopul săptămânal pentru perioada 7-13 septembrie 2026 aduce schimbări importante pentru toate zodiile, în plan sentimental, profesional și financiar. Luna Nouă în Fecioară, intrarea lui Venus în Scorpion și tranzitul lui Mercur în Balanță marchează principalele momente astrologice ale intervalului. Uranus își începe mișcarea retrogradă în Gemeni, iar aspectele formate de Mercur cu Pluton, Neptun și Uranus pot influența deciziile și comunicarea. Previziunile sunt calculate și interpretate pentru fusul orar al României, inclusiv ora de vară. Află toate detaliile din horoscopul săptămânal oferit în exclusivitate pentru Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

7 septembrie – Luna intră în Leu.

9 septembrie – Luna intră în Fecioară.

10 septembrie – Uranus retrograd în Gemeni.

10 septembrie – Venus intră în Scorpion.

10 septembrie – Mercur în semisextilă cu Venus, între 9 și 11 septembrie.

10 septembrie – Mercur intră în Balanță.

10 septembrie – Lună Nouă în Fecioară.

11 septembrie – Luna intră în Balanță.

12 septembrie – Mercur în trină (trigon) cu Pluton între 11 și 13 septembrie.

12 septembrie – Mercur în opoziție cu Neptun între 11 și 13 sept.

13 septembrie – Mercur în trină (trigon) cu Uranus între 12 și 15 sept.

Interpretarea acestor aspecte este, pe zodii:

BERBEC

Lunea și marțea pot aduce sentimente de izolare sau singurătate, deoarece devine din ce în ce mai dificil pentru tine să te conectezi cu alte persoane într-un mod semnificativ. Tristețea, vinovăția și regretul sunt posibile pe măsură ce îți amintești de eșecurile relațiilor din trecut, de pierderi și durere. Chiar și relațiile sănătoase pot suferi de răceală emoțională, cicăleală sau intimidare. Problemele de relație sunt mai susceptibile să provină din imaturitatea ta emoțională decât din orice a făcut partenerul tău. A da vina pe alții pentru dispozițiile proaste nu va face decât să agraveze situația și să să afecteze relațiile importante. Nu este timpul investițiilor, banii nu sunt bine aspectați.

De miercuri până duminică, ideile care dau de gândit și un simț al umorului negru fac din aceasta o perioadă bună pentru socializare. Ai putea să-ți faci prieteni noi, mai tineri, interesanți sau din medii diferite de ale tale. Toate simțurile tale vor fi ascuțite, permițându-ți să observi detalii pe care altfel le-ai putea rata. Gândirea orientată spre viitor și deschiderea pot duce la descoperiri originale și ingenioase. Studiile și examenele ar trebui să meargă bine.

TAUR

Luni și marți aduc realizări și recunoaștere pentru eforturile anterioare. Te poți concentra pe atingerea obiectivelor tale pe termen lung și pe menținerea unei vieți echilibrate. Aceasta înseamnă că alte domenii ale vieții tale nu trebuie să sufere din cauza eticii tale de muncă puternice și a determinării. Relațiile cu bărbații și superiorii pot fi serioase, practice și benefice. Îndrumări valoroase vin de la bătrâni și lideri. Banii, vin și ei, puțini, dar necesari.

De miercuri până duminică te poți aștepta să fii competitiv, asertiv, ambițios, atractiv și creativ. Entuziasmul și inițiativa fac din aceasta o perioadă excelentă pentru a începe un nou proiect sau o afacere. De asemenea, favorizează sportul, călătoriile, aventura, predarea și instruirea. Dorința de armonie și disponibilitatea de a face compromisuri te ajută să lucrezi eficient cu ceilalți, rămânând în același timp concentrat asupra obiectivelor tale. Ai curajul și spiritul de luptă pentru a depăși adversitatea, a-ți apăra drepturile sau a-ți apăra familia. De asemenea, este probabil să ai opinii puternice și să le exprimi clar și concis.

GEMENI

Luni și marți pot aduce o dorință bruscă de a face ceva interesant, nou sau neobișnuit. Cu toate acestea, acțiunile impulsive sau comportamentul excentric poate cauza instabilitate și perturbări. O opțiune mai bună este să te adaptezi la condițiile în schimbare. Deschiderea minții și flexibilitatea îți pot permite să profiți de oportunități neașteptate.

De miercuri până duminică, interacțiunile și rutinele zilnice devin mai stimulante, incitante și chiar neobișnuite. Veștile neașteptate sau întâlnirile întâmplătoare pot duce la o nouă oportunitate interesantă. Aceasta este o perioadă bună pentru muncă intelectuală sau creativă care necesită originalitate și îndrăzneală. De asemenea, este potrivită pentru studierea subiectelor științifice, tehnice și oculte. O deschidere sporită și o intuiție mărită pot duce la viziuni de perspective și descoperiri.

RAC

Luni și marți, relațiile voastre ar putea avea de suferit din cauza răcelii emoționale, a oboselii, a fricii sau a necesității de a vă ocupa de alte responsabilități. O perioadă grea de muncă sau de studiu poate cauza stres, limitându-vă totodată timpul petrecut cu cei dragi. Lipsa intimității și a sprijinului emoțional poate provoca tristețe. Cel mai bun mod de a gestiona această perioadă solicitantă din punct de vedere emoțional este cu autocontrol, răbdare, dăruire, încredere, loialitate și iertare.

De miercuri până duminică, ai pasiunea și inițiativa necesare pentru a-ți atinge obiectivele și dorințele. Avansarea, promovarea, victoria și succesul sunt mai probabile acum, deoarece îți poți concentra energia sporită asupra unui anumit obiectiv. În ciuda naturii tale mai asertive și ambițioase, poți fi, de asemenea, un membru al echipei încurajator și inspirator. Poți avea o prezență impunătoare, rămânând în același timp accesibil și cu picioarele pe pământ. Nu-ți fie rușine că ești ambițios și că te mândrești cu realizările tale. Banii sunt bine aspectați.

LEU

De luni până miercuri, poți apela la disciplină și răbdare pentru a-ți îndeplini îndatoririle și obligațiile. S-ar putea să fie nevoie să-ți asumi responsabilități suplimentare sau să acționezi ca mentor sau ghid. Aceasta poate fi o perioadă de mare satisfacție, marcată de realizări, recunoaștere și promovări. Ai putea servi drept exemplu pentru cineva sau ai putea fi admirat pentru stabilitatea și îndemânarea ta. Acesta este un moment bun pentru a-ți simplifica și eficientiza viața. Banii sunt mediocru aspectați, nu risca!

Joi până duminică aduce gândire originală și inventivă, intuiție acută, deschidere și adaptabilitate. Acest lucru îți permite să reacționezi rapid și să profiți de oportunități neașteptate. Mintea ta poate fi stimulată de știri neobișnuite sau interesante sau de întâlniri întâmplătoare cu oameni excentrici. Sunt posibile idei noi, descoperiri creative, revelații psihice și chiar vise profetice.

FECIOARĂ

Luni și marți aduc armonie în relațiile tale. Probabil poți fi prietenos și extrovertit, chiar dacă ești timid. Acesta este momentul perfect pentru a-ți exprima dragostea față de cineva special, a-l invita la o întâlnire sau chiar o mărturisire, o declarație de amor. De asemenea, este un moment bun pentru a discuta probleme sensibile cu o persoană dragă, fără a provoca jenă sau reacții defensive. Abilitățile tale creative sunt îmbunătățite, în special prin mâini și voce. Banii nu sunt bine aspectați, mai așteaptă.

De miercuri până duminică aduce încredere în sine și un val de energie orientată spre obiective. Ar trebui să te simți extrem de motivat să-ți atingi obiectivele și vei avea toate instrumentele necesare pentru a face exact asta. Inițiativa, energia și încrederea în sine suplimentare înseamnă că poți reuși în cele mai dificile sarcini în cel mai scurt timp posibil. Poți lucra în situații de mare presiune și vei ști instinctiv când este în regulă să-ți asumi riscuri.

BALANȚĂ

De luni până miercuri, ar trebui să fii mai afectuos decât de obicei și să ai chef să te faci declarații de amor și să săruți toată ziua. Acesta este un moment bun pentru a organiza o petrecere acasă și a socializa. S-ar putea să fii chemat să acționezi ca mediator pentru a rezolva conflicte sau a negocia un acord mai favorabil. Romantismul este posibil și s-ar putea să primești un cadou, o ofertă, un compliment sau bani. O apreciere mai mare pentru artă și muzică completează o explozie de creativitate.

De joi până duminică, mintea ta devine deschisă către noi posibilități, crescându-ți șansele de a descoperi și de a face noi prieteni. Cu simțuri mai ascuțite, poți avea încredere în intuiția ta. Sclipiri de revelație sunt posibile atât când ești treaz, cât și când dormi, prin vise intense. De asemenea, s-ar putea să devii mai interesat de studierea tehnologiei computerelor, de crearea unui site web și, în general, de comunicarea online.

SCORPION

Luni și marți, poți proiecta o imagine foarte pozitivă, ceea ce îți va ușura câștigarea aprobării celorlalți, în special a superiorilor. Acesta este un moment excelent pentru a cere favoruri, a împrumuta bani și a susține prezentări. Găsirea unui partener de afaceri, a unui consultant financiar sau a altui profesionist care să te ajute este, de asemenea, favorabilă. Ar trebui să te bucuri de un profil public și o imagine pe rețelele sociale mai proeminente și atractive. Poți folosi acest lucru pentru a-ți avansa cariera, a face publicitate, a vinde sau a obține sprijin pentru o cauză nobilă.

De miercuri până duminică, poți valorifica entuziasmul și încrederea în sine suplimentare pentru a-ți stabili obiective mari și a munci incredibil de mult pentru a reuși. ​​Ar trebui să ai o idee clară despre cine ești și încotro te îndrepți. Acesta este momentul perfect pentru a aplica pentru un nou loc de muncă, a cere o promovare sau a solicita o mărire de salariu. Poți ieși în evidență în comparație cu concurenții tăi și vei fi admirat pentru sinceritatea și inițiativa ta. Dacă preiei inițiativa, alții te vor urma.

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SĂGETĂTOR

Luni până miercuri este momentul potrivit să-i spui cuiva că o iubești sau să o inviți la o întâlnire. Ești la curent cu ceea ce iubești la o persoană și poți exprima acest lucru mai ușor decât în ​​alte momente. De asemenea, ai putea fi receptorul iubirii sau aprecierii altcuiva. Comerțul și negocierea sunt favorizate datorită stilului tău de comunicare fluidă și ochiului tău bun pentru negocieri. Banii sunt bine aspectați.

De joi până duminică aduce vești interesante și conversații stimulante. Rutinele tale zilnice pot lua întorsături neașteptate. Pe parcurs, poți învăța lucruri noi și poți întâlni oameni noi. Descoperirile pot veni și din vise sau din sclipiri de intuiție. Orice talente psihice vor fi amplificate. A vedea lucrurile dintr-o perspectivă diferită poate ajuta la rezolvarea problemelor persistente sau la găsirea obiectelor pierdute.

CAPRICORN

Luni și marți aduc posibilitatea unor schimbări rapide de dispoziție și s-ar putea să devii iritabil și impulsiv. S-ar putea să ai puțină răbdare pentru orice necesită angajament sau concentrare. Nevoia de stimulare și entuziasm te poate face să te revolti împotriva oricui încearcă să te lege sau să te forțeze să faci ceva. Creativitatea și originalitatea sporite te pot ajuta să-ți canalizezi energia neliniștită în siguranță și productiv.

Perioada de miercuri până duminică aduce încredere în sine și inițiativă, cu o atitudine extrovertită și un simț al aventurii. Poți fi direct și asertiv cu oamenii fără a părea agresiv sau insistent. Dacă ești timid, acesta este un moment excelent pentru a face primul pas, deoarece vei face o primă impresie bună. Financiar, este o perioadă bună pentru bani. Vei părea puternic, sexy și îndrăzneț. Aceasta este o perioadă bună pentru sporturi de performanță, exerciții fizice, asumarea riscurilor, întâlnirea de oameni noi și afaceri.

VĂRSĂTOR

De luni până miercuri, farmecul sporit și stilul de comunicare fluid fac din aceasta o perioadă a iubirii, prieteniei și diplomației. Poți aduce oamenii împreună și încuraja cooperarea. Acesta este un moment excelent pentru a găsi soluții pașnice la dispute și a dărâma orice bariere în calea progresului. Cumpărarea, vânzarea și negocierea beneficiază de buna ta înțelegere a cifrelor și de capacitatea de a găsi situații reciproc avantajoase. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a cere favoruri. Favoruri care se pot transforma în bani.

De joi până duminică, interacțiunile și rutinele zilnice devin mai stimulante, incitante și neobișnuite. Veștile neașteptate sau întâlnirile întâmplătoare pot duce la o nouă oportunitate interesantă. Aceasta este o perioadă bună pentru muncă intelectuală sau creativă care necesită originalitate și experimentare. De asemenea, este potrivită pentru studierea subiectelor științifice, tehnice și oculte. O deschidere sporită și o intuiție crescută pot duce la viziuni de perspective și descoperiri.

PEȘTI

Luni și marți sunt bune pentru relații de toate tipurile, dar mai ales pentru relațiile amoroase. Alte persoane te vor găsi mai atrăgătoare decât de obicei, așa că acesta este un moment ideal pentru întâlniri și pentru a-ți face noi prieteni. Pe lângă faptul că arăți frumoasă, poți avea un plus de farmec și sex-appeal. Profită de această ocazie pentru a rezolva problemele relaționale din viața personală sau profesională. Îmbunătățește-ți aspectul cu produse cosmetice de marcă sau o coafură nouă.

De miercuri până duminică este o perioadă excelentă pentru autopromovare și relații intime, deoarece crește încrederea în sine, curajul, magnetismul sexual și atractivitatea fizică. Dacă ieșiți la întâlniri, puteți învinge orice timiditate naturală pe care o aveți pentru a sparge gheața și a face o primă impresie excelentă. Simțindu-vă mai aventuroși, puteți depăși limitele și încerca ceva nou. Banii sunt mediocru aspectați, dar măcar nu pierzi.