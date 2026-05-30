Alertă pentru părinți! Peste 300 de jucării periculoase au fost semnalate în acest an. Cele mai multe prezintă risc de sufocare, potrivit InfoCons

Peste 300 de alerte privind jucării neconforme au fost emise de la începutul anului, atrag atenția reprezentanții InfoCons. Produsele vizate au fost identificate ca prezentând diverse riscuri pentru sănătatea și siguranța copiilor, de la pericol de sufocare și expunere la substanțe chimice până la arsuri, strangulare sau tăieturi. Organizația recomandă consumatorilor să verifice produsele înainte de achiziție prin intermediul aplicației dedicate protecției consumatorilor.

Siguranța produselor destinate copiilor continuă să reprezinte o preocupare majoră pentru autoritățile europene și organizațiile de protecție a consumatorilor. Potrivit datelor prezentate de InfoCons, de la începutul anului au fost emise peste 300 de alerte privind jucării care nu respectă normele de conformitate și care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea fizică a celor mici.

Numărul ridicat al notificărilor arată că produsele destinate copiilor rămân printre cele mai monitorizate categorii de bunuri de consum la nivel european, având în vedere riscurile pe care le pot genera atunci când sunt fabricate din materiale necorespunzătoare sau conțin componente defectuoase.

Analiza realizată de InfoCons arată că mai mult de jumătate dintre alertele emise în acest an au fost generate de jucării care prezentau risc de sufocare.

Concret, 56% dintre produsele semnalate au fost încadrate în această categorie, ceea ce înseamnă că anumite componente se puteau desprinde sau puteau fi înghițite de copii.

Pe locul al doilea se află riscul chimic, identificat în cazul a 24% dintre jucăriile care au făcut obiectul alertelor. În astfel de situații, produsele pot conține substanțe periculoase peste limitele admise de legislația europeană.

Statisticile mai arată că:

5% dintre jucăriile semnalate prezentau risc de leziuni;

5% au fost încadrate la categoria risc pentru sănătate sau alte tipuri de pericole;

3% prezentau risc de arsuri;

3% au fost asociate cu riscuri de mediu;

1% prezentau risc de strangulare;

1% risc de asfixiere;

1% risc de imobilizare;

1% risc de tăieturi.

Specialiștii atrag atenția că multe dintre aceste pericole pot avea consecințe grave în cazul copiilor mici, care folosesc frecvent produsele fără supraveghere permanentă.

Datele publicate de InfoCons arată că majoritatea produselor de tip biciclete și trotinete pentru copii care au făcut obiectul alertelor provin din Republica Populară Chineză.

Mai exact, 88,16% dintre produsele semnalate au avut această țară ca origine.

Fenomenul nu este unul nou, însă cifrele evidențiază importanța controalelor privind conformitatea produselor importate și respectarea standardelor europene de siguranță.

Autoritățile europene monitorizează constant piața și transmit alerte către statele membre atunci când sunt identificate produse care pot reprezenta un pericol pentru consumatori.

InfoCons recomandă utilizarea Aplicației Europene de Protecția Consumatorilor, care permite verificarea rapidă a produselor semnalate prin sistemul european de alertă.

Consumatorii pot introduce denumirea sau marca produsului în secțiunea „ALERTE”, folosind funcția de căutare disponibilă în aplicație.

Totodată, există posibilitatea scanării codului de bare de pe etichetă sau ambalaj pentru a verifica dacă produsul respectiv figurează printre cele retrase, interzise sau declarate neconforme.

Acest instrument oferă acces la informații actualizate privind produsele periculoase și poate reprezenta un mijloc eficient de prevenire a achiziționării unor articole cu probleme de siguranță.

Reprezentanții InfoCons subliniază că sistemul nu este limitat doar la jucării, ci acoperă o gamă foarte largă de produse de consum.

„În cadrul Aplicaţiei Europene InfoCons secţiunea ALERTE, poţi identifica produsele neconforme din mai multe domenii şi periculozitatea neconformităţii, cât şi ţara din care autoritatea a emis alerta, provenienţa produsului, cât şi alte date relevante despre produse, inclusiv fotografii ale acestora: vehicule cu motor şi componente ale acestora, produse chimice, articole pentru îngrijirea copilului şi echipamente pentru copii, îmbrăcăminte, textile şi articole de modă, echipamente de comunicaţii şi media, produse pentru construcţii, produse cosmetice, decoraţiuni, eco design, aparate şi echipamente electrice, echipamente pentru medii explozive, mobilier, dispozitive electronice, aparate pe bază de gaz şi componente, unelte manual, echipamente sportive / pentru activităţi recreative, bijuterii, accesorii de bucătărie / gătit, indicatoare cu laser, ascensoare, brichete, ghirlande luminoase, echipamente de iluminat, echipamente de protecţie, instrumente de măsurare, utilaje, echipamente / recipiente sub presiune, jucării, papetărie, articole pirotehnice, transporturi feroviare şi ghidate, produse artizanale recreative, deşeuri”, se precizează în comunicatul organizației.

În contextul numărului mare de alerte emise în primele luni ale anului, experții în protecția consumatorilor recomandă părinților să acorde o atenție sporită produselor achiziționate pentru copii.

Verificarea etichetelor, a certificărilor de conformitate, a informațiilor privind producătorul și consultarea sistemelor de alertă pot reduce semnificativ riscul cumpărării unor produse periculoase.

Numărul ridicat al alertelor arată că monitorizarea pieței rămâne esențială, iar informarea consumatorilor joacă un rol important în prevenirea accidentelor și protejarea copiilor împotriva produselor neconforme.