O nouă taxă ar putea fi aplicată coletelor Shein, Temu și Trendyol. Cu cât s-ar putea scumpi comenzile online din noiembrie

Comenzile online cu valoare redusă, expediate în Uniunea Europeană prin platforme precum Shein, Temu, Trendyol și AliExpress, ar putea deveni mai scumpe din noiembrie. Organizațiile europene din industria textilă solicită introducerea unei taxe de manipulare de 10 euro pentru fiecare colet mic provenit în principal din China. Propunerea, prezentată marți Comisiei Europene, depășește de cinci ori nivelul de 2 euro analizat până acum. Noua taxă s-ar adăuga celei europene de 3 euro aplicate deja coletelor cu o valoare mai mică de 150 de euro.

Taxa solicitată de principalele confederații europene din industria textilă ar urma să fie aplicată fiecărui colet mic care intră pe piața Uniunii Europene, majoritatea acestor expedieri provenind din China. Organizațiile sectoriale au transmis marți Comisiei Europene că nivelul viitoarei taxe de manipulare ar trebui stabilit la 10 euro pentru fiecare colet, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Demersul vizează în special modelul comercial utilizat de marile platforme asiatice de vânzări online, printre care Shein, Temu și AliExpress. Aceste companii sunt acuzate de reprezentanții industriei europene că generează un volum foarte mare de expedieri, contribuie la poluarea mediului și creează condiții de concurență considerate inechitabile pentru producătorii și comercianții din Uniunea Europeană.

Autoritățile europene au început deja să înăsprească regulile pentru produsele cu valoare redusă cumpărate din afara spațiului comunitar. De la 1 iulie, coletele importate în Uniunea Europeană cu o valoare mai mică de 150 de euro, care anterior beneficiau de scutire de taxe vamale, sunt supuse unei taxe de 3 euro pentru fiecare categorie de produse inclusă în expediere.

Comisia Europeană intenționează să completeze actualul mecanism fiscal prin introducerea, începând din noiembrie, a unei noi „taxe de manipulare” pentru coletele mici. Valoarea acesteia nu a fost decisă definitiv, însă nivelul analizat până în prezent ar putea ajunge la 2 euro pentru fiecare colet.

Confederațiile industriei textile consideră că suma aflată în discuție nu reflectă cheltuielile generate de verificarea milioanelor de expedieri care ajung anual la frontierele Uniunii Europene. Din acest motiv, organizațiile solicită majorarea cuantumului până la 10 euro, ceea ce ar putea influența direct prețul final plătit de cumpărătorii europeni.

Volumul coletelor cu valoare redusă a crescut puternic în ultimii ani. În 2025, aproximativ 5,9 miliarde de astfel de expedieri au intrat pe piața europeană, iar 93% dintre ele au provenit din China. Datele echivalează cu peste 180 de colete procesate în fiecare secundă și indică un volum de patru ori mai mare decât cel înregistrat în 2022.

Primele efecte ale măsurilor adoptate la nivel european sunt deja vizibile în fluxurile comerciale. Ministerul francez al Economiei și Finanțelor a anunțat săptămâna trecută că taxa europeană de 3 euro a determinat o scădere de până la 40% a importurilor de colete pe piața Uniunii Europene.

Reprezentanții sectorului textil susțin însă că reducerea înregistrată până acum nu este suficientă pentru rezolvarea problemelor provocate de numărul foarte mare de expedieri. Poziția industriei a fost prezentată la târgul Premiere Vision, organizat la Villepinte, în apropiere de Paris, unde au participat reprezentanți ai companiilor și ai organizațiilor profesionale din domeniu.

„Nu ne putem opri aici”, a declarat marţi Mario Jorge Machado, preşedintele Euratex, principala confederaţie europeană din sectorul textilelor, vorbind în faţa reprezentanţilor industriei, reuniţi la târgul Premiere Vision de la Villepinte, lângă Paris.

Euratex a solicitat marți stabilirea taxei de manipulare la 10 euro pentru fiecare colet și folosirea banilor încasați pentru întărirea controalelor vamale. Organizația nu dorește ca veniturile obținute prin aplicarea măsurii să intre direct în bugetul general administrat de Comisia Europeană.

Confederația reunește aproape 30 de federații ale industriei textile din Europa. Printre țările reprezentate se numără Franța, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Elveția și Marea Britanie. Potrivit datelor prezentate de Euratex, industria textilă asigură aproximativ 1,2 milioane de locuri de muncă la nivel european.

Propunerea formulată de Euratex este sprijinită și de organizațiile franceze din domeniu. Pierre-Francois Le Louet, copreședinte al Confederației lucrătorilor din sectorul textilelor din Franța (UFIMH), a declarat la târgul Premiere Vision că suma solicitată nu ar trebui interpretată drept o sancțiune aplicată platformelor asiatice.

În opinia sa, taxa de 10 euro reprezintă „costul real al modelului de afaceri” practicat de aceste companii. Numărul foarte mare de colete individuale expediate către cumpărătorii europeni pune presiune asupra autorităților vamale, care trebuie să verifice respectarea normelor comerciale și de siguranță. UFIMH și Uniunea Industriilor Textile au anunțat că susțin solicitarea transmisă de Euratex Comisiei Europene.

Franța a introdus marți una dintre principalele prevederi ale legii prin care autoritățile încearcă să limiteze dezvoltarea modei ultra-rapide, model comercial asociat în special platformei Shein. Măsura prevede aplicarea unei penalizări individuale produselor comercializate de companie.

Valoarea penalizării urmează să crească treptat, în funcție de produs și de calendarul stabilit de autoritățile franceze. În cazul unei jachete vândute prin Shein, suma ar putea ajunge până la 19,50 euro în anul 2030.