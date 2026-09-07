PNL ia în calcul trecerea în opoziție. Mesajul transmis de Ilie Bolojan parlamentarilor liberali (Surse)

Ilie Bolojan le-ar fi transmis parlamentarilor liberali că PNL trebuie să ia în calcul posibilitatea de a trece în opoziție, pe fondul negocierilor și discuțiilor privind formarea viitorului Guvern. Mesajul liderului liberal ar fi fost transmis săptămâna trecută, potrivit unor surse din grupurile parlamentare ale partidului.

Informațiile, obținute de știripesurse.ro, indică faptul că Ilie Bolojan ar fi abordat acest scenariu în timpul întâlnirilor pe care le-a avut cu parlamentarii PNL din Camera Deputaților și Senat. Discuțiile ar fi vizat situația politică și variantele pe care liberalii le au la dispoziție în perioada următoare.

Potrivit surselor citate, Ilie Bolojan ar fi vorbit direct despre posibilitatea ca PNL să ajungă în opoziție. În timpul discuțiilor cu aleșii partidului, acesta le-ar fi transmis că „o să fim în opoziție”, mesaj care ar indica pregătirea formațiunii pentru scenariul în care nu va face parte din viitoarea formulă guvernamentală.

Premierul interimar le-ar fi cerut, totodată, parlamentarilor liberali să fie pregătiți pentru această variantă. „Trebuie să fim pregătiți”, ar fi adăugat Ilie Bolojan, potrivit informațiilor prezentate de sursa citată.

Semnalele privind o posibilă schimbare de strategie a PNL nu s-ar limita la mesajele transmise în interiorul grupurilor parlamentare. Potrivit unor surse, liberalii ar fi început deja să ia decizii care ar putea avea legătură cu perspectiva ieșirii de la guvernare.

Una dintre măsurile menționate vizează schimbarea unor liberali de la conducerea unor comisii parlamentare. Este vorba despre parlamentari care au votat, alături de PSD, Guvernul Veștea, iar modificările ar fi interpretate de sursele din partid ca parte a unei repoziționări politice.

Potrivit unor liberali, în cazul în care Ilie Bolojan ar fi urmărit menținerea partidului la guvernare, ar fi fost de așteptat să caute până în acest moment o soluție de compromis atât cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, cât și cu parlamentarii PNL care au avut o poziție diferită de cea a conducerii partidului.

Poziția exprimată de una dintre sursele citate este tranșantă: „L-am văzut pe Bolojan hotărât să nu se mai uite înapoi. Nu o să votăm un guvern din care face parte PSD”. Declarația indică, potrivit sursei, orientarea unei părți a liberalilor spre varianta în care partidul nu susține o nouă formulă guvernamentală care include PSD.

În paralel cu discuțiile privind participarea la viitorul Guvern, liberalii ar lua în calcul o colaborare cu USR în Parlament. Surse parlamentare susțin că PNL ar pregăti negocieri cu formațiunea condusă de Dominic Fritz pentru încheierea unui acord de colaborare parlamentară.

Discuțiile dintre cele două partide ar urma să vizeze stabilirea unui set minimal de acțiuni și poziții comune. Parlamentarii PNL și USR ar putea să își coordoneze astfel pozițiile și voturile în Parlament pe anumite subiecte asupra cărora ar ajunge la un acord.

O asemenea înțelegere ar putea deveni una dintre primele componente ale strategiei parlamentare pe care liberalii o pregătesc pentru situația în care PNL va rămâne în afara viitorului Guvern. Negocierile cu USR ar urma să stabilească limitele și obiectivele unei eventuale colaborări între cele două formațiuni.

Scenariul trecerii în opoziție este astfel luat în calcul de liberali în paralel cu negocierile privind viitoarea formulă de guvernare. Mesajele transmise parlamentarilor PNL și deciziile despre care sursele susțin că au fost deja luate indică pregătirea partidului pentru o eventuală schimbare de poziționare în Parlament.