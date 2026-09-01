Alertă InfoCons la început de an școlar. Aproape 70% dintre alertele la rechizite vizează un risc chimic

Părinții sunt avertizați să acorde o atenție sporită rechizitelor cumpărate pentru noul an școlar. O analiză InfoCons a alertelor europene privind produsele neconforme arată că riscul chimic apare în 68,6% dintre alertele referitoare la rechizite. Printre produsele semnalate se numără rucsacuri, penare, pixuri, radiere și alte articole folosite de copii la școală.

Riscul chimic este cel mai frecvent pericol identificat în alertele analizate, fiind prezent în 68,6% dintre acestea. Urmează riscul pentru mediu, cu 22,9%, riscul de sufocare, cu 20%, și riscul de leziuni, cu 5,7%.

Procentele cumulate depășesc 100% deoarece același produs poate prezenta simultan mai multe tipuri de risc.

Printre substanțele periculoase identificate se numără ftalați precum DEHP, DBP, DIBP, DINP și BBP, utilizați ca plastifianți în anumite materiale plastice.

InfoCons arată că, în cazul unor produse, concentrația de ftalați a depășit 20% din greutate. Aceste substanțe pot afecta sistemul reproducător, în special în cazul copiilor.

Au fost identificate și cazuri de contaminare cu cadmiu, plumb, metanol, formaldehidă sau parafine clorurate cu catenă scurtă.

Unele dintre valorile prezentate sunt foarte ridicate. Potrivit analizei, cadmiul a fost identificat în elementele decorative ale unor pixuri și stilouri în concentrații de până la 96,6% din greutate.

Cadmiul este un metal greu care se poate acumula în organism, poate afecta rinichii și oasele și este cancerigen.

În cazul unui marker permanent, a fost identificat metanol într-o concentrație de 88,7% din greutate, fără ca substanța să fie menționată pe etichetă. Metanolul este toxic pentru sistemul nervos central și pentru ochi.

Riscurile nu sunt exclusiv chimice. Piesele mici și magneții care se pot desprinde pot fi înghițite de copiii mici și pot provoca sufocare, blocaje sau perforații intestinale. InfoCons atrage atenția și asupra radierelor care imită alimente și care pot fi confundate de copii cu dulciurile.

Analiza arată că 77,1% dintre produsele care au făcut obiectul alertelor provin din China. Pentru 17,1% dintre acestea, țara de origine nu a putut fi stabilită, în timp ce Germania și Slovacia apar cu câte o singură semnalare, reprezentând fiecare 2,9%.

În funcție de categoria în care au fost încadrate produsele, articolele de papetărie reprezintă 51,4% dintre alerte, iar jucăriile 22,9%. Alte semnalări vizează îmbrăcămintea și textilele, echipamentele sportive și recreative, aparatele electrice și articolele pentru îngrijirea copiilor.

Rucsacurile reprezintă 48,6% dintre produsele semnalate, fiind urmate de penare și carcase pentru creioane, cu 17,1%.

Pixurile cu bilă reprezintă 11,4% dintre alerte, seturile de radiere 8,6%, stilourile și markerele 8,6%, iar caietele comercializate împreună cu pixuri reprezintă 5,7%.

În cazul rucsacurilor au fost semnalate inclusiv probleme legate de ftalați, plumb și componente mici care se pot desprinde.

Printre exemplele prezentate de InfoCons se află un set de caiete cu pixuri My Melody, marca Sanrio. Capacul din plastic avea concentrații excesive de DEHP și cadmiu, cu valori măsurate de până la 9,7%, respectiv 0,07% din greutate. Produsul a fost considerat neconform cu Regulamentul REACH.

O carcasă din plastic pentru creion, comercializată online în special prin AliExpress, avea o cantitate excesivă de DEHP, de 14,3% din greutate. Și acest produs a fost considerat neconform cu Regulamentul REACH.

În cazul unui set de radiere Moomin au fost semnalate atât risc chimic, cât și risc pentru mediu, după identificarea unor concentrații excesive de DEHP și parafine clorurate cu catenă scurtă.

InfoCons recomandă părinților să verifice eticheta produsului, datele producătorului sau importatorului și, acolo unde este aplicabil, marcajul CE. Un miros chimic puternic și persistent poate reprezenta, de asemenea, un semnal de avertizare.

Pentru copiii mici sunt de evitat articolele cu piese sau decorațiuni care se desprind ușor, precum și accesoriile cu magneți. O atenție specială trebuie acordată radierelor și accesoriilor parfumate sau celor care imită alimente.

Consumatorii pot verifica și alertele europene privind produsele semnalate ca neconforme prin secțiunea dedicată din aplicația InfoCons, inclusiv prin scanarea codului de bare al produsului.