Tudorel Toader anunță scenariul care se conturează pentru viitorul Guvern. Cât poate întârzia Nicușor Dan alegerile anticipate

Tudorel Toader consideră că actuala criză guvernamentală se apropie de final și indică două scenarii posibile pentru formarea unui nou executiv. Fostul judecător al Curții Constituționale și ministru al Justiției estimează că viitorul candidat desemnat de președintele Nicușor Dan ar putea obține votul Parlamentului. În cazul unui eșec, organizarea alegerilor anticipate nu ar fi însă obligatorie.

Tudorel Toader susține că soluționarea crizei guvernamentale depinde de capacitatea viitorului candidat la funcția de prim-ministru de a construi o majoritate parlamentară care să susțină noul Cabinet. În opinia fostului ministru al Justiției, există două variante, însă cea mai probabilă este învestirea unui guvern cu puteri depline.

Acesta estimează că propunerea pe care o va face președintele Nicușor Dan va trece de votul Parlamentului, chiar dacă diferența va fi una redusă. Argumentul său este că tensiunile politice acumulate în timpul verii s-au diminuat, iar presiunea legată de Planul Național de Redresare și Reziliență nu mai are aceeași intensitate.

Un alt element important îl reprezintă poziția parlamentarilor față de eventualitatea organizării unor alegeri înainte de termen. Tudorel Toader afirmă că nici aleșii puterii, nici cei ai opoziției nu sunt interesați să-și pună mandatele în pericol prin declanșarea anticipatelor.

„Eu cred că se prefigurează două variante. Eu cred că varianta care va fi demarată va trece cu votul Parlamentului, chiar dacă la limită. Va trece pentru că a trecut valul PNRR-ului, au trecut multe dintre animozitățile care au planat toată vara și pe care le știm. Parlamentarii nu-și doresc alegeri anticipate, de niciun fel. Nici cei de la putere, nici cei din opoziție. Au locuri în Parlament și țin la ele. Pentru toate aceste considerente, eu cred că viitorul premier va forma o majoritate și Parlamentul va desemna un guvern cu puteri depline. Candidatul trebuie să stabilească o majoritate, care să dea votul în Parlament. Cred că va fi o propunere care va trece”, a declarat Tudorel Toader, pentru Ziare.com.

Președintele Nicușor Dan a anunțat în ultimele săptămâni că nu intenționează să facă o nouă desemnare până când partidele politice nu vor garanta că viitorul candidat dispune de suficiente voturi pentru învestirea Guvernului. Tudorel Toader apreciază însă că mecanismul prevăzut de Constituție stabilește o altă succesiune a responsabilităților.

Potrivit explicației sale, șeful statului desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru, iar persoana propusă este cea care trebuie să negocieze și să identifice sprijinul necesar în Legislativ. Formarea majorității nu îi revine direct președintelui și nici Parlamentului în ansamblu, ci candidatului care urmărește să obțină mandatul de premier.

„Președintele va desemna un nou candidat la funcția de prim-ministru. Acel candidat trebuie să identifice majoritate parlamentară. Deci nu președintele, nu parlamentul caută, nu grupurile parlamentare! El, candidatul la funcția de premier!”, a explicat juristul.

Al doilea scenariu analizat presupune ca persoana desemnată de Nicușor Dan să nu reușească formarea unei majorități parlamentare. Chiar și într-o asemenea situație, Tudorel Toader nu se așteaptă ca președintele să înceapă procedurile pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate.

Fostul judecător CCR pune accentul pe formularea Constituției, care îi oferă șefului statului posibilitatea de a declanșa anticipatele, fără să transforme această opțiune într-o obligație. În interpretarea sa, Nicușor Dan poate evita organizarea scrutinului înainte de termen chiar dacă procesul de formare a unui nou guvern ajunge într-un blocaj.