Schimbare importantă la Philip Morris România. Sînziana Barbu preia conducerea operațiunilor comerciale
SURSA FOTO: Sînziana Barbu
Sînziana Barbu a fost numită Director Commercial Operations al Philip Morris România, începând cu 1 septembrie 2026. Aceasta preia funcția de la Liviu Vornicu. El va ocupa poziția de Director Special Projects și va coordona proiecte comerciale strategice la nivel regional. Schimbările au fost anunțate de companie.
Sînziana Barbu preia conducerea operațiunilor comerciale de la 1 septembrie
Sînziana Barbu conduce, din această poziție, operațiunile comerciale ale Philip Morris România, după o carieră de 16 ani în cadrul companiei. Ea îi succede lui Liviu Vornicu, care a fost numit Director Special Projects și va răspunde de implementarea proiectelor regionale strategice din sectorul comercial.
Noul Director Commercial Operations s-a alăturat Philip Morris România în 2010 și a ocupat, de-a lungul timpului, mai multe funcții în departamentele Financiar, Comercial și Marketing. Responsabilitățile sale au vizat planificarea strategică și evaluarea performanței, experiența clienților, comerțul electronic, programele de loialitate și strategiile de retenție.
Sînziana Barbu a acumulat, de asemenea, experiență în marketingul de brand și de portofoliu, retail și administrarea canalelor de vânzare directă către consumatori, cunoscute drept canale B2C. Parcursul profesional în mai multe departamente îi oferă o perspectivă asupra activității companiei, de la strategie și performanță financiară până la relația cu consumatorii și implementarea planurilor comerciale.
Noul director va coordona strategia și execuția comercială
În noua funcție, Sînziana Barbu va coordona operațiunile comerciale ale Philip Morris România și va urmări integrarea strategiei companiei cu experiența consumatorilor și activitatea comercială. Mandatul său va include și identificarea unor noi oportunități de dezvoltare a afacerii.
„Preiau acest rol cu încredere în echipa pe care o avem și în potențialul următoarei etape pentru Philip Morris România. Experiența acumulată în cadrul companiei până acum m-a învățat că o strategie devine cu adevărat relevantă atunci când reușim să o transformăm în execuție și într-o experiență mai bună pentru consumatorii adulți.
Cred în puterea echipelor care au curajul să pună întrebări, să înțeleagă ce contează cu adevărat și să transforme complexitatea în oportunități. Împreună, vom continua să consolidăm businessul, să fim aproape de consumatorii adulți și de partenerii noștri și să contribuim la accelerarea transformării către un viitor fără fum în România.”, a declarat Sînziana Barbu, Director Commercial Operations, Philip Morris România.
Philip Morris România își dezvoltă portofoliul de alternative fără fum
Philip Morris România este afiliată Philip Morris International, companie care urmărește transformarea industriei tutunului prin înlocuirea țigărilor cu produse fără fum. Potrivit viziunii prezentate de companie, aceste produse nu sunt lipsite de riscuri, dar sunt considerate o alternativă mai bună decât continuarea fumatului.
Strategia comercială aplicată de Philip Morris România este construită în jurul abordării „multicategory”. Portofoliul cuprinde diferite alternative fără fum, inclusiv dispozitive pentru încălzirea tutunului și pliculețe cu nicotină destinate utilizării orale, prin care compania urmărește să răspundă cerințelor diverse ale consumatorilor adulți.
IQOS, sistemul electronic de încălzire a tutunului dezvoltat de Philip Morris International și destinat exclusiv utilizatorilor adulți, a fost introdus pe piața din România în octombrie 2015. Conform informațiilor comunicate de companie, produsul a înregistrat o creștere constantă de la lansare și ocupă în prezent poziția de lider în categoria produselor fără fum.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.