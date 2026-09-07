Schimbare importantă la Philip Morris România. Sînziana Barbu preia conducerea operațiunilor comerciale

Sînziana Barbu a fost numită Director Commercial Operations al Philip Morris România, începând cu 1 septembrie 2026. Aceasta preia funcția de la Liviu Vornicu. El va ocupa poziția de Director Special Projects și va coordona proiecte comerciale strategice la nivel regional. Schimbările au fost anunțate de companie.

Sînziana Barbu conduce, din această poziție, operațiunile comerciale ale Philip Morris România, după o carieră de 16 ani în cadrul companiei. Ea îi succede lui Liviu Vornicu, care a fost numit Director Special Projects și va răspunde de implementarea proiectelor regionale strategice din sectorul comercial.

Noul Director Commercial Operations s-a alăturat Philip Morris România în 2010 și a ocupat, de-a lungul timpului, mai multe funcții în departamentele Financiar, Comercial și Marketing. Responsabilitățile sale au vizat planificarea strategică și evaluarea performanței, experiența clienților, comerțul electronic, programele de loialitate și strategiile de retenție.

Sînziana Barbu a acumulat, de asemenea, experiență în marketingul de brand și de portofoliu, retail și administrarea canalelor de vânzare directă către consumatori, cunoscute drept canale B2C. Parcursul profesional în mai multe departamente îi oferă o perspectivă asupra activității companiei, de la strategie și performanță financiară până la relația cu consumatorii și implementarea planurilor comerciale.

În noua funcție, Sînziana Barbu va coordona operațiunile comerciale ale Philip Morris România și va urmări integrarea strategiei companiei cu experiența consumatorilor și activitatea comercială. Mandatul său va include și identificarea unor noi oportunități de dezvoltare a afacerii.

„Preiau acest rol cu încredere în echipa pe care o avem și în potențialul următoarei etape pentru Philip Morris România. Experiența acumulată în cadrul companiei până acum m-a învățat că o strategie devine cu adevărat relevantă atunci când reușim să o transformăm în execuție și într-o experiență mai bună pentru consumatorii adulți. Cred în puterea echipelor care au curajul să pună întrebări, să înțeleagă ce contează cu adevărat și să transforme complexitatea în oportunități. Împreună, vom continua să consolidăm businessul, să fim aproape de consumatorii adulți și de partenerii noștri și să contribuim la accelerarea transformării către un viitor fără fum în România.”, a declarat Sînziana Barbu, Director Commercial Operations, Philip Morris România.

Philip Morris România este afiliată Philip Morris International, companie care urmărește transformarea industriei tutunului prin înlocuirea țigărilor cu produse fără fum. Potrivit viziunii prezentate de companie, aceste produse nu sunt lipsite de riscuri, dar sunt considerate o alternativă mai bună decât continuarea fumatului.

Strategia comercială aplicată de Philip Morris România este construită în jurul abordării „multicategory”. Portofoliul cuprinde diferite alternative fără fum, inclusiv dispozitive pentru încălzirea tutunului și pliculețe cu nicotină destinate utilizării orale, prin care compania urmărește să răspundă cerințelor diverse ale consumatorilor adulți.

IQOS, sistemul electronic de încălzire a tutunului dezvoltat de Philip Morris International și destinat exclusiv utilizatorilor adulți, a fost introdus pe piața din România în octombrie 2015. Conform informațiilor comunicate de companie, produsul a înregistrat o creștere constantă de la lansare și ocupă în prezent poziția de lider în categoria produselor fără fum.