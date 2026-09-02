Sistem nou de scanare cu raze X în Portul Constanța. Autoritatea Vamală anunță controale mai eficiente asupra transporturilor de marfă

Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune un nou sistem de scanare cu raze X în Portul Constanța. Echipamentul permite verificarea nedistructivă a mijloacelor de transport marfă și va fi folosit pentru vehiculele selectate în urma analizei de risc. După instalarea acestuia, ambele sectoare ale portului dispun de sisteme de scanare de același tip.

Noul echipament a fost instalat la Biroul Vamal de Frontieră Constanța și este destinat controalelor efectuate asupra mijloacelor de transport marfă.

Sistemul permite obținerea unor imagini de calitate superioară ale încărcăturilor, fără a fi necesară deschiderea și descărcarea acestora pentru efectuarea verificărilor inițiale.

Scanarea nu va fi aplicată automat tuturor transporturilor. Potrivit Autorității Vamale Române, echipamentul va fi utilizat pentru verificarea mijloacelor de transport selectate în baza analizei de risc, conform prevederilor Codului Vamal al Uniunii.

Odată cu operaționalizarea noului sistem, ambele sectoare ale Portului Constanța sunt dotate cu echipamente de scanare de același tip, ceea ce permite realizarea controalelor în condiții similare la nivelul întregului port.

Echipamentul a fost achiziționat prin proiectul destinat dotării birourilor vamale de frontieră cu sisteme pentru scanarea autovehiculelor și containerelor.

Proiectul prevede și înființarea Centrului Național de Analiză Imagistică, în care vor fi integrate sistemele de scanare pentru autovehicule și containere aflate în dotarea Autorității Vamale Române.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, în cadrul Investiției 4 – Implementarea vămii electronice, parte a Reformei 2 – Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice, din Componenta 8 a PNRR, asumată de Ministerul Finanțelor.

Portul Constanța este cel mai mare port de la Marea Neagră și una dintre principalele căi de intrare a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.

Autoritatea Vamală susține că dotarea portului cu noile echipamente va consolida capacitatea de control la frontiera externă a Uniunii și va ajuta la prevenirea și identificarea transporturilor ilicite și a tentativelor de fraudă vamală.

Sistemele sunt destinate și eficientizării controalelor. Scanarea mărfurilor poate reduce timpul necesar verificărilor, obiectivul fiind inclusiv diminuarea perioadelor de așteptare în punctele de frontieră.

Echipamentele de scanare urmează să fie integrate în Centrul Național de Analiză Imagistică Vamală. Astfel, imaginile rezultate în urma controalelor vor putea fi monitorizate și analizate în timp real.

Centralizarea sistemelor ar trebui să permită o coordonare mai eficientă a activităților de control și o intervenție mai rapidă a echipelor operative atunci când sunt identificate transporturi suspecte.

Autoritatea Vamală Română precizează că modernizarea infrastructurii de control urmărește atât protejarea intereselor financiare ale României și ale Uniunii Europene, cât și menținerea unui echilibru între securizarea frontierei și fluidizarea traficului transfrontalier.