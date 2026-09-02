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Tudorel Toader anunță scenariul care se conturează pentru viitorul Guvern. Cât poate întârzia Nicușor Dan alegerile anticipate

Tudorel Toader anunță scenariul care se conturează pentru viitorul Guvern. Cât poate întârzia Nicușor Dan alegerile anticipate

SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Tudorel Toader

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 2 septembrie 2026, 08:12
Din cuprinsul articolului

Tudorel Toader consideră că actuala criză guvernamentală se apropie de final și indică două scenarii posibile pentru formarea unui nou executiv. Fostul judecător al Curții Constituționale și ministru al Justiției estimează că viitorul candidat desemnat de președintele Nicușor Dan ar putea obține votul Parlamentului. În cazul unui eșec, organizarea alegerilor anticipate nu ar fi însă obligatorie.

Tudorel Toader crede că viitorul premier va obține voturile necesare în Parlament

Tudorel Toader susține că soluționarea crizei guvernamentale depinde de capacitatea viitorului candidat la funcția de prim-ministru de a construi o majoritate parlamentară care să susțină noul Cabinet. În opinia fostului ministru al Justiției, există două variante, însă cea mai probabilă este învestirea unui guvern cu puteri depline.

Acesta estimează că propunerea pe care o va face președintele Nicușor Dan va trece de votul Parlamentului, chiar dacă diferența va fi una redusă. Argumentul său este că tensiunile politice acumulate în timpul verii s-au diminuat, iar presiunea legată de Planul Național de Redresare și Reziliență nu mai are aceeași intensitate.

Un alt element important îl reprezintă poziția parlamentarilor față de eventualitatea organizării unor alegeri înainte de termen. Tudorel Toader afirmă că nici aleșii puterii, nici cei ai opoziției nu sunt interesați să-și pună mandatele în pericol prin declanșarea anticipatelor.

„Eu cred că se prefigurează două variante. Eu cred că varianta care va fi demarată va trece cu votul Parlamentului, chiar dacă la limită. Va trece pentru că a trecut valul PNRR-ului, au trecut multe dintre animozitățile care au planat toată vara și pe care le știm. Parlamentarii nu-și doresc alegeri anticipate, de niciun fel. Nici cei de la putere, nici cei din opoziție. Au locuri în Parlament și țin la ele.

Pentru toate aceste considerente, eu cred că viitorul premier va forma o majoritate și Parlamentul va desemna un guvern cu puteri depline. Candidatul trebuie să stabilească o majoritate, care să dea votul în Parlament. Cred că va fi o propunere care va trece”, a declarat Tudorel Toader, pentru Ziare.com.

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SURSA FOTO: Administrația Prezidențială – Nicușor Dan

Candidatul desemnat trebuie să formeze majoritatea parlamentară

Președintele Nicușor Dan a anunțat în ultimele săptămâni că nu intenționează să facă o nouă desemnare până când partidele politice nu vor garanta că viitorul candidat dispune de suficiente voturi pentru învestirea Guvernului. Tudorel Toader apreciază însă că mecanismul prevăzut de Constituție stabilește o altă succesiune a responsabilităților.

Potrivit explicației sale, șeful statului desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru, iar persoana propusă este cea care trebuie să negocieze și să identifice sprijinul necesar în Legislativ. Formarea majorității nu îi revine direct președintelui și nici Parlamentului în ansamblu, ci candidatului care urmărește să obțină mandatul de premier.

„Președintele va desemna un nou candidat la funcția de prim-ministru. Acel candidat trebuie să identifice majoritate parlamentară. Deci nu președintele, nu parlamentul caută, nu grupurile parlamentare! El, candidatul la funcția de premier!”, a explicat juristul.

Nicușor Dan nu este obligat să declanșeze alegeri anticipate

Al doilea scenariu analizat presupune ca persoana desemnată de Nicușor Dan să nu reușească formarea unei majorități parlamentare. Chiar și într-o asemenea situație, Tudorel Toader nu se așteaptă ca președintele să înceapă procedurile pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate.

Fostul judecător CCR pune accentul pe formularea Constituției, care îi oferă șefului statului posibilitatea de a declanșa anticipatele, fără să transforme această opțiune într-o obligație. În interpretarea sa, Nicușor Dan poate evita organizarea scrutinului înainte de termen chiar dacă procesul de formare a unui nou guvern ajunge într-un blocaj.

„Constituția spune că președintele ‘poate’ să declanșeze anticipatele. Dacă se va ajunge acolo, președintele va uza de acel ‘poate’ și nu le va declanșa. Dar nu se va ajunge acolo”, a mai punctat fostul judecător al Curții Constituționale a României (CCR).

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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