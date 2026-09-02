Gazul s-a scumpit în Republica Moldova de la 1 septembrie. Cât plătesc consumatorii pentru un metru cub

Noile tarife pentru gazele naturale au intrat în vigoare în Republica Moldova începând cu 1 septembrie 2026. Consumatorii vor achita 20,30 de lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu 5,88 lei mai mult decât tariful anterior.

Primele facturi calculate în baza noului tarif vor fi emise în luna octombrie și vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat în septembrie, potrivit Radio Moldova.

Noul preț a fost stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din Republica Moldova, la solicitarea companiei Energocom. Majorarea tarifului a fost justificată prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale, precum și prin volatilitatea piețelor europene.

La stabilirea noului tarif au fost luate în calcul mai multe elemente, printre care apropierea sezonului rece, necesitatea completării stocurilor pentru iarna 2026–2027 și concurența mai mare pentru gazele naturale lichefiate.

Energocom a depus pe 15 iulie la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o cerere pentru ajustarea prețurilor la gazele naturale. Compania a solicitat majorarea tarifului până la 20,93 de lei pentru un metru cub, cu TVA inclus.

Propunerea Energocom reprezenta o creștere de 6,51 lei pe metru cub față de tariful care era aplicat la acel moment. În urma procedurii de stabilire a noului tarif, consumatorii vor achita însă 20,30 de lei pentru un metru cub.

Compania a explicat necesitatea ajustării și prin evoluția costurilor de procurare a gazelor. În perioada ianuarie–iulie 2026, costul mediu de achiziție a fost de aproximativ 423,28 de euro pentru o mie de metri cubi.

Pentru perioada august–decembrie 2026, experții estimează un preț de 623,54 de euro pentru o mie de metri cubi, ceea ce înseamnă un nivel semnificativ mai ridicat în a doua parte a anului.

Energocom a mai precizat că, în primele șapte luni ale anului, costurile necesare pentru prestarea serviciului reglementat au depășit veniturile reale obținute. Situația a generat un deficit tarifar estimat la aproximativ 106,8 milioane de lei.

Majorarea prețului gazelor naturale va fi însoțită de continuarea programului de compensații pentru energie și în sezonul rece 2026-2027. Autoritățile au anunțat că fondurile necesare pentru acordarea sprijinului financiar vor fi asigurate direct de la bugetul de stat.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a dat asigurări că sprijinul financiar va fi direcționat cu prioritate către cetățenii care se află într-o situație de vulnerabilitate ridicată.