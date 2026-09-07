Surpriză înaintea consultărilor. Numele nou apărut pe lista lui Nicușor Dan pentru postul de premier

Lista persoanelor luate în calcul pentru funcția de prim-ministru s-a modificat înaintea noilor consultări politice de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan analizează posibilitatea desemnării unui premier independent, iar printre variante se află diplomatul Luca Niculescu, potrivit unor surse politice.

Șeful statului i-ar fi informat vineri pe liderii celor patru partide din fosta coaliție de guvernare că ia în considerare nominalizarea lui Luca Niculescu pentru conducerea viitorului Guvern. Informația a fost transmisă de surse politice pentru Observator.

Nicușor Dan se apropie astfel de o nouă desemnare pentru funcția de premier, după mai mult de patru luni în care România nu a avut un Guvern cu puteri depline. Discuțiile politice privind formarea viitorului Executiv continuă, iar partidele au poziții diferite în privința persoanei care ar trebui să ocupe funcția de prim-ministru.

Potrivit acelorași surse, președintele le-ar fi comunicat vineri seara liderilor PSD, PNL, USR și UDMR că ia în calcul varianta Luca Niculescu. Diplomatul este independent și a ocupat funcții importante în Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv pe cea de secretar de stat.

Luca Niculescu are 55 de ani și a activat ca jurnalist în perioada 1992-2016. În acei ani, a fost corespondent permanent în România pentru mai multe instituții media importante din Franța.

În perioada 2016-2022, Niculescu a ocupat funcția de ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra. Experiența sa diplomatică a continuat ulterior în Ministerul Afacerilor Externe.

În 2022, Luca Niculescu a fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Totodată, el a primit responsabilitatea de coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Nominalizarea sa este analizată de președintele Nicușor Dan în contextul negocierilor dintre partidele politice pentru formarea viitorului Guvern. Varianta unui premier independent se află astfel printre opțiunile discutate înaintea unei noi desemnări.

Potrivit surselor Observator, PSD continuă să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru în negocierile privind formarea viitorului Guvern. Social-democrații nu exclud însă, potrivit surselor politice, posibilitatea unui premier independent.

Această variantă ar veni cu o condiție din partea PSD. Portofoliile ministeriale ar trebui să fie ocupate de reprezentanți ai partidului, potrivit acelorași surse.

UDMR ar putea susține, la rândul său, un Guvern monocolor PSD. Formațiunea nu ar urma însă să intre la guvernare și nici să aibă reprezentanți în Executiv, potrivit informațiilor prezentate în negocierile politice.

Pozițiile PNL și USR sunt diferite. Cele două partide au transmis că nu vor vota un Guvern PSD, ceea ce menține dificultățile legate de formarea unei majorități parlamentare și de stabilirea formulei viitorului Executiv.

Lista persoanelor analizate de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier s-ar fi restrâns. Potrivit surselor politice, Siegfried Mureșan nu se mai află pe lista scurtă a șefului statului.

Aceeași situație ar fi valabilă și în cazul consilierilor prezidențiali Radu Burnete și Eugen Tomac. Numele acestora ar fi fost analizate anterior ca posibile variante pentru funcția de prim-ministru.

În acest context, Luca Niculescu a apărut ca o nouă opțiune luată în calcul de președinte pentru conducerea viitorului Guvern. Diplomatul este independent politic, iar experiența sa include activitatea jurnalistică, mandatul diplomatic în Franța, Monaco și Andorra, precum și funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

Noile consultări de la Cotroceni au loc pe fondul negocierilor dintre PSD, PNL, USR și UDMR privind formula viitorului Executiv și a majorității parlamentare care ar urma să îl susțină.